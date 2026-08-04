Đà Nẵng tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ, nghi thuộc lực lượng đặc công

Ngày 4-8, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng thông tin, vừa phối hợp với các đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn thôn Ngọc Kinh (xã Hà Nha).

Trước đó, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn khẩn trương khảo sát, xác minh sau khi tiếp nhận thông tin từ Ban CHQS xã Thượng Đức. Qua lời kể của các nhân chứng, tại khu vực này từng có một khu mộ dài khoảng 15m, được người dân gìn giữ, hương khói trong nhiều năm.

Đội tìm kiếm dọn dẹp trước khi đào tìm. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Đây cũng là địa bàn từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt từ năm 1965 đến năm 1974, nhiều cán bộ, chiến sĩ và du kích hy sinh nhưng chưa được quy tập.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện các phần xương sọ, xương tay và xương chân của 3 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu bị tác động bởi bom đạn chiến tranh. Một số di vật được tìm thấy tại hiện trường gồm quai mũ, vỏ mũ cối và các mảnh vải.

Mẫu xương và di vật được tìm thấy tại khu vực. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Qua thông tin thu thập ban đầu và đặc điểm di vật tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định 3 hài cốt trên nghi là của các liệt sĩ thuộc lực lượng đặc công. Đơn vị, danh tính và thời gian hy sinh của các liệt sĩ đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định, UBND xã Hà Nha sẽ tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đại Đồng, xã Hà Nha.

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NGUYỄN CƯỜNG