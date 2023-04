Đà Nẵng trao 36 nhà Mái ấm công đoàn cho người lao động

Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và Tháng công nhân năm 2023 là “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

Tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương thành tích của các tập thể, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động Công đoàn trong năm 2022.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao 36 nhà Mái ấm công đoàn (15 nhà xây dựng và 21 nhà sửa chữa) cho công nhân viên chức lao động với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; trao 20 phần quà hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động phúc lợi cho đoàn viên, người lao động; vận động kết nạp đoàn viên công đoàn tháng 5, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp; thường xuyên thăm hỏi, động viên hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức huấn luyện cho đội ngũ làm công tác an toàn vệ sinh tại các doanh nghiệp trên địa bàn; tham mưu tổ chức thành công hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri công nhân.

“Tháng hành động năm nay nhấn mạnh vào tổ chức các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình, biện pháp an toàn tại các phân xưởng, nhà máy, tổ, đội, các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; thúc đẩy triển khai các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giảm căng thẳng, mệt mỏi tại nơi làm việc, triển khai các chế độ phúc lợi cho người lao động; chủ động phối hợp với Công đoàn các cấp chỉ đạo tổ chức hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh tại cơ sở theo quy định của Luật An toàn vệ sinh Lao động năm 2015”, ông Hồ Kỳ Minh cho biết.