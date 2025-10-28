Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng

Chiều 28-10, Đoàn công tác Quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 dẫn đầu, đã có buổi kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại phường Hội An và Điện Bàn (TP Đà Nẵng).

Đoàn công tác Quân khu 5 thăm hỏi tình hình đời sống của nhân dân tại những nơi ngập sâu

Cùng tham gia có Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Trong buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Ngọc Hải trực tiếp khảo sát mức độ ảnh hưởng, thăm hỏi tình hình đời sống của nhân dân tại những nơi ngập sâu, nước dâng nhanh. Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tổ chức quân số thường trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu; triển khai phương tiện cứu hộ cơ động, sẵn sàng kịp thời di dời, hỗ trợ nhân dân khi có yêu cầu.

Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh, công tác ứng phó phải đặt mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Các đơn vị chủ lực và lực lượng dân quân tự vệ cần bám sát địa bàn, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu kéo dài. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, trở thành điểm tựa để nhân dân yên tâm vượt qua mưa lũ.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân ở những vùng ngập lụt

Tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Điện Bàn, nơi nhiều hộ dân đang được sơ tán tránh ngập sâu, Đại tá Trần Hữu Ích đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tặng 1.400 suất lương khô, bánh mì, nước uống để hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

PHẠM NGA