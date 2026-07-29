Đà Nẵng: Khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hòa Ninh, vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng

Ngày 29-7, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ tổ chức khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phú Mỹ 3 Đà Nẵng IP), tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng.

Hơn 6.200 tỷ đồng đầu tư dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Dự án có diện tích hơn 400ha, tổng vốn đầu tư 6.204 tỷ đồng; thời hạn hoạt động 50 năm.

Dự án được UBND TP Đà Nẵng chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 11-2-2025; được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 18-2-2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khu công nghiệp Hòa Ninh nằm gần các hạ tầng chiến lược của Đà Nẵng, như cảng nước sâu Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Vị trí này được kỳ vọng tăng khả năng kết nối logistics, năng lượng, công nghệ và chuỗi cung ứng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khu công nghiệp Hòa Ninh được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, hiện đại và thân thiện với môi trường, kế thừa kinh nghiệm triển khai Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tại TPHCM.

Khu công nghiệp Hòa Ninh sẽ trở thành điểm đến của các dòng vốn FDI chất lượng cao. ﻿Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm nhấn chiến lược tạo nên lợi thế cạnh tranh của dự án là hệ sinh thái năng lượng đồng bộ, trong đó có Tổ hợp Bến cảng lỏng/khí Liên Chiểu và Nhà máy điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1, công suất 1.500MW, tổng vốn đầu tư 1,59 tỷ USD, dự kiến vận hành năm 2030.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực Tây Bắc TP Đà Nẵng, góp phần mở rộng không gian thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Song song với Khu công nghiệp Hòa Ninh, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ đang đầu tư Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 Đà Nẵng tại vị trí sản xuất số 4 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, quy mô 335ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.338 tỷ đồng.

XUÂN QUỲNH