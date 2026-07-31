Đà Nẵng tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng

Ngày 31-7, tại kỳ họp thứ tư HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, vấn đề thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư công và nhu cầu xây dựng của người dân được nhiều đại biểu quan tâm.

Kỳ họp thứ tư HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại kỳ họp, đại biểu Phan Ngọc Minh cho biết nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng, gồm cát, đá, đất san lấp và đất sản xuất vật liệu, đang khan hiếm. Nhiều thời điểm, các công trình và nhà máy phải nhập vật liệu từ Huế, Quảng Ngãi, làm tăng chi phí xây dựng và giá thành sản xuất. Đại biểu đề nghị UBND TP có giải pháp quyết liệt để tháo gỡ tình trạng này.

Trả lời chất vấn, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thừa nhận đây là vấn đề "rất thời sự, rất nóng" trong bối cảnh TP Đà Nẵng đang tập trung thúc đẩy tăng trưởng và triển khai nhiều dự án đầu tư công trọng điểm và phục vụ nhu cầu xây dựng nhân dân.

Về căn cơ, UBND TP Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 06 ngày 5-5-2026 và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 16 ngày 12-6-2026 nhằm tạo cơ sở chỉ đạo đồng bộ trong quản lý, khai thác khoáng sản và bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng.

Về giải pháp trước mắt, TP Đà Nẵng triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm với 2 giải pháp mới. Trong đó, đáng chú ý là quy hoạch 40 mỏ khoáng sản không đấu giá để phục vụ các dự án đầu tư công và giao trực tiếp cho các ban quản lý dự án khai thác theo quy định. UBND TP Đà Nẵng ban hành hướng dẫn cụ thể và yêu cầu hoàn thành thủ tục đưa mỏ đá vào khai thác trong 60 ngày, mỏ đất trong 80 ngày và mỏ cát không quá 100 ngày.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng rà soát, nâng công suất khai thác đối với 22/47 mỏ đang hoạt động, trong đó có 8 mỏ đủ điều kiện triển khai ngay.

TP Đà Nẵng yêu cầu 59 mỏ đã có kết quả đấu giá khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đưa vào hoạt động. Hiện các mỏ này chưa khai thác do quy định cho phép thời gian thực hiện tối đa 36 tháng. Địa phương đang đẩy nhanh tiến độ để có thêm 27 mỏ đủ điều kiện cấp phép trong năm nay.

Ông Trần Nam Hưng khẳng định, nếu các giải pháp triển khai đúng tiến độ, khoảng tháng 11-2026, nguồn cát, đất, đá phục vụ các dự án đầu tư công trên địa bàn cơ bản sẽ không còn thiếu hụt.

XUÂN QUỲNH