Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên: Thể hiện sự trân trọng của Đảng và Nhà nước

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, vừa ký ban hành Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên.

Đồng chí Đặng Minh Thông cài Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Hữu Khối. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Kết luận nêu: tại phiên họp ngày 22-5, qua xem xét báo cáo số 111-BC/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về kết quả trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên (đợt 19-5-2026), Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là lần đầu tiên Ban Bí thư quyết định trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên trong toàn Đảng. Việc Ban Bí thư trao tặng Huy hiệu Đảng cho 137 đồng chí đảng viên lão thành cách mạng thuộc 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phát huy kết quả đạt được, Bộ Chính trị giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu kế hoạch phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 80 năm tuổi Đảng trở lên trong các đợt trao tặng hàng năm, gắn với các dịp kỷ niệm lớn 3-2, 19-5, 2-9 và 7-11 theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương.

HÀ THU