Các tỉnh Nam Trung bộ: Nỗ lực đưa học sinh trở lại trường, dựng lại nhà cửa

Học sinh đến trường “có gì mặc nấy”

Ngày 30-11, tại Trường Tiểu học Diên An 2 (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), sân trường rộn ràng tiếng chổi, tiếng xịt nước. Thầy cô tất bật cọ sàn, rửa bàn ghế, dọn từng phòng học. Theo thầy Hiệu trưởng Trần Văn Lắm, từ ngày 1-12, các em đến trường có gì mặc nấy, không bắt buộc đồng phục hay đầy đủ sách vở, vì điều quan trọng nhất là các em được học trở lại.

Chiến sĩ Sư đoàn 315 khẩn trương dọn dẹp để khởi công xây nhà cho người dân vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: MAI CƯỜNG

Cách đó khoảng 1km, tại Trường THCS Trần Nhân Tông, dấu nước còn in trên bờ tường cao hơn 2m. Thầy Đặng Hữu Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, suốt một tuần qua, thầy cô, chính quyền địa phương, quân đội và đặc biệt là đoàn viên, thanh niên TPHCM dọn dẹp không nghỉ để sớm đưa học sinh đến trường. Trường có hơn 1.000 học sinh, đa số đều bị cuốn trôi sách vở, đồng phục sau lũ. Ngày 29-11, trường tập trung toàn bộ học sinh để động viên. Nhiều em đến trường chỉ còn bộ đồ mặc ở nhà. Vở, sách, ba lô đều hư hỏng.

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua khiến 162 cơ sở giáo dục ở Khánh Hòa bị thiệt hại nặng. Hiện đã có 134 trường mở cửa trở lại từ ngày 29-11 và 28 trường còn lại cũng sẵn sàng đón học sinh quay lại học tập vào ngày 1-12. Ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Khánh Hòa, cho biết hơn 57.000 học sinh trong tỉnh bị ảnh hưởng sau thiên tai. Nhiều em mất nhà, mất sách vở, đồng phục, phải ở tạm trong điều kiện thiếu thốn. Hàng ngàn thiết bị dạy học bị hư hỏng.

Theo một lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, tính đến ngày 28-11, tất cả các trường trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Mưa lũ đã gây thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết bị dạy học hơn 178 tỷ đồng.

Giúp dân an cư

Tại phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trận lũ vừa qua, người dân tỏ ra vui mừng, phấn khởi khi đã nhận được tiền hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa. Chị Nguyễn Phạm Quỳnh Hòa cho biết: “Căn nhà của tôi bị hư hỏng, hiện gia đình 4 người phải ở tạm nhà người quen. Nhận được số tiền 30 triệu đồng của tỉnh hỗ trợ, chúng tôi dự định sẽ sửa chữa lại nhà để kịp đón tết”. Trong khi đó, nhiều hộ dân vùng lũ xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) có nhà bị hư hỏng cũng đã nhận được tiền hỗ trợ của chính quyền địa phương và lên kế hoạch sửa chữa lại nhà... Tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập 60 triệu đồng, nhà bị hư hỏng cần sửa chữa số tiền 30 triệu đồng.

Hồ sơ, trang thiết bị sau lũ tại Trường THCS Trần Nhân Tông (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: HIẾU GIANG

Ngược về tỉnh Đắk Lắk, mấy hôm nay, gia đình ông Trần Xuân Hội tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, cùng nhiều hộ dân phải trú tạm trong căn lều do Sư đoàn 315, Quân khu 5 dựng tạm. Hàng chục cán bộ, chiến Sư đoàn 315 đang khẩn trương dọn dẹp lại đống đổ nát từ những căn nhà sập để xây lại nhà cho người dân. Thượng tá Võ Đức Cương, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315 cho biết, đơn vị sẽ tập trung lực lượng khẩn trương xây dựng lại nhà cho người dân để bà con có chỗ ở an cư.

Theo thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lũ vừa qua toàn tỉnh Đắk Lắk có 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hư hỏng; 133 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn. UBND tỉnh đã giao các đơn vị tổ chức khởi công nhà xây mới, sửa chữa nhà hư hỏng vào ngày 1-12-2025, hoàn thành trước 15-1-2026.

Tại tỉnh Lâm Đồng có 76 căn nhà hư hỏng nặng. Các hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn được hỗ trợ 120 triệu đồng/nhà. Gia đình có nhà ở bị ngập, hư hỏng nặng được hỗ trợ từ 20 đến 40 triệu đồng/nhà (tùy theo mức độ thiệt hại).

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 234/CĐ-TTg về phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trong đó trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng, tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày hôm nay 1-12 để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền Trung.

NHÓM PV