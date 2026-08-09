Trường Đại học Công nghệ TPHCM: Điểm chuẩn từ 15-22 điểm

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM vừa công bố điểm chuẩn theo 4 phương thức xét tuyển: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, kết quả học tập THPT theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ, kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học (V-SAT) 2026 và kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM năm 2026.

Sinh viên ngành Tự động hóa Trường ĐH Công nghệ TPHCM trong giờ học thực hành. Ảnh: THANH HÙNG

Với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm chuẩn dao động 15 - 22 điểm. Ngành Y khoa có mức điểm cao nhất là 22 điểm; các ngành Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng lấy 20 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 18 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn 15 điểm.

Với phương thức xét tuyển học bạ, ngành Y khoa có điểm chuẩn là 23 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế là 20 điểm; các ngành còn lại là 18 điểm.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM ngày 16-6 - Ảnh: THANH HÙNG

Theo phương thức V-SAT 2026, điểm chuẩn ngành Y khoa là 285 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế là 270 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 250 điểm; các ngành còn lại lấy 225 điểm.

Đối với kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn ngành Y khoa là 750 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế lấy 720 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 650 điểm; các ngành còn lại là 600 điểm.

Mức điểm chuẩn đối với các phương thức xét tuyển của từng ngành cụ thể như sau:

TT

Ngành/Chương trình đào tạo

Mã

xét tuyển

ĐIỂM CHUẨN

Điểm

THPT

Điểm

học bạ

Điểm

V-SAT

Điểm

ĐGNL

1

Công nghệ thông tin

7480201

15

18

225

600

2

An toàn thông tin

7480202

15

18

225

600

3

An ninh mạng

7480208

15

18

225

600

4

Khoa học máy tính

7480101

15

18

225

600

5

Khoa học dữ liệu

7460108

15

18

225

600

6

Kỹ thuật máy tính

7480106

15

18

225

600

7

Trí tuệ nhân tạo

7480107

15

18

225

600

8

Robot và trí tuệ nhân tạo

7510209

15

18

225

600

9

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

15

18

225

600

10

Công nghệ ô tô điện

7520141

15

18

225

600

11

Công nghệ ô tô thông minh (1)

7520141I1

15

18

225

600

12

Kỹ thuật cơ khí

7520103

15

18

225

600

13

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

15

18

225

600

14

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

15

18

225

600

15

Kỹ thuật điện

7520201

15

18

225

600

16

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

15

18

225

600

17

Kỹ thuật xây dựng

7580201

15

18

225

600

18

Quản lý xây dựng

7580302

15

18

225

600

19

Quản trị kinh doanh

7340101

15

18

225

600

20

Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2)

7340101I1

15

18

225

600

21

Quản trị nhân lực

7340404

15

18

225

600

22

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

15

18

225

600

23

Bất động sản

7340116

15

18

225

600

24

Kinh tế số

7310109

15

18

225

600

25

Kinh doanh quốc tế

7340120

15

18

225

600

26

Marketing

7340115

15

18

225

600

27

Marketing và truyền thông sáng tạo (3)

7340115I1

15

18

225

600

28

Digital Marketing

7340114

15

18

225

600

29

Tài chính - Ngân hàng

7340201

15

18

225

600

30

Kế toán

7340301

15

18

225

600

31

Thương mại điện tử

7340122

15

18

225

600

32

Kinh doanh thương mại

7340121

15

18

225

600

33

Công nghệ tài chính

7340205

15

18

225

600

34

Quản trị khách sạn

7810201

15

18

225

600

35

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

15

18

225

600

36

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

15

18

225

600

37

Quản trị sự kiện

7340412

15

18

225

600

38

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

15

18

225

600

39

Quản lý thể dục thể thao

7810301

15

18

225

600

40

Luật kinh tế

7380107

20

20

270

720

41

Luật

7380101

20

20

270

720

42

Tâm lý học

7310401

15

18

225

600

43

Quan hệ công chúng

7320108

15

18

225

600

44

Truyền thông đa phương tiện

7320104

15

18

225

600

45

Công nghệ điện ảnh, truyền hình

7210302

15

18

225

600

46

Kiến trúc

7580101

15

18

225

600

47

Thiết kế nội thất

7580108

15

18

225

600

48

Thiết kế đồ họa

7210403

15

18

225

600

49

Thiết kế thời trang

7210404

15

18

225

600

50

Digital Art (Nghệ thuật số)

7210408

15

18

225

600

51

Thanh nhạc

7210205

15

18

225

600

52

Ngôn ngữ Anh

7220201

15

18

225

600

53

Ngôn ngữ Nhật

7220209

15

18

225

600

54

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

15

18

225

600

55

Ngôn ngữ Hàn Quốc

7220210

15

18

225

600

56

Y khoa

7720101

22

23

285

750

57

Dược học

7720201

20

20

270

720

58

Điều dưỡng

7720301

18

18

250

650

59

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

18

18

250

650

60

Công nghệ thẩm mỹ

7420207

15

18

225

600

61

Công nghệ sinh học

7420201

15

18

225

600

62

Công nghệ thực phẩm

7540101

15

18

225

600

63

Thú y

7640101

15

18

225

600

64

Thú y công nghệ số (4)

7640101I1

15

18

225

600

* (1), (2), (3), (4): Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư Công nghệ ô tô điện; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Marketing; Bác sĩ Thú y.



Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và xem hướng dẫn nhập học tại website hutech.edu.vn từ 8 giờ ngày 11-8. Tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 21-8. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.

THANH HÙNG