Năm học 2026-2027: Nhiều giải pháp tài chính tiếp sức sinh viên

PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TPHCM trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi. Ảnh: THANH HÙNG

Năm học 2026-2027, học phí tại nhiều trường đại học (ĐH) dự kiến tăng theo lộ trình quy định. Các mức thu này đã được nhiều cơ sở đào tạo ĐH công bố trong đề án tuyển sinh. Để giảm áp lực cho người học, nhiều trường sẽ mở rộng học bổng, tăng hợp tác doanh nghiệp và triển khai các chương trình vay vốn hỗ trợ sinh viên.

Học phí tăng cao

Theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2026-2027, mức trần học phí ĐH tiếp tục được điều chỉnh. Trên cơ sở đó, nhiều trường đã công bố mức học phí mới trong đề án tuyển sinh.

Theo công bố của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM, năm học 2026-2027, mức học phí tăng khá mạnh. Đáng chú ý là ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tăng từ 55,2 triệu đồng lên 81 triệu đồng. Các ngành khác có mức tăng chủ yếu từ 5,2-12,8 triệu đồng (dao động 12%-23% so với năm học 2025-2026).

Một số trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội cũng tăng học phí 10%-20% tùy trường. Cụ thể, tại Trường ĐH Ngoại ngữ, các ngành Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả Rập, Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia, Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, mức thu dự kiến là 31 triệu đồng/năm, tăng 10-14,1 triệu đồng so với năm ngoái. Học phí các ngành ngôn ngữ khác tăng từ 38 triệu đồng lên 42 triệu đồng/năm. Trường ĐH Việt Nhật tăng 10 triệu đồng/năm với ngành Kỹ thuật xây dựng...

Tương tự, mức học phí năm học 2026-2027 tại nhiều trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM cũng tăng. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, học phí của 39 ngành đều tăng ít nhất 10% so với năm ngoái và dao động 32,6-70 triệu đồng/năm, tùy ngành và chương trình đào tạo. Tại Trường ĐH Bách khoa, học phí năm học 2026-2027 dao động 31,5-88 triệu đồng/năm, tăng 1,5-4 triệu đồng/năm so với năm học 2025-2026.

Học phí nhiều trường đại học tư thục cũng dự kiến tăng trong khoảng 10%-15%.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Tìm giải pháp hỗ trợ người học

Nhằm chia sẻ nỗi lo học phí với người học, mới đây ĐH Quốc gia TPHCM đã ký kết hợp tác với các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua các điều khoản, chương trình hợp tác tài trợ học bổng; hợp tác với ngân hàng cung cấp hoặc nới rộng hạn mức vay cho sinh viên.

Cụ thể, ĐH này hợp tác với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ký kết chương trình hợp tác, cung cấp tổng hạn mức vay lên tới 50 tỷ đồng cho sinh viên chính quy tại 8 trường thành viên. Theo đó, mỗi sinh viên có thể vay 30-50 triệu đồng/năm. Các trường thành viên cũng đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để tài trợ học bổng cho sinh viên.

Theo PGS-TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, năm học 2026-2027, nhà trường dành khoảng 70 tỷ đồng học bổng cho sinh viên diện chính sách và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trường tiếp tục mở rộng hợp tác với doanh nghiệp nhằm tìm kiếm thêm nguồn tài chính hỗ trợ người học.

ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, cho biết, trong năm học 2026-2027, trường sẽ triển khai nhiều chính sách học bổng tuyển sinh, hỗ trợ học phí với mức 25%-100% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có kết quả học tập tốt ở bậc THPT. Trường còn triển khai nhiều chương trình học bổng với nhiều hạn mức khác nhau, có những chương trình có thể lên đến 100% học phí toàn khóa.

Theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP, mức trần học phí áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự chủ năm học 2026-2027 được chia thành 7 mức tương ứng với 7 khối ngành. Theo đó, các trường được thu học phí 17,1-35 triệu đồng/năm (10 tháng), tăng khoảng 1,9-3,9 triệu đồng/năm so với năm học 2025-2026. Đối với trường ĐH công lập tự chủ chi thường xuyên, mức học phí tối đa được phép thu cao gấp 2 lần trần quy định; còn trường tự chủ cả chi thường xuyên và chi đầu tư được thu tối đa gấp 2,5 lần. Với các chương trình tăng cường tiếng Anh, học phí có thể cao gấp 2-3 lần so với chương trình đại trà. Riêng các chương trình đào tạo đã đạt kiểm định chất lượng trong nước hoặc quốc tế, các trường được tự xác định mức học phí.

THANH HÙNG