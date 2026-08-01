Độc đáo lễ cúng Thần Sâm của đồng bào người Xơ Đăng

Trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng năm 2026, UBND xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ cúng Thần Sâm và trao tặng giống sâm Ngọc Linh.

Nằm ở độ cao hơn 1.500 mét, đền thờ Thần sâm Ngọc Linh đặt tại nóc Kon Pin, xã Trà Linh, là nơi để đồng bào Xơ Đăng thờ cúng và thực hiện các nghi lễ tri ân đối với thần linh, núi rừng và các bậc tiền nhân, gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa và mùa sâm tươi tốt.

Lễ cúng Thần Sâm của đồng bào Xơ Đăng trên núi Ngọc Linh

Suốt nhiều ngày qua, đồng bào Xơ Đăng tất bật chuẩn bị cây nêu, lễ vật tươm tất. Trong đó, cây nêu là vật phẩm quan trọng nhất, tượng trưng cho lời tạ ơn trời đất đã chở che để cây sâm bén rễ, sinh trưởng giữa đại ngàn, mang lại cuộc sống ấm no cho bao thế hệ.

Nâng cao cây sâm Ngọc Linh trên tay, già làng thành kính đọc lời khấn, cầu mong thần linh chứng giám lòng thành của dân làng. Mong thần phù hộ mưa thuận gió hòa, cây sâm xanh tốt trong rừng, lúa nặng hạt trên nương.

Nhờ sâm Ngọc Linh mà người dân nơi đây đã đổi thay cuộc sống, có nhiều hộ trở thành tỉ phú. Chính vì vậy, lễ cúng Thần sâm đã trở thành một nét tín ngưỡng tôn vinh giá trị của cây sâm quý, gửi gắm khát vọng xây dựng đời sống giàu bản sắc, ấm no và bền vững…

Video Lễ cúng Thần Sâm của đồng bào người Xơ Đăng

Ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, trong văn hóa của đồng bào Xơ Đăng, cây sâm có vị trí quan trọng trong đời sống cũng như sinh kế bền vững. Việc bảo tồn và phục dựng lễ cúng Thần Sâm không chỉ gìn giữ di sản văn hóa đặc trưng của người Xơ Đăng, mà còn là dịp để du khách thấu hiểu tri thức bản địa, hành trình phát triển cây sâm Ngọc Linh.

Trong khuôn khổ lễ hội, UBND xã Trà Linh đã tổ chức tặng hơn 17.710 sâm Ngọc Linh giống trị giá 2,57 tỷ đồng cho 88 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cụ thể, có 68 hộ dân xã Trà Linh và 20 hộ dân thuộc các xã lân cận được tặng 200 cây/hộ.

Trước đó, vào năm 2025 với tinh thần ươm mầm Ngọc Linh, UBND xã đã phối hợp với 24 nhà hảo tâm hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn xã Trà Linh và các xã bạn với tổng số hộ tham gia là 33 hộ/6.620 cây sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi. Đến nay, qua báo cáo của các hộ và theo dõi của UBND xã, sâm của các hộ đều phát triển tốt.

>>>Một số hình ảnh tại lễ hội:

Cây nêu, gà luộc cùng rượu cần được người dân Trà Linh chuẩn bị kỹ

Già làng cùng lãnh đạo xã Trà Linh khấn cúng Thần Sâm

Các nam thanh, nữ tú múa trong tiếng cồng, chiên của nghi lễ

Đại diện địa phương tặng sâm giống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

NGUYỄN CƯỜNG