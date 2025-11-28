Xã hội

Đắk Lắk: Khen thưởng 11 cá nhân cứu người trong mưa lũ

Ngày 28-11, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vừa khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng một cá nhân khác đã dũng cảm cứu người trong đợt lũ lụt vừa qua.

Theo đó, từ ngày 19-11 đến ngày 23-11, trên địa bàn phường Bình Kiến xảy ra lũ lụt trên diện rộng, khiến 12 khu phố bị ngập. Trong thời gian này, ông Nguyễn Minh Hân, Bí thư chi bộ, Trưởng Khu phố Long Thủy (xã Bình Kiến) đã huy động được 11 người, cùng ông sử dụng xuồng nhỏ và thuyền thúng để tham gia cứu hộ.

z7270306899135_cb076090ac2ef10a961d6429bf1f7391.jpg
Phường Bình Kiến tặng bằng khen cho 11 cá nhân dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ vừa qua

Cả nhóm 12 người dùng thuyền thúng, xuồng cùng lực lượng công an, dân quân ngâm mình trong nước lũ suốt 2 ngày để sơ tán, cứu khoảng 300 người bị mắc kẹt trong lũ dữ. Sau khi đưa được toàn bộ người dân đến nơi an toàn, đội cứu hộ tiếp tục tiếp tế nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói.

3O7A2114.JPG
Nhiều lực lượng tham gia cứu hộ trong đợt mưa lũ tại các xã, phường phía Đông Đắk Lắk

UBND phường Bình Kiến đã khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Riêng ông Trần Văn Luân, được xem là chỉ huy đội cứu nạn nên UBND phường Bình Kiến đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định tặng bằng khen cho ông Trần Công Thành (sinh năm 1974, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ vừa qua.

