Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ

Ngày 30-7, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm đang làm chậm tiến độ nhiều nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Theo ông Lê Ngọc Quang, Hội nghị Trung ương 3 đã xác định rõ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là tổ chức thực hiện. Trong đó, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ giữ vai trò quyết định đến hiệu quả triển khai các chủ trương, nghị quyết.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, hành vi né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm đã được bổ sung vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm theo Quy định 207 của Ban Chấp hành Trung ương. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần quán triệt, thực hiện nghiêm trong thực thi công vụ.

Ông Lê Ngọc Quang nhận định, với hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và các cơ chế bảo vệ cán bộ, tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm sẽ từng bước được khắc phục. TP Đà Nẵng sẽ tập trung khắc phục điểm nghẽn này, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI tiến hành công tác nhân sự. Kỳ họp đã bầu 3 Ủy viên UBND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: bà Cao Thị Huyền Trân, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Chí Cường, Bí thư Đảng ủy phường Hội An. Trước đó, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng ban hành Nghị quyết cho thôi Ủy viên UBND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 do đảm nhiệm công tác khác đối với bà Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ (giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu); ông Nguyễn Như Công nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng (hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành); ông Nguyễn Hà Nam nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng (giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng).

XUÂN QUỲNH