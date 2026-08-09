Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất là 29,54 điểm

Chiều 9-8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Điểm chuẩn cao nhất theo điểm thi tốt nghiệp THPT là là 29,54/30.

Đại học bách khoa Hà Nội. Ảnh HUST

Ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo với 29,54 điểm, tương đương với điểm xét tuyển tài năng diện 1.2 là 96,74; điểm xét tuyển tài năng diện 1.3 là 96,09 và điểm TSA (đánh giá tư duy) là 82,12 điểm.

Tiếp đến là ngành Khoa học máy tính với 29,27 điểm.

Ngành thấp nhất là tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế với 20,75 điểm, tương đương với xét tuyển tài năng là 55/100 điểm và TSA là 47,49 điểm.

Theo GS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, tính tới thời điểm 13 giờ chiều 9-8, công tác lọc ảo của nhóm xét tuyển miền Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy trình chung. Kết quả lọc ảo đã được thực hiện đồng bộ, chính xác và bàn giao cho các trường trong nhóm theo đúng thời hạn quy định của Bộ GD-ĐT.

Về điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội nhìn chung đều tăng so với năm 2025, đặc biệt là khối ngành đào tạo về STEM do hiệu ứng từ chính sách học bổng của Chính phủ cũng như nhu cầu về thị trường lao động. Theo đó, có 3/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm; 14/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 28 điểm; 30/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 27 điểm và 53/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 24 điểm.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 29,54 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Tiếp theo là Chương trình Khoa học máy tính (IT1) có điểm chuẩn là 29,27 điểm. Các ngành được dự báo tiếp tục có độ cạnh tranh lớn đều có điểm chuẩn rất cao như Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) có điểm chuẩn là 28,98 điểm; Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) có điểm chuẩn là 28,64; Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) có điểm chuẩn là 28,57 điểm; Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử (ME1) có điểm chuẩn là 28,47 điểm. Chương trình mới mở năm nay là Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh (MI-E22) cũng đã đạt mức điểm chuẩn rất cao là 27,97 điểm.

2 chương trình có mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là BF-E19 và EM-E17 với mức điểm là 20,06 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Căn cứ theo hướng dẫn chung của Bộ GD-ĐT và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Theo đó, không có độ lệch điểm giữa các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 khi xét tuyển vào khối ngành kỹ thuật, và giữa các tổ hợp D01, D04, DD2 khi xét vào khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ.

Tuy nhiên, đối với một số chương trình thuộc khối ngành kinh tế, giáo dục và ngoại ngữ sử dụng một số tổ hợp thuộc cả 2 nhóm tổ hợp trên thì điểm chuẩn đối với các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 sẽ cao hơn điểm chuẩn đối với các tổ hợp D01, D04, DD2 là 0,5 điểm.Ví dụ chương trình EM1-Quản lý năng lượng đang xét tuyển với 4 tổ hợp điểm tốt nghiệp THPT là K01, A00, A01, D01.

Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 24,56 điểm thì điểm trúng tuyển theo tổ hợp K01, A00, A01 sẽ là 25,06 điểm.Tương tự với chương trình FL4-Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ đang xét tuyển với 3 tổ hợp điểm tốt nghiệp THPT là K01, D01 và DD2. Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 22,98 điểm thì điểm trúng tuyển theo tổ hợp DD2 vẫn là 22,98 điểm, còn điểm trúng tuyển theo tổ hợp K01 là 23,48 điểm.

>>Điểm chuẩn trúng tuyển của Đại học Bách khoa Hà Nội:

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