Đà Nẵng xuất quân xây nhà giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk

Ngày 1-12, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ xuất quân, cơ động lực lượng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng và sửa chữa nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng.

Cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn về xây dựng công trình hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân vùng lũ

Theo đó, gần 100 cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn về xây dựng công trình được huy động. Lực lượng được yêu cầu bảo đảm kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, rút ngắn thời gian hoàn thành các hạng mục hỗ trợ, sửa chữa nhà cửa cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk trước Tết Nguyên đán.

Tại lễ xuất quân, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ thiêng liêng, mang tính nhân văn sâu sắc. Yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phải thể hiện tinh thần thần tốc, cơ động và nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, địa hình.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ xuất quân

Đồng thời, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng lưu ý lực lượng khi triển khai nhiệm vụ phải giúp dân một cách hiệu quả, không gây phiền hà, khó khăn thêm cho nhân dân, thực hiện đúng phương châm “ở đâu khó có bộ đội”. Cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật và sáng tạo trong công việc, chủ động tổ chức thi công các hạng mục nhà ở đảm bảo chắc chắn, vững bền, đúng tiến độ.

“Mỗi hành động của bộ đội phải phản ánh phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, để nhân dân cảm nhận được sự tận tâm, nghĩa tình và uy tín của lực lượng vũ trang thành phố. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành và bàn giao nhà ở trước ngày 20-1-2026, đảm bảo tất cả các hộ dân đều có mái nhà an toàn đón Tết”, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu.

NGUYỄN CƯỜNG