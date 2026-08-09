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Trường Đại học Công nghệ TPHCM: Điểm chuẩn từ 15-22 điểm

SGGPO

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM vừa công bố điểm chuẩn theo 4 phương thức xét tuyển: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, kết quả học tập THPT theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ, kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học (V-SAT) 2026 và kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM năm 2026.

Sinh viên ngành Tự động hóa Trường ĐH Công nghệ TPHCM trong giờ học thực hành. Ảnh: THANH HÙNG
Sinh viên ngành Tự động hóa Trường ĐH Công nghệ TPHCM trong giờ học thực hành. Ảnh: THANH HÙNG

Với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm chuẩn dao động 15 - 22 điểm. Ngành Y khoa có mức điểm cao nhất là 22 điểm; các ngành Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng lấy 20 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 18 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn 15 điểm.

Với phương thức xét tuyển học bạ, ngành Y khoa có điểm chuẩn là 23 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế là 20 điểm; các ngành còn lại là 18 điểm.

Thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM ngày 16-6.jpg
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM ngày 16-6 - Ảnh: THANH HÙNG

Theo phương thức V-SAT 2026, điểm chuẩn ngành Y khoa là 285 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế là 270 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 250 điểm; các ngành còn lại lấy 225 điểm.

Đối với kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn ngành Y khoa là 750 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế lấy 720 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 650 điểm; các ngành còn lại là 600 điểm.

Mức điểm chuẩn đối với các phương thức xét tuyển của từng ngành cụ thể như sau:

TT
 Ngành/Chương trình đào tạo
xét tuyển
 ĐIỂM CHUẨN
Điểm
THPT
 Điểm
học bạ
 Điểm
V-SAT
 Điểm
ĐGNL
1
 Công nghệ thông tin
 7480201
 15
 18
 225
 600
2
 An toàn thông tin
 7480202
 15
 18
 225
 600
3
 An ninh mạng
 7480208
 15
 18
 225
 600
4
 Khoa học máy tính
 7480101
 15
 18
 225
 600
5
 Khoa học dữ liệu
 7460108
 15
 18
 225
 600
6
 Kỹ thuật máy tính
 7480106
 15
 18
 225
 600
7
 Trí tuệ nhân tạo
 7480107
 15
 18
 225
 600
8
 Robot và trí tuệ nhân tạo
 7510209
 15
 18
 225
 600
9
 Công nghệ kỹ thuật ô tô
 7510205
 15
 18
 225
 600
10
 Công nghệ ô tô điện
 7520141
 15
 18
 225
 600
11
 Công nghệ ô tô thông minh (1)
 7520141I1
 15
 18
 225
 600
12
 Kỹ thuật cơ khí
 7520103
 15
 18
 225
 600
13
 Kỹ thuật cơ điện tử
 7520114
 15
 18
 225
 600
14
 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 7520216
 15
 18
 225
 600
15
 Kỹ thuật điện
 7520201
 15
 18
 225
 600
16
 Kỹ thuật điện tử - viễn thông
 7520207
 15
 18
 225
 600
17
 Kỹ thuật xây dựng
 7580201
 15
 18
 225
 600
18
 Quản lý xây dựng
 7580302
 15
 18
 225
 600
19
 Quản trị kinh doanh
 7340101
 15
 18
 225
 600
20
 Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2)
 7340101I1
 15
 18
 225
 600
21
 Quản trị nhân lực
 7340404
 15
 18
 225
 600
22
 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 7510605
 15
 18
 225
 600
23
 Bất động sản
 7340116
 15
 18
 225
 600
24
 Kinh tế số
 7310109
 15
 18
 225
 600
25
 Kinh doanh quốc tế
 7340120
 15
 18
 225
 600
26
 Marketing
 7340115
 15
 18
 225
 600
27
 Marketing và truyền thông sáng tạo (3)
 7340115I1
 15
 18
 225
 600
28
 Digital Marketing
 7340114
 15
 18
 225
 600
29
 Tài chính - Ngân hàng
 7340201
 15
 18
 225
 600
30
 Kế toán
 7340301
 15
 18
 225
 600
31
 Thương mại điện tử
 7340122
 15
 18
 225
 600
32
 Kinh doanh thương mại
 7340121
 15
 18
 225
 600
33
 Công nghệ tài chính
 7340205
 15
 18
 225
 600
34
 Quản trị khách sạn
 7810201
 15
 18
 225
 600
35
 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 7810202
 15
 18
 225
 600
36
 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 7810103
 15
 18
 225
 600
37
 Quản trị sự kiện
 7340412
 15
 18
 225
 600
38
 Hệ thống thông tin quản lý
 7340405
 15
 18
 225
 600
39
 Quản lý thể dục thể thao
 7810301
 15
 18
 225
 600
40
 Luật kinh tế
 7380107
 20
 20
 270
 720
41
 Luật
 7380101
 20
 20
 270
 720
42
 Tâm lý học
 7310401
 15
 18
 225
 600
43
 Quan hệ công chúng
 7320108
 15
 18
 225
 600
44
 Truyền thông đa phương tiện
 7320104
 15
 18
 225
 600
45
 Công nghệ điện ảnh, truyền hình
 7210302
 15
 18
 225
 600
46
 Kiến trúc
 7580101
 15
 18
 225
 600
47
 Thiết kế nội thất
 7580108
 15
 18
 225
 600
48
 Thiết kế đồ họa
 7210403
 15
 18
 225
 600
49
 Thiết kế thời trang
 7210404
 15
 18
 225
 600
50
 Digital Art (Nghệ thuật số)
 7210408
 15
 18
 225
 600
51
 Thanh nhạc
 7210205
 15
 18
 225
 600
52
 Ngôn ngữ Anh
 7220201
 15
 18
 225
 600
53
 Ngôn ngữ Nhật
 7220209
 15
 18
 225
 600
54
 Ngôn ngữ Trung Quốc
 7220204
 15
 18
 225
 600
55
 Ngôn ngữ Hàn Quốc
 7220210
 15
 18
 225
 600
56
 Y khoa
 7720101
 22
 23
 285
 750
57
 Dược học
 7720201
 20
 20
 270
 720
58
 Điều dưỡng
 7720301
 18
 18
 250
 650
59
 Kỹ thuật xét nghiệm y học
 7720601
 18
 18
 250
 650
60
 Công nghệ thẩm mỹ
 7420207
 15
 18
 225
 600
61
 Công nghệ sinh học
 7420201
 15
 18
 225
 600
62
 Công nghệ thực phẩm
 7540101
 15
 18
 225
 600
63
 Thú y
 7640101
 15
 18
 225
 600
64
 Thú y công nghệ số (4)
 7640101I1
 15
 18
 225
 600
* (1), (2), (3), (4): Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư Công nghệ ô tô điện; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Marketing; Bác sĩ Thú y.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và xem hướng dẫn nhập học tại website hutech.edu.vn từ 8 giờ ngày 11-8. Tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 21-8. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.

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THANH HÙNG

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Dược học Digital art ĐGNL THPT 2026 Điểm chuẩn Y khoa Điều dưỡng Ô tô điện Xét tuyển Năm 2026

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