TPHCM tăng cường hợp tác du lịch với Campuchia

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng được đón tiếp ngài Bộ trưởng và đoàn công tác, khẳng định sự hiện diện của đoàn góp phần quan trọng vào thành công chung của kỳ hội chợ năm nay. TPHCM luôn coi trọng và gìn giữ mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là sự hợp tác ngày càng sâu rộng với thủ đô Phnom Penh.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp xã giao ông Huot Hak, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia cùng đoàn công tác. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Văn Được đã giới thiệu khái quát về TPHCM trong bối cảnh vừa hoàn tất việc hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra không gian phát triển mới với mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế, trung tâm kinh tế – công nghiệp – logistics hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Trong chiến lược này, du lịch tiếp tục giữ vai trò quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng của thành phố.

Lãnh đạo TPHCM và Campuchia tặng quà lưu niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt Chính phủ và ngành du lịch Campuchia, Bộ trưởng Huot Hak cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức và quảng bá chu đáo của ITE HCMC 2025. Ông khẳng định, Campuchia luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong quá khứ.

Bộ trưởng Huot Hak cho biết, năm 2024, Campuchia đã đón 6,7 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có 1,35 triệu lượt từ Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của TPHCM, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch đô thị và đường bộ, nhằm gia tăng lượng khách qua lại giữa hai nước. Đoàn công tác lần này gồm nhiều cơ quan trọng yếu của ngành du lịch Campuchia, cũng đã có các buổi làm việc với doanh nghiệp lữ hành Việt Nam để thúc đẩy hợp tác thực chất.

Lãnh đạo TPHCM và Campuchia chụp hình lưu niệm tại Hội chợ ITE HCMC 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hai bên nhất trí cần tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong quảng bá hình ảnh du lịch, mở rộng kết nối doanh nghiệp, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch hai nước. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, tinh thần hợp tác “đi xa phải đi cùng nhau”, tin tưởng rằng với quyết tâm chung, ngành du lịch Việt Nam – Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào tình hữu nghị lâu bền giữa hai dân tộc.

MINH XUÂN