Trong giai đoạn tới, MTTQ Việt Nam TPHCM đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng kênh tương tác, góp ý trực tuyến của người dân.

Sáng 15-10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trình bày tham luận “Phát huy dân chủ, tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng chính quyền TPHCM gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”.

Theo đó, trong 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố giữ vai trò nòng cốt trong việc phát huy dân chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội trên cơ sở bám sát thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố. Kết quả thực hiện đã góp phần quan trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thành phố gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Trong 5 năm qua, hệ thống Mặt trận các cấp của thành phố chủ trì trên 10.000 cuộc giám sát, phản biện xã hội, hội nghị nhân dân, góp ý 1.506 văn bản quy phạm pháp luật, ghi nhận hàng ngàn ý kiến về quy hoạch, môi trường, an sinh, đô thị và đời sống dân sinh. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức hơn 3.000 cuộc giám sát, kiến nghị hàng trăm nội dung, trong đó nhiều kiến nghị đã được chính quyền tiếp thu, xử lý.

"Những kết quả này thể hiện rõ vai trò chủ thể của nhân dân trong giám sát xã hội. Người dân được tham gia, được giám sát, và được thụ hưởng thành quả phát triển", đồng chí Trương Thị Bích Hạnh khẳng định.

Bên cạnh đó, việc phát huy dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ công dân, mở rộng không gian dân chủ trực tiếp, người dân được tham gia, góp ý, giám sát và đồng hành trong xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách. Từ đó tăng tính minh bạch và hiệu quả quản lý của chính quyền, tăng cường gắn bó giữa chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đề xuất tăng cường cơ chế phối hợp giữa Đảng, chính quyền và Mặt trận, bảo đảm các quyết sách có sự tham gia của MTTQ từ khâu chuẩn bị. Chính quyền coi phản biện của Mặt trận là tiêu chí đánh giá hiệu quả lãnh đạo, tạo cơ chế phản hồi bắt buộc và cung cấp nguồn lực để triển khai.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh khẳng định, trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn đời sống nhân dân.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến đời sống người dân, mục tiêu, chiến lược phát triển thành phố; đảm bảo phản biện có cơ sở khoa học và bằng chứng thực tiễn.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030 tiếp tục xác định: “Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…”. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh khẳng định, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh, trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, tiên phong cùng cả nước vươn xa trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

