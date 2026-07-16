Hơn 2.000 học sinh TPHCM được tư vấn, định hướng nghề nghiệp

Sáng 16-7, tại Trường THCS Nguyễn Trãi (phường An Hội Đông), Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM (Yescenter) phối hợp Hội đồng Đội Thành phố cùng các đơn vị tổ chức kỳ thứ 24 của chương trình “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai”; đồng thời khép lại Chương trình định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh năm 2026.

Triển khai từ ngày 5-6 đến 16-7, chương trình đã tiếp cận hơn 2.000 học sinh tại nhiều trường THCS trên địa bàn TPHCM, gồm: THCS Chánh Nghĩa, THCS Đất Đỏ, THCS Nguyễn Ảnh Thủ, THCS Bình Lợi Trung, THCS Phước Bình, THCS Nguyễn Thị Minh Khai và THCS Nguyễn Trãi.

Học sinh được phát phiếu tìm hiểu về danh mục các nghề nghiệp tại Việt Nam

Thông qua các hoạt động tư vấn, học sinh được trang bị những kiến thức thiết thực về xu hướng việc làm trong thời đại số, đồng thời được định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu của bản thân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM, cho biết, mỗi học sinh đều mang trong mình những ước mơ và hoài bão, nhưng cũng không tránh khỏi những băn khoăn trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp. Việc xác định đúng hướng đi, phù hợp với năng lực và đam mê sẽ là nền tảng quan trọng để các em xây dựng tương lai và phát triển bản thân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo trao thư cảm ơn cho đại diện Trường THCS Nguyễn Trãi

Theo bà, định hướng nghề nghiệp luôn là bài toán không dễ đối với nhiều học sinh, không ít em yêu thích một lĩnh vực nhưng chưa hiểu rõ triển vọng phát triển, trong khi nhiều lựa chọn khác lại khiến các em lúng túng khi đưa ra quyết định. Vì vậy, chương trình không chỉ cung cấp thông tin về các ngành nghề mà còn mong muốn tiếp thêm sự tự tin để các em mạnh dạn theo đuổi ước mơ.

“Tương lai không được quyết định bởi xuất phát điểm mà được tạo nên từ sự nỗ lực, ý chí và khát vọng vươn lên của mỗi người”, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ.

Trong suốt 7 kỳ tổ chức, học sinh được tham gia nhiều hoạt động như tìm hiểu các nhóm ngành nghề thông qua trò chơi tương tác, khám phá danh mục nghề nghiệp tại Việt Nam, lắng nghe chuyên gia chia sẻ về xu hướng nghề trong bối cảnh chuyển đổi số, cách xác định mục tiêu/xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Học sinh trường THCS Nguyễn Trãi tham gia trò chơi về tìm hiểu nghề nghiệp

Song song đó, các buổi tư vấn trực tiếp với chuyên gia đã tạo điều kiện để học sinh giải đáp những băn khoăn về lựa chọn ngành học, nghề học, cũng như nắm bắt nhu cầu nhân lực và xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Theo ban tổ chức, chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối đồng hành cùng học sinh trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp. Qua đó, còn góp phần truyền cảm hứng, giúp các em thêm tự tin, nuôi dưỡng ước mơ và chủ động chuẩn bị hành trang cho tương lai.

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