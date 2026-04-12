Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11-5 đến 13-5

Sáng 12-4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe tờ trình của Ban Thường trực xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã đề ra chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 7 chương trình. Trong đó, tiếp tục kế thừa và phát huy 6 chương trình hành động của Báo cáo chính trị tại Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời bổ sung chương trình mới gồm: tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Dự kiến, đại hội diễn ra từ ngày 11-5 đến ngày 13-5, tại Hà Nội. Phương châm của đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo – Phát triển”. Tiêu đề của báo cáo chính trị là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”.

Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI dự kiến có 405 đại biểu, đảm bảo số lượng cơ cấu, thành phần. Theo đó, tỷ lệ nữ chiếm 21,4%, tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 46,6%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 25,1%... Dự kiến nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 72 đại biểu.

