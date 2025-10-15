Đại biểu đề xuất giải pháp toàn diện về giải quyết kẹt xe, ô nhiễm và ngập nước

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với các nội dung của đại hội, đặc biệt là dự thảo Báo cáo chính trị và các chương trình hành động trọng tâm của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại thảo luận tổ

Sáng 15-10, tại phiên bế mạc đại hội, đồng chí Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển hạ tầng đồng bộ

Nhiều đại biểu cho rằng thành phố cần tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo sự kết nối đồng bộ giữa 3 khu vực trên địa bàn thông qua hệ thống các tuyến đường vành đai, cao tốc, đường sắt hàng hóa - đô thị và các cảng dọc hai hành lang sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Đặc biệt, cần sớm triển khai thực hiện Đề án phát triển trục hành lang ven sông Sài Gòn - được xem là động lực phát triển không gian đô thị và kinh tế xanh của thành phố trong giai đoạn tới.

Đồng chí Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý

Các đại biểu cũng đề nghị khẩn trương xây dựng Đồ án quy hoạch chung TPHCM, cùng với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; đồng thời có giải pháp toàn diện trong quản lý đất đai, phát triển đô thị, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và ngập nước ngày càng nghiêm trọng.

Một số ý kiến đề xuất thành phố tập trung nguồn lực hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột” phát triển.

Trong đó, 3 vùng gồm: vùng Bình Dương là thủ phủ phát triển công nghiệp công nghệ cao; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng sạch, logistics; vùng trung tâm TPHCM phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, là đô thị lõi.

3 hành lang gồm: hành lang Bắc - Nam dọc sông Sài Gòn hướng ra biển; hành lang phía Đông nối Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Giờ; hành lang Đông - Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh qua Quốc lộ 1A và đường Xuyên Á.

5 trụ cột gồm: công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không; Trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại thảo luận tổ

Nhiều đại biểu cũng đề xuất tăng cường chính sách an sinh xã hội, trong đó có các giải pháp nâng mức sinh, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động thu nhập thấp; chăm lo sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, cần tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng; nghiên cứu bổ sung chính sách trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên.

Về các chương trình đột phá, nhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp mang tính cách mạng trong tinh giản và xã hội hóa công việc hành chính, như: Thành lập các đơn vị sự nghiệp tự chủ để thực hiện một số nhiệm vụ như đo đạc hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng… Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, đặc biệt là tái định cư tại chỗ để người dân ổn định sinh kế.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại thảo luận tổ

Bổ sung nhiều định hướng phát triển chiến lược

Đối với Dự thảo Nghị quyết Đại hội, đại biểu đề nghị bổ sung định hướng phát triển du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe; nghiên cứu thêm hai tuyến đường sắt Suối Tiên - Bình Dương và Hiệp Bình Phước - Quốc lộ 13; đồng thời đề xuất chuyển đổi Trung tâm hành chính Bình Dương thành Trung tâm khoa học - công nghệ.

Một số ý kiến cũng đề nghị bổ sung giải pháp về xây dựng lực lượng quân sự phường, xã, đặc khu vững mạnh.

Trong 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, các đại biểu nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị; bổ sung định hướng phát triển hành lang kinh tế dọc tuyến đường sắt, phát triển khu du lịch quốc gia Cần Giờ, Long Hải - Bình Châu; đồng thời có giải pháp xử lý 838 công trình, dự án tồn đọng trên địa bàn.

Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn nêu ý kiến tại thảo luận tổ

Nhiều ý kiến kiến nghị thành lập Tổ dự báo chiến lược để nhận diện nguy cơ, cơ hội trên các lĩnh vực; đồng thời xây dựng Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nông nghiệp bền vững.

Cùng với đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu chung về đất đai, giao thông, an sinh xã hội, đảm bảo thống nhất, đồng bộ; sớm có giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng ngập nước, kẹt xe; tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tiếp cận vay vốn và nhà ở xã hội để gắn bó lâu dài với thành phố.

Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy nêu ý kiến

Ngoài ra, cần bổ sung đề án xóa nhà tạm ven kênh, rạch (chỉ tiêu số 20), nhất là khu vực Rạch Xuyên Tâm và bờ Bắc Kênh Đôi; cùng các dự án ngành điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh để ưu tiên đầu tư trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu cũng đề xuất bổ sung danh mục đầu tư trọng điểm, gồm: nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 và Mỹ Phước - Tân Vạn; nâng cấp Quốc lộ 51 (đoạn giáp Đồng Nai đến vòng xoay Hòa Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu); bổ sung dự án 992C kết nối Quốc lộ 51 với Vành đai 4 - cao tốc; bổ sung Khu sinh thái Hố Lang (phường Tân Đông Hiệp) vào danh mục dự án quan tâm đầu tư; xem xét thành lập Trung tâm khoa học - công nghệ TPHCM trên nền tảng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương hiện có...

