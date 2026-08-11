Đà Nẵng tăng tốc xây trường, giảm áp lực sĩ số

Chiều 11-8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị quỹ đất và triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục từ vốn xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, Nghị Quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 15-12-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị Quyết số 71-NQ/TW giao mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương; đến năm 2035, hoàn thành phổ cập THPT và tương đương đạt tỷ lệ 100%.

Để đạt được mục tiêu này, chậm nhất đến năm 2027, phải đảm bảo đủ trường lớp để ít nhất 85% người trong độ tuổi được học lớp 10 và tương đương; chậm nhất đến năm 2032, phải đảm bảo đủ trường lớp để 100% người trong độ tuổi được học lớp 10 và tương đương.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận, nhu cầu trường lớp tại một số địa bàn như Liên Chiểu, Hòa Khánh,…đang rất lớn, nhất là tại các khu vực có tốc độ tăng dân số cao. TP Đà Nẵng đang đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội để đầu tư trường học, bên cạnh nguồn vốn đầu tư công. Hiện một số doanh nghiệp đã đồng ý hỗ trợ kinh phí đầu tư công trình giáo dục tại các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Điện Bàn Đông.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu Nguyễn Thanh Lịch, hệ thống trường học trên địa bàn đang chịu áp lực rất lớn về sĩ số và cơ sở vật chất. Nhiều phòng chức năng phải tận dụng làm phòng học, trong khi các trường ở khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, chung cư và tái định cư tiếp tục gia tăng áp lực học sinh. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở mới, cơ sở 2 cho các trường là rất cần thiết để giảm áp lực sĩ số và bảo đảm điều kiện dạy, học.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất lựa chọn lô đất A2-1 để xây dựng cơ sở 2 Trường Tiểu học Âu Cơ, phường Liên Chiểu; bố trí khoảng 3.000m² tại khối phố Quảng Lăng A để xây dựng khối phòng học trường THCS phục vụ nhu cầu tại khu vực phường Điện Bàn. TP Đà Nẵng cũng yêu cầu khẩn trương làm việc để thu hồi quỹ đất 5ha tại phường Hòa Khánh.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị các địa phương phối hợp Sở GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tham mưu chấp thuận tài trợ để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công trước Quốc khánh 2-9 và năm học mới. Đồng thời, Sở GD-ĐT phối hợp rà soát toàn bộ trường lớp, kịp thời tham mưu bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp các cơ sở xuống cấp, nhất là khu vực phía Nam TP Đà Nẵng, bảo đảm điều kiện học tập an toàn, khang trang cho học sinh.

XUÂN QUỲNH