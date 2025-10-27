Quân khu 5 lập Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với sạt lở, mưa lũ tại Đà Nẵng

Ngày 27-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thông tin, vừa lập Ban Chỉ huy tiền phương PCTT-TKCN của Quân khu tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Trà My (xã Trà My, TP Đà Nẵng).

Ban Chỉ huy tiền phương do Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng Ban Chỉ huy. Ban Chỉ huy tiền phương có nhiệm vụ chỉ huy, điều hành đơn vị lực lượng Quân khu phối hợp với các đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Nam TP Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa triển khai nhiệm vụ giúp nhân dân ứng phó mưa, lũ tại xã Trà My

Thành phần tham gia hỗ trợ gồm 2.453 lượt người, huy động 19 xe các loại. Trong đó, bộ đội 142 người, dân quân 742 người, công an xã 315 người và đội xung kích phòng chống thiên tai các xã là 1.254 người.

Trong ngày triển khai, Ban Chỉ huy tiền phương đã tổ chức khảo sát thực địa các địa điểm xung yếu về ngập lụt, sạt lở đất, đánh giá tình hình, xây dựng phương án hỗ trợ địa phương ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng mở đường tiếp cận khu dân cư bị cô lập tại thôn 3, 4, 5, xã Trà Leng.

Các lực lượng dọn bùn đất

Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch (TP Đà Nẵng) thông tin, đơn vị đang tổ chức lực lượng tham gia tìm kiếm một người dân đi đánh lưới trên sông bị mất tích trong đêm 26-10.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch tìm kiếm người dân mất tích trên sông

Theo thông tin ban đầu, lúc 17 giờ, ngày 26-10, ông B.V.S. (sinh năm 1964, trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) thả lưới tại bến sông thôn Vân Trai. Đến 21 giờ cùng ngày, vợ ông chưa thấy ông về nên gia đình đã đi tìm kiếm, phát hiện xe máy và giỏ cá bỏ lại trên bờ sông nhưng không tìm thấy người. Gia đình đã trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Chiều 27-10, đại diện UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) cho biết, đợt mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đến 11 giờ ngày 27-10, xã Trà Tập ghi nhận một trường hợp tử vong là cháu Đ. (SN 2017), học sinh lớp 3 trú tại khu dân cư Tu Gia 2 (thôn 6). Cháu Đ. bị nước cuốn vào cống thoát nước, dẫn đến ngạt nước tử vong. Chính quyền xã Trà Tập, Trường Tiểu học Chu Văn An và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ mai táng.

Sạt lở chia cắt đường ĐH3 về các thôn 1, 2, 3 của xã Trà Tập (TP Đà Nẵng)

Toàn xã Trà Tập có 50 hộ dân bị ảnh hưởng nhà ở, trong đó 30 hộ đã được di dời đến nơi an toàn. Nhiều mái taluy bị sạt lở, đất đá tràn vào nhà dân, ước tính khối lượng hơn 300m³, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Tại điểm trường Lâng Loan (thôn 3, khu dân cư Lâng Loan), phần nhà bếp bị sạt lở phía sau, khoảng 40-50m³ đất đá, ước thiệt hại 30 triệu đồng.

Hệ thống giao thông bị chia cắt nghiêm trọng. Tuyến ĐH3 xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, trong đó có đoạn mất 2/3 mặt đường bê tông. Tổng khối lượng đất đá sạt lở ước hơn 2.000m3, thiệt hại 950 triệu đồng.

Đất, đá và nước từ trên đoạn đường ATK đang thi công chảy về khu dân cư Cheng Tong, làng Ngok Nâm, gây ứ đọng bùn đất đường nội bộ và tràn vào nhà dân. Ước tính khối lượng đất đá tràn vào các điểm dân cư khoảng 300m3. Ước tính thiệt hại khoảng 80 triệu đồng.

Các tuyến đường ĐX trên địa bàn xã cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, tuyến từ ngã tư Vũ Xanh đi KDC Tu Chân, về QL40B xuất hiện 3 điểm sạt lở lớn, làm cắt đường từ thôn 3 về thôn 1 và ngược lại.

Tuyến từ trung tâm xã đi KDC Măng Ri – Tu Gia 2 (đoạn từ tạp hóa Vinh – Hải đi Tu Gia 2) bị sạt lở taluy dương 2 điểm, taluy âm tạo hàm ếch 1 điểm, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Lực lượng xung kích hỗ trợ di dời người dân

Ngoài ra, tuyến từ cầu nước Choong vào KDC Tu Lung bị sạt lở 3 điểm, tuy vẫn còn lưu thông được nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khối lượng sạt lở tuyến ĐX ước khoảng 1.100m3, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Di dời tạm thời do sạt lở tại điểm dân cư Lăng Lương, thôn 6, xã Trà Tập

Lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Tập, dân quân và người dân đã chủ động khắc phục bước đầu, san gạt các điểm sạt nhẹ, huy động xe múc thông tuyến KDC Măng Ri – Tu Gia 2, đưa 24 du khách săn mây tại Tak Pổ bị mắc kẹt về trung tâm huyện an toàn.

UBND xã đã cho học sinh 6 trường nghỉ học từ 27 đến 29-10 để đảm bảo an toàn; đồng thời chuẩn bị nguồn gạo dự trữ và nhu yếu phẩm hỗ trợ các điểm dân cư có thể bị cô lập.

Hiện thời tiết trên địa bàn xã vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

NGUYỄN CƯỜNG - XUÂN QUỲNH