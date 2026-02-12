Gặp mặt cán bộ tiêu biểu của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Chiều 12-2, Thường trực Thành ủy TPHCM gặp gỡ các cơ quan, cán bộ tiêu biểu của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn TPHCM, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ các cơ quan, cán bộ tiêu biểu của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Buổi gặp gỡ còn có 168 cán bộ, công chức của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiêu biểu và 168 Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố, ấp tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Thường trực Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận, đánh giá rất cao và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của khối MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường gửi lời tri ân và trao quà tết đến 8 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua những kết quả đã đạt được cho thấy, các cá nhân tiêu biểu đã tham gia rất tích cực, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng đóng góp trên nhiều lĩnh vực công tác và trong mọi mặt đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao thiệp chúc tết đến các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết quả đã góp phần quan trọng xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, nghĩa tình, bồi đắp tình làng nghĩa xóm; nhất là phát huy vai trò trụ cột trong các hoạt động chăm lo chính sách đối với người có công, chính sách bao phủ về an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội… Qua đó góp phần làm sáng rõ bản sắc nghĩa tình, xứng danh Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu – thành phố của cả nước, vì cả nước và cùng cả nước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã công bố nghị quyết và chương trình hành động, trong đó có một nội dung đặc biệt quan trọng: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tinh thần đó tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, khẳng định nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực của công cuộc đổi mới. Đồng thời phát huy sức mạnh nhân dân gắn với việc củng cố, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao thiệp chúc tết đến các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập bài viết “Sức mạnh của đoàn kết” của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, Tổng Bí thư đã chỉ đạo và yêu cầu Đảng bộ, chính quyền TPHCM thống nhất về tư tưởng và hành động từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, để khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân tộc thật sự vững chắc, tạo nên sức mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực công tác, bảo đảm an sinh, an toàn và an dân. Qua đó nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo nền tảng vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao thiệp chúc tết đến các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý, khi triển khai mọi nhiệm vụ đều cần phải bảo đảm yêu cầu dân sinh và dân chủ trong triển khai nhiệm vụ. Dân sinh là thực hiện những nội dung phục vụ nhân dân để người dân thụ hưởng, trọng tâm là ba nhóm chính sách: chính sách đối với người có công; chính sách an sinh xã hội; chính sách bảo trợ xã hội. Dân chủ là thực hiện dân chủ ở cơ sở với nhiều loại hình phù hợp, hiệu quả, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc trao thiệp chúc tết đến các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu, bảo đảm các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu phát triển của TPHCM và từng địa phương. Bên cạnh đó, việc tổ chức phong trào, hoạt động có thể đo lường kết quả, tránh hình thức; lấy hiệu quả thụ hưởng của người dân, đoàn viên, hội viên làm thước đo đánh giá.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo TPHCM đã gửi lời thăm, chúc tết các cá nhân tiêu biểu, gồm: - Trưởng Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM Hoàng Thị Khánh; - Bác sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; - Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. - Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; - Linh mục Đinh Ngọc Lễ, Chủ tịch danh dự Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM; - Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy; - Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương; - Họa sĩ Đặng Ái Việt.

VĂN MINH