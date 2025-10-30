Đại diện EVNHCMC được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước

Tại Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức mới đây, có 80 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2020-2025 đã được tuyên dương.

Trong 1 tập thể và 2 cá nhân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được tuyên dương lần này, có ông Trần Văn Thuận, công nhân Quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Củ Chi thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), là một gương mặt tiêu biểu đại diện cho người lao động của ngành điện TPHCM được tôn vinh. Đây là phần thưởng xứng đáng cho người thợ điện tận tâm, luôn nỗ lực vì dòng điện an toàn và vì sự phát triển của ngành điện Việt Nam.

Ông Trần Văn Thuận đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề. Quá trình công tác, ông Thuận luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trực tiếp đảm bảo vận hành lưới điện trung, hạ thế an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố hay tai nạn lao động trong phạm vi quản lý.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lao động, ông Thuận đã có 7 sáng kiến kỹ thuật, trong đó nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả vào thực tế như “dụng cụ định vị đầu dây khi thay CB 1 pha” và “bộ dụng cụ khóa cần thao tác CB hạ thế chống thao tác ngầm” giúp nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn cho người lao động…

Không chỉ là công nhân kỹ thuật giỏi, ông Thuận còn là tấm gương mẫu mực về tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và sự tận tâm trong công việc. Ông luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những khu vực xa, đồng hành cùng đồng nghiệp trong những thời điểm khó khăn, đặc biệt trong các đợt xử lý sự cố khẩn cấp do thiên tai, mưa bão. Chia sẻ tại Đại hội, ông Trần Văn Thuận xúc động cho biết: “Được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là niềm vinh dự lớn lao không chỉ của bản thân tôi, mà còn là niềm tự hào chung của tập thể người lao động EVNHCMC”.

Trước đó, ông Trần Văn Thuận đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng ba (2020), bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công thương và danh hiệu “Người lao động ngành điện tiêu biểu EVN năm 2024”.

Cùng với ông Thuận, Tổng Công ty Điện lực TPHCM còn có ông Đỗ Tiến Trung, Đội phó Đội quản lý hệ thống đo đếm, Công ty Điện lực Hóc Môn, vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội.

THUẦN NGUYỄN