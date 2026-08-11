Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành 6 trường nội trú biên giới trước ngày 25-8

Ngày 11-8, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới đất liền trước ngày 25-8, nhằm bảo đảm điều kiện cho học sinh bước vào năm học mới.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp

Theo Công văn số 7951/UBND-ĐTĐT do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng ký, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật được giao chủ trì, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Các dự án được yêu cầu huy động nhân công, thiết bị để tăng ca, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", phấn đấu hoàn thành toàn bộ các trường trước ngày 25-8. TP Đà Nẵng cũng yêu cầu rà soát các dự án khác để điều chuyển nhân lực có tay nghề, máy móc, thiết bị và vật liệu hỗ trợ những công trình trường học đang trong giai đoạn nước rút. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, nghiệm thu và thanh toán theo quy định.

Sở GD-ĐT được giao phối hợp các xã Hùng Sơn, Tây Giang, A Vương, Đắc Pring, La Dêê và La Êê chuẩn bị các điều kiện để vận hành trường sau đầu tư, tổ chức tuyển sinh và xây dựng phương án khánh thành đồng loạt vào ngày khai giảng năm học mới (ngày 5-9).

UBND TP Đà Nẵng lưu ý việc tuyển sinh phải bảo đảm công khai, minh bạch, ưu tiên học sinh ở xa trường, xa trung tâm, có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế; không để xảy ra tình trạng “lách tiêu chí nội trú”, chạy đua “suất nội trú”.

Bên cạnh việc hoàn thành các trường mới, Sở GD-ĐT và các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu học tập, đề xuất nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, mở rộng các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và các trường phổ thông khác tại khu vực biên giới.

Đặc biệt, đối với những trường chưa đủ điều kiện tổ chức nấu ăn nội trú, bán trú, địa phương phải có giải pháp bảo đảm bữa ăn đúng tiêu chuẩn cho học sinh trong thời gian chờ hoàn thiện nhà ăn, nhà bếp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bớt xén, giảm khẩu phần ăn.

XUÂN QUỲNH