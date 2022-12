Đa dạng sản phẩm cung ứng tết

Theo Sở Công thương TPHCM, trong bối cảnh giá cả nguyên vật liệu biến động phức tạp, ngay từ đầu năm sở đã làm việc với nhiều doanh nghiệp để xây dựng và triển khai kế hoạch bình ổn thị trường. Theo đó đã có 69 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Các doanh nghiệp không chỉ cam kết tăng nguồn hàng dự trữ trên 30%, đồng thời duy trì ổn định giá.

Ở khía cạnh khác, ông Đoàn Mạnh Cương, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm chay Bảo An cho biết , không chỉ có nhu cầu ăn đủ mà với người tiêu dùng cần phải ăn ngon và có lợi cho sức khoẻ. Do vậy, nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, công ty đã cho ra mắt dòng sản phẩm “Sản phẩm xanh đón Tết an lành”. Đây là dòng sản phẩm thịt thực vật được chế biến hoàn toàn từ nông sản là đậu nành và mít non. Sản phẩm của công ty đa dạng nhiều chủng loại như tai heo chay, cánh gà chay, cốt lết chay, mít non tempura, mít non samosa, hamburger… mang thương hiệu Bảo An.

Bên cạnh đó, công ty còn sản xuất sản phẩm dầu đậu nành nguyên chất 100%. Đây là một trong những sản phẩm đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, tiêu dùng hữu cơ, sử dụng đạm thực vật thay thế đạm động vật của nhu cầu thị trường hiện nay. Sản phẩm của công ty được sản xuất và kiểm soát chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, đạt tiêu chuẩn Vegan. Những sản phẩm của công ty ngoài cung ứng cho thị trường trong nước, cũng đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada, Campuchia, Lào, Thái Lan, Nhật Bản thông qua một số hệ thống nhà phân phối.

Trên thực tế, trước đây có đến 95% sản phẩm thịt thực vật chế biến từ đậu nành là sản phẩm nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Srilanka… Trong thời gian gần đây, cùng với xu hướng sống xanh, có lợi cho sức khoẻ, nhu cầu tiêu dùng các dòng sản phẩm này ngày càng tăng mạnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, với khả năng chế biến sản phẩm từ nguồn nông sản trong nước của công ty, sẽ giúp giảm kim ngạch nhập khẩu dòng sản phẩm này, đồng thời tăng giá trị gia tăng cho nông sản Việt.

Cùng chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán này, về phía Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM cho biết, hệ thống các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food,… sẽ đồng loạt thực hiện chuỗi chương trình giảm giá trực tiếp đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm tết và 10 ngày cận tết. Ngoài ra, các hệ thống siêu thị này cũng luân phiên giảm giá mạnh cho hàng nghìn sản phẩm theo thứ tự ưu tiên gồm sản phẩm vệ sinh và trang trí nhà cửa; sản phẩm chăm sóc cá nhân, hàng thời trang; giỏ quà tết, các loại thực phẩm ngâm, mứt và gia vị; cận tết là lạp xưởng, trái cây, thịt kho hột vịt, bánh chưng, mâm cổ tết…

Có thể nói, cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp, sự chia sẻ của hệ thống phân phối, người tiêu dùng sẽ có thêm cơ hội đón cái tết sung túc, an lành.