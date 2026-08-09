Trường Đại học Công nghệ TPHCM: Điểm chuẩn từ 15-22 điểm

Với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm chuẩn dao động 15 - 22 điểm. Ngành Y khoa có mức điểm cao nhất là 22 điểm; các ngành Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng lấy 20 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 18 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn 15 điểm.
Với phương thức xét tuyển học bạ, ngành Y khoa có điểm chuẩn là 23 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế là 20 điểm; các ngành còn lại là 18 điểm.
Theo phương thức V-SAT 2026, điểm chuẩn ngành Y khoa là 285 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế là 270 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 250 điểm; các ngành còn lại lấy 225 điểm.
Đối với kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn ngành Y khoa là 750 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế lấy 720 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 650 điểm; các ngành còn lại là 600 điểm.
Mức điểm chuẩn đối với các phương thức xét tuyển của từng ngành cụ thể như sau:
| TT
| Ngành/Chương trình đào tạo
| Mã
xét tuyển
| ĐIỂM CHUẨN
| Điểm
THPT
| Điểm
học bạ
| Điểm
V-SAT
| Điểm
ĐGNL
| 1
| Công nghệ thông tin
| 7480201
| 15
| 18
| 225
| 600
| 2
| An toàn thông tin
| 7480202
| 15
| 18
| 225
| 600
| 3
| An ninh mạng
| 7480208
| 15
| 18
| 225
| 600
| 4
| Khoa học máy tính
| 7480101
| 15
| 18
| 225
| 600
| 5
| Khoa học dữ liệu
| 7460108
| 15
| 18
| 225
| 600
| 6
| Kỹ thuật máy tính
| 7480106
| 15
| 18
| 225
| 600
| 7
| Trí tuệ nhân tạo
| 7480107
| 15
| 18
| 225
| 600
| 8
| Robot và trí tuệ nhân tạo
| 7510209
| 15
| 18
| 225
| 600
| 9
| Công nghệ kỹ thuật ô tô
| 7510205
| 15
| 18
| 225
| 600
| 10
| Công nghệ ô tô điện
| 7520141
| 15
| 18
| 225
| 600
| 11
| Công nghệ ô tô thông minh (1)
| 7520141I1
| 15
| 18
| 225
| 600
| 12
| Kỹ thuật cơ khí
| 7520103
| 15
| 18
| 225
| 600
| 13
| Kỹ thuật cơ điện tử
| 7520114
| 15
| 18
| 225
| 600
| 14
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
| 7520216
| 15
| 18
| 225
| 600
| 15
| Kỹ thuật điện
| 7520201
| 15
| 18
| 225
| 600
| 16
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông
| 7520207
| 15
| 18
| 225
| 600
| 17
| Kỹ thuật xây dựng
| 7580201
| 15
| 18
| 225
| 600
| 18
| Quản lý xây dựng
| 7580302
| 15
| 18
| 225
| 600
| 19
| Quản trị kinh doanh
| 7340101
| 15
| 18
| 225
| 600
| 20
| Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2)
| 7340101I1
| 15
| 18
| 225
| 600
| 21
| Quản trị nhân lực
| 7340404
| 15
| 18
| 225
| 600
| 22
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
| 7510605
| 15
| 18
| 225
| 600
| 23
| Bất động sản
| 7340116
| 15
| 18
| 225
| 600
| 24
| Kinh tế số
| 7310109
| 15
| 18
| 225
| 600
| 25
| Kinh doanh quốc tế
| 7340120
| 15
| 18
| 225
| 600
| 26
| Marketing
| 7340115
| 15
| 18
| 225
| 600
| 27
| Marketing và truyền thông sáng tạo (3)
| 7340115I1
| 15
| 18
| 225
| 600
| 28
| Digital Marketing
| 7340114
| 15
| 18
| 225
| 600
| 29
| Tài chính - Ngân hàng
| 7340201
| 15
| 18
| 225
| 600
| 30
| Kế toán
| 7340301
| 15
| 18
| 225
| 600
| 31
| Thương mại điện tử
| 7340122
| 15
| 18
| 225
| 600
| 32
| Kinh doanh thương mại
| 7340121
| 15
| 18
| 225
| 600
| 33
| Công nghệ tài chính
| 7340205
| 15
| 18
| 225
| 600
| 34
| Quản trị khách sạn
| 7810201
| 15
| 18
| 225
| 600
| 35
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
| 7810202
| 15
| 18
| 225
| 600
| 36
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
| 7810103
| 15
| 18
| 225
| 600
| 37
| Quản trị sự kiện
| 7340412
| 15
| 18
| 225
| 600
| 38
| Hệ thống thông tin quản lý
| 7340405
| 15
| 18
| 225
| 600
| 39
| Quản lý thể dục thể thao
| 7810301
| 15
| 18
| 225
| 600
| 40
| Luật kinh tế
| 7380107
| 20
| 20
| 270
| 720
| 41
| Luật
| 7380101
| 20
| 20
| 270
| 720
| 42
| Tâm lý học
| 7310401
| 15
| 18
| 225
| 600
| 43
| Quan hệ công chúng
| 7320108
| 15
| 18
| 225
| 600
| 44
| Truyền thông đa phương tiện
| 7320104
| 15
| 18
| 225
| 600
| 45
| Công nghệ điện ảnh, truyền hình
| 7210302
| 15
| 18
| 225
| 600
| 46
| Kiến trúc
| 7580101
| 15
| 18
| 225
| 600
| 47
| Thiết kế nội thất
| 7580108
| 15
| 18
| 225
| 600
| 48
| Thiết kế đồ họa
| 7210403
| 15
| 18
| 225
| 600
| 49
| Thiết kế thời trang
| 7210404
| 15
| 18
| 225
| 600
| 50
| Digital Art (Nghệ thuật số)
| 7210408
| 15
| 18
| 225
| 600
| 51
| Thanh nhạc
| 7210205
| 15
| 18
| 225
| 600
| 52
| Ngôn ngữ Anh
| 7220201
| 15
| 18
| 225
| 600
| 53
| Ngôn ngữ Nhật
| 7220209
| 15
| 18
| 225
| 600
| 54
| Ngôn ngữ Trung Quốc
| 7220204
| 15
| 18
| 225
| 600
| 55
| Ngôn ngữ Hàn Quốc
| 7220210
| 15
| 18
| 225
| 600
| 56
| Y khoa
| 7720101
| 22
| 23
| 285
| 750
| 57
| Dược học
| 7720201
| 20
| 20
| 270
| 720
| 58
| Điều dưỡng
| 7720301
| 18
| 18
| 250
| 650
| 59
| Kỹ thuật xét nghiệm y học
| 7720601
| 18
| 18
| 250
| 650
| 60
| Công nghệ thẩm mỹ
| 7420207
| 15
| 18
| 225
| 600
| 61
| Công nghệ sinh học
| 7420201
| 15
| 18
| 225
| 600
| 62
| Công nghệ thực phẩm
| 7540101
| 15
| 18
| 225
| 600
| 63
| Thú y
| 7640101
| 15
| 18
| 225
| 600
| 64
| Thú y công nghệ số (4)
| 7640101I1
| 15
| 18
| 225
| 600
| * (1), (2), (3), (4): Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư Công nghệ ô tô điện; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Marketing; Bác sĩ Thú y.
Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và xem hướng dẫn nhập học tại website hutech.edu.vn từ 8 giờ ngày 11-8. Tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 21-8. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.