Đa dạng tour tuyến du lịch dịp tết

Thị trường du lịch dịp Tết Nguyên đán 2023 dự báo sôi động nên các doanh nghiệp (DN) lữ hành đang nỗ lực triển khai xây dựng các tour tuyến hấp dẫn để phục vụ du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, công tác đảm bảo an toàn cho du khách cũng được các địa phương quan tâm.

Nhiều tour tuyến hấp dẫn

Chiều 26-12, một số công ty du lịch tại TPHCM cho hay, tính đến thời điểm này có khoảng 90% khách chốt tour đi chơi Tết Nguyên đán 2023. Nhiều sản phẩm du lịch đưa khách đi chơi từ 3-5 ngày ở các tỉnh thành, một số chùm tour đi về trong ngày hoặc 1-2 ngày khởi hành từ TPHCM đến các tỉnh ĐBSCL được khách hàng quan tâm. Cụ thể, tour khởi hành từ TPHCM đến Bình Dương hoặc đi Long An, Tiền Giang… của các DN lữ hành Saigontourist, Vietravel, TSTTourist… đều đã kín khách. Khách hàng cũng có thể đặt các DN lữ hành thiết kế tour riêng phù hợp với nhu cầu, sở thích của bản thân, gia đình. Theo DN lữ hành Saigontourist, Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị có khoảng 300 tour trong và ngoài nước, phục vụ hơn 20.000 lượt khách. Bên cạnh các tour quen thuộc khởi hành đến Phú Quốc, Nha Trang, các tỉnh thuộc khu vực Đông và Tây Bắc của Việt Nam thì một số tour đi nước ngoài cũng rất hút khách. Doanh nghiệp cũng mở thêm dòng tour đến Nam Mỹ. Bà Trần Phương Linh, Giám đốc tiếp thị và công nghệ thông tin BenThanh Tourist, cho hay, đơn vị đã chuẩn bị hơn 100 chương trình tour Tết 2023 để thu hút khoảng 10.000 lượt khách; tỷ lệ lấp đầy tour trong nước khoảng 90%.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngoài các chương trình khuyến mại ưu đãi, các DN lữ hành còn đưa ra thị trường nhiều sản phẩm, tour tuyến mới nhằm khai thác tối đa các hoạt động tại Lễ hội mùa xuân “Xuân Cố đô” từ tháng 1 đến tháng 3-2023, với điểm nhấn là chương trình khai mạc “Festival Huế bốn mùa 2023” và tái hiện lễ Ban sóc triều Nguyễn tại Đại nội Huế. Một số DN lữ hành còn tận dụng sự giao thoa giữa phong tục tết cung đình và dân gian tạo nên nét riêng biệt của “Tết Huế” để xây dựng tour tuyến mới. Đại diện Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cùng với các lễ hội cung đình, lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian đặc thù, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh xây dựng các dịch vụ mới phục vụ người dân và du khách đến Huế dịp Tết Nguyên đán 2023.

Trong quá trình thiết kế các tour tuyến dịp Tết Nguyên đán 2023, các DN lữ hành tại TP Đà Nẵng chú trọng yếu tố trải nghiệm, tạo không khí gia đình để các hoạt động vui xuân đón tết không chỉ mang đến nhiều kỷ niệm, cảm xúc mà còn là hành trình gắn kết mọi người. Đồng thời, ưu tiên thiết kế các chương trình phục vụ khách du lịch người gốc Hoa ở Malaysia, Singapore… đến tham quan Đà Nẵng dịp tết. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Lữ hành TP Đà Nẵng, cho biết, khách đặt tour đến Đà Nẵng tham quan, nghỉ dưỡng từ tháng 12-2022 đến tháng 1-2023 dự kiến sẽ tăng từ 30%-40% so với các tháng khác trong năm 2022.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nhìn nhận, ngoài việc đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến, “chìa khóa” thành công của ngành du lịch còn phụ thuộc vào hoạt động hợp tác, liên kết giữa các DN, địa phương, vùng. Trong đó, các địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung cần đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác trong các hoạt động giới thiệu, quảng bá điểm đến như: “3 địa phương một điểm đến, nhiều trải nghiệm”, “Con đường di sản miền Trung”...

Đảm bảo an toàn cho du khách

Ngày 26-12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có công điện gửi các sở ngành, địa phương yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023. Trong đó, giao các địa phương và Sở GTVT tỉnh tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20, quốc lộ 27, các cửa ngõ ra vào TP Đà Lạt, cảng hàng không Liên Khương, bến xe… Đồng thời, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải (đặc biệt là các hãng taxi, các nhà xe chạy tuyến cố định, hợp đồng) thực hiện nghiêm việc dừng, đỗ, đón trả khách đúng nơi quy định, không lập “bến cóc, xe dù”. Thời điểm các ngày lễ, tết, TP Đà Lạt đón lượng khách lớn tập trung trong ít ngày nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tại khu trung tâm, khu vực cửa ngõ ra vào thành phố.

Trước đó, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đề nghị Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7) và Trường Cao đẳng Đà Lạt (đường Hoàng Văn Thụ, phường 4) thống nhất cho phép sử dụng phạm vi hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông đã được xây dựng hoàn thiện và phạm vi khuôn viên trường học để tạm thời làm bãi đậu, đỗ xe khách, xe ô tô… nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và du khách trong dịp Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 (từ 18 đến 31-12).

Để chuẩn bị tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cứu hộ, cứu nạn biển phục vụ tốt cho nhân dân và du khách đến vui chơi, dã ngoại và tắm biển nhân dịp năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, Ban Quản lý Khu Du lịch tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã lên kế hoạch tổ chức kiểm tra trang thiết bị cứu hộ, cờ hiệu, phao tiêu, phương tiện cứu hộ biển; kịp thời thu gom, xử lý cát tràn, không để xảy ra tình trạng rác bị tồn đọng gây ô nhiễm môi trường; thường xuyên phát loa phát thanh đảm bảo các thông tin tới du khách. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ sẽ ứng trực tại bãi biển, thường xuyên nhắc nhở nhân dân, khách du lịch chú ý, cẩn thận trong việc tắm biển; có phương án cấp cứu khi các tình huống xấu xảy ra để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và du khách.