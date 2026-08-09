Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) có 57/61 ngành điểm chuẩn tăng

Phân tích điểm chuẩn năm 2026 của Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) cho thấy, trường có 57/61 ngành và chương trình có điểm trúng tuyển tăng so với năm 2025. Trong đó, nhóm ngành Xây dựng có mức tăng cao nhất, tăng 13 điểm, đây là mức điểm tăng kỷ lục nhất từ trước đến nay.

Sinh viên, giảng viên Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) trong giờ học thực hành tại phòng thí nghiệm Vi mạch và Hệ thống cao tần

Phân tích về nguyên nhân điểm chuẩn của trường tăng, PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) cho biết, trước hết là năm 2026 thí sinh đăng ký vào trường tăng kỷ lục, cao hơn 48,75% so với năm 2025. Từ đó, số lượng nguyện vọng đăng ký năm 2026 là 79.993 (tăng 32.346 nguyện vọng so với năm 2025).

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) học thực hành tại phòng thí nghiệm công nghệ vật liệu. Ảnh: THANH HÙNG

Cùng với đó, năm nay có sự thay đổi công thức: Toán x 2, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ thí sinh quốc tế khắc khe hơn, đồng thời chứng chỉ IELTS được tính từ 6.0 đến 8.0 quy thành 8 điểm đến 10 điểm tương ứng. Tổng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ từ 6.0 trở lên tăng khoảng 30% so với năm 2025. Trường có 10 ngành/chương trình mở mới. Trong đó, nhóm ngành Địa chất – Dầu khí được tách thành 2 ngành tuyển sinh độc lập, gồm Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí; đồng thời mở mới ngành Kỹ thuật Bán dẫn với 2 chương trình đào tạo: chương trình tiêu chuẩn và chương trình dạy và học bằng tiếng Anh. Các ngành/chương trình mới đều ghi nhận kết quả tuyển sinh tích cực. Đáng chú ý, điểm trúng tuyển ngành Kỹ thuật Bán dẫn lần lượt đạt 85,80 điểm đối với chương trình tiêu chuẩn và 82,66 điểm đối với chương trình dạy và học bằng tiếng Anh.

Trường có 57/61 ngành và chương trình có điểm trúng tuyển tăng so với năm 2025. Trong đó, nhóm ngành Xây dựng có mức tăng cao nhất, tăng 13 điểm. Điểm trúng tuyển cao nhất toàn trường là 85,80 điểm thuộc ngành Kỹ thuật bán dẫn. Đối với các chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, điểm trúng tuyển cao nhất là 85,51 điểm, thuộc ngành Thiết kế vi mạch.

Đáng chú ý, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành được mở mới, cho thấy sức hút đáng kể của các lĩnh vực đào tạo mới, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn.

Cũng theo PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có tác động rất lớn đến thí sinh đăng ký vào trường trong năm nay. Theo thống kê, tất cả 11 khoa của trường đều có ít nhất một ngành (toàn trường có 32 ngành) được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị định 179. Đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến các ngành của trường có sức hút đặc biệt lớn đối với thí sinh.

THANH HÙNG