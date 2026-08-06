Đà Nẵng đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng cảng Liên Chiểu

Ngày 6-8, tại Kỳ họp thứ năm (chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại, kinh phí hơn 6.200 tỷ đồng.

Lễ công bố hoàn thành xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu và khởi động Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng Liên Chiểu vào tháng 3-2026

Dự án thuộc nhóm A, tại phường Hải Vân, do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Việc đầu tư dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng dùng chung của Khu bến cảng Liên Chiểu, từng bước hình thành cảng cửa ngõ quốc tế khu vực duyên hải miền Trung; tạo động lực thu hút đầu tư vào hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và dịch vụ logistics, giảm tải cho cảng Tiên Sa, tạo điều kiện chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch theo quy hoạch. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng, vùng phụ cận và cả nước.

Dự án gồm các hạng mục chính: bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư tuyến đường sắt chuyên dùng kết nối từ ga Kim Liên đến Khu bến Liên Chiểu; bồi thường, hỗ trợ di dời các bến xăng dầu và cầu cảng trong Vịnh Đà Nẵng.

Xây dựng 920m đê chắn sóng nối tiếp đoạn đê, kè chắn sóng đã hoàn thành; đầu tư xây dựng 2 bến cảng hàng lỏng gồm: 3 cầu cảng phục vụ di dời các bến xăng dầu trong vịnh, hệ thống giao thông kết nối giữa các khu bến với tổng chiều dài khoảng 5,73km, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Kỳ họp thứ năm (chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án có tổng mức đầu tư 6.209,508 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TP Đà Nẵng và ngân sách Trung ương. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, trong đó giai đoạn 2026-2027 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giai đoạn 2027-2030 triển khai thực hiện dự án.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án là cơ sở pháp lý để Đà Nẵng hoàn tất các thủ tục, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương trong giai đoạn 2026-2030.

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XUÂN QUỲNH