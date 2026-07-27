Tuyển sinh đại học năm 2026: Chuẩn bị lọc ảo, xét tuyển toàn quốc

Bộ GD-ĐT cùng các đại học (ĐH), trường ĐH, trường cao đẳng đang rà soát, hoàn thiện dữ liệu thí sinh, chuẩn bị cho công tác lọc ảo và xét tuyển trên toàn quốc. Để quá trình này diễn ra thông suốt và chính xác, các trường bố trí cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tham gia theo lịch chung của Bộ GD-ĐT và kế hoạch của hai nhóm lọc ảo tại phía Bắc, phía Nam.

Bố trí nhân lực làm việc 24/24 giờ

ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM), cho biết, để chuẩn bị cho công tác lọc ảo và xét tuyển toàn quốc, nhà trường vừa kiện toàn nhân sự và phân công theo ba nhóm chức năng: xử lý dữ liệu, vận hành phần mềm và chạy kịch bản điểm chuẩn, rà soát - hậu kiểm. Các cán bộ phụ trách đều có nhiều kinh nghiệm, đã qua các mùa tuyển sinh trước, được tập huấn kỹ.

Về hạ tầng, trường bố trí hệ thống máy tính chuyên dụng có đường truyền của hai nhà mạng chạy song song, thiết bị lưu điện và máy chủ dự phòng. Dữ liệu được sao lưu sau mỗi lượt lọc ảo để có thể truy vết, khôi phục; tài khoản hệ thống phân quyền theo từng vị trí nhằm bảo đảm an toàn thông tin thí sinh. Ngoài ra, nhà trường cũng xây dựng phần mềm xét tuyển riêng để đối sánh độc lập với phần mềm xét tuyển của bộ.

Trong khi đó, với hơn 40.000 thí sinh đăng ký, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM bố trí 10 nhân sự từ hiệu trưởng đến các cán bộ phòng đào tạo, tổ kỹ thuật, tổ công nghệ thông tin dự kiến túc trực làm việc 24/24.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, chia sẻ, do năm nay trường xét tuyển tổng hợp nên công tác lọc ảo, xét tuyển phải chuẩn bị kỹ. Nhà trường cũng xây dựng phần mềm xét tuyển riêng để chạy thử nghiệm với dữ liệu giả lập trước khi bước vào giai đoạn quan trọng cho lọc ảo, xét tuyển toàn quốc theo lịch của bộ.

Cán bộ kỹ thuật Trường ĐH Công nghiệp TPHCM chạy dữ liệu giả lập để chuẩn bị cho công tác lọc ảo, xét tuyển (ẢNH: THANH HÙNG)

TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TPHCM nêu, để chuẩn bị cho công tác xét tuyển năm 2026, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, đặc biệt chú trọng bố trí nhân sự có kinh nghiệm và hạ tầng kỹ thuật. Các bộ phận tuyển sinh, đào tạo và công nghệ thông tin được phân công phối hợp xuyên suốt; hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, đường truyền và phương án dự phòng cũng được rà soát kỹ. Trong giai đoạn cao điểm, đội ngũ chuyên trách sẽ liên tục cập nhật dữ liệu xuyên đêm, chạy các phương án xét tuyển, đối soát kết quả và tham mưu cho hội đồng tuyển sinh của nhà trường.

Lọc ảo, xét tuyển trong 6 ngày

Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT, từ ngày 4-8 đến 17 giờ ngày 9-8, các cơ sở đào tạo trên toàn quốc cùng phối hợp các đơn vị của Bộ GD-ĐT tiến hành chạy lọc ảo, xét tuyển toàn quốc theo các mốc thời gian quy định.

Cơ sở đào tạo sẽ tải dữ liệu, thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh từ Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để tổ chức xét tuyển. Kết thúc công tác lọc ảo, xét tuyển, các trường sẽ kiểm dò lại lần cuối và hoàn tất công bố điểm chuẩn 2026 trước 17 giờ ngày 13-8.

TS Dương Tôn Thái Dương, Phó trưởng Ban Đào tạo - Đại học Quốc gia TPHCM, Phụ trách Nhóm lọc ảo phía Nam, thông tin, sau khi các trường hoàn tất tải dữ liệu từ hệ thống (từ ngày 29 đến 30-7), các trường tham gia trong nhóm sẽ tiến hành họp, thống nhất về thời gian, quy trình, nguyên tắc thực hiện. Song song đó, ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì Nhóm lọc ảo phía Bắc. Xen kẽ với 6 lần lọc ảo, xét tuyển toàn quốc của Bộ GD-ĐT, các trường tham gia nhóm lọc ảo sẽ có 10 lần lọc ảo, xét tuyển nhóm.

GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), cho biết, toàn bộ nguyện vọng của thí sinh đều được xử lý trên hệ thống. Sau khi đối chiếu điều kiện trúng tuyển ở tất cả các nguyện vọng đã đăng ký, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất mà mình đủ điều kiện. Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng giữa các phương thức và các tổ hợp xét tuyển, không phụ thuộc vào thứ tự phương thức đăng ký.

Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, hệ thống sẽ ưu tiên người có điểm cộng thấp hơn. Nếu điểm cộng vẫn bằng nhau thì sẽ xét đến thứ tự nguyện vọng, trong đó nguyện vọng cao hơn sẽ được ưu tiên trước. Riêng đối với ngành sư phạm, thí sinh chỉ được xét tuyển nếu đăng ký trong 5 nguyện vọng đầu tiên. Trong khi đó, các trường thuộc khối Quốc phòng, Công an vẫn thực hiện theo quy định riêng với yêu cầu bắt buộc đăng ký nguyện vọng 1.

* Quy trình lọc ảo toàn quốc dự kiến được thực hiện 6 lần. Ở mỗi lần, các trường nhận dữ liệu, rà soát, chạy xét tuyển và nhập kết quả dự kiến lên hệ thống. Quy trình lặp lại cho đến khi dữ liệu ổn định để xác định điểm chuẩn. * Hai nhóm trường phía Bắc và phía Nam ngoài 6 lần lọc ảo chung còn thực hiện xen kẽ thêm 4 lần lọc ảo nhóm, nâng tổng số lên 10 lần. * Hiện các trường đang rà soát dữ liệu ban đầu. Dự kiến ngày 29 và 30-7 mới nhận dữ liệu chính thức; từ ngày 31-7 đến 3-8, Bộ GD-ĐT sẽ tập huấn và hướng dẫn chi tiết quy trình.

THANH HÙNG