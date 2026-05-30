Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030

Ngày 29-5, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng ủy Chính phủ trong thời gian qua; đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được và khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế để tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng ủy Chính phủ phải tiếp tục chủ động điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; xử lý hiệu quả các dự án, đất đai tồn đọng, tài sản, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, không để lãng phí nguồn lực; nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa và chủ động ứng phó với những biến động của tình hình kinh tế thế giới. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 đã dành nhiều thời gian làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cấp ủy trực thuộc trong thời gian qua; đoàn đã đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các hoạt động của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nêu nhiều đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra, giám sát để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động nhanh, trực tiếp tới tình hình kinh tế - xã hội trong nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đoàn kiểm tra báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng chí Thường trực Ban Bí thư tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, làm tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận 18-KL/TW của Trung ương đã đề ra.

THANH HOA