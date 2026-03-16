Nhiều trường đại học mở ngành mới

Năm học 2026-2027, nhiều trường đại học (ĐH) mở và tuyển sinh nhiều ngành học mới hoặc bổ sung chương trình đào tạo.

Các ngành mở mới tập trung vào những lĩnh vực đang khát nhân lực như: trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, khoa học dữ liệu, kinh tế số, logistics và truyền thông đa nền tảng.

ĐH Kinh tế TPHCM mở mới 8 ngành và chương trình đào tạo gồm: Kinh tế chính trị quốc tế, Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA (hệ kỹ sư), Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ kiến trúc sư), Luật, Luật Thương mại quốc tế, Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư); Quản trị vận hành và di chuyển thông minh, Chương trình Cử nhân tài năng - Công nghệ.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM bổ sung chuyên ngành kỹ thuật công trình đường sắt cho khối kỹ thuật - công nghệ. Chuyên ngành này xuất phát từ nhu cầu thực tế của đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Trường ĐH Luật TPHCM, tiếp tục mở mới 4 ngành ngoài lĩnh vực đào tạo pháp luật, gồm: Kinh tế số, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, Ngôn ngữ Trung Quốc.

Tương tự, năm 2026, ĐH Kinh tế Quốc dân mở 15 ngành mới. Trong đó, duy nhất Công nghệ tài chính được giảng dạy bằng tiếng Việt, còn lại bằng tiếng Anh gồm: Kinh tế số, Toán ứng dụng, Công nghệ Marketing, Công nghệ môi trường, Kiểm toán nội bộ, Kinh tế quốc tế, Phát triển quốc tế, Quản trị rủi ro định lượng, Thẩm định giá, Thống kê và Kinh doanh thông minh, Quản trị công nghiệp sáng tạo, Quản trị nhân lực quốc tế, Kinh tế y tế, Công nghệ logistics và quản trị chuỗi cung ứng. Mỗi ngành mới tuyển khoảng 40-50 chỉ tiêu.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố thông tin tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026 với nhiều điểm mới quan trọng trong xét tuyển tổng hợp. Theo đó, trường giữ ổn định 2 phương thức xét tuyển, nhưng mở rộng việc nhân đôi điểm môn Toán ở tất cả thành phần tính điểm học lực, đồng thời siết quy đổi chứng chỉ quốc tế theo quy chế mới.

Hai phương thức xét tuyển của trường trong năm nay gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT chiếm khoảng 1%-5% tổng chỉ tiêu; xét tuyển tổng hợp là phương thức chủ đạo, chiếm 95%-99% tổng chỉ tiêu, áp dụng cho 8 nhóm đối tượng.

THANH HÙNG