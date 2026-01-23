Đại hội XIV đã thành công rất tốt đẹp

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng gặp gỡ các nhà báo đưa tin về Đại hội để giúp cho nhân dân cả nước, đồng bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế nắm được diễn biến, thành công của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư thông báo với các phóng viên: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây là dấu mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy hàng ngàn năm văn hiến, anh hùng của dân tộc.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế về kết quả Đại hội lần thứ XIV. Ảnh: QUANG PHÚC

Những từ khóa quan trọng, xuyên suốt của Đại hội XIV là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển. Bên cạnh đó là tinh thần: trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc; vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư tóm tắt lại những từ khóa như vậy để thấy được sự thành công và những nét mới, những điều rất căn bản mà Đại hội lần thứ XIV vừa quyết định. Đại hội lần này thực sự là một Đại hội đoàn kết, thống nhất; thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại họp báo quốc tế. Ảnh: QUANG PHÚC

Về kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện và Chương trình hành động, mà còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí (trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết).

Ngay sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bầu Tổng Bí thư và các cơ quan lãnh đạo của Đảng như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng thời phân công các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia vào các công việc quan trọng.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là những đại diện tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên; hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao để bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, để gánh vác trọng trách trước Đảng, nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới. Đại hội đã định hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước khóa XIV là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động; thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, Đại hội đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội lần thứ XIII đã xác định.

Tổng Bí thư khẳng định, với sức mạnh từ cội nguồn lịch sử dân tộc, với bề dày truyền thống gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước của Đảng, cùng sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân và bạn bè quốc tế, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV; nhất định sẽ xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Sau khi phát biểu, Tổng Bí thư đã trao đổi và trả lời các câu hỏi của các nhà báo.

Tin liên quan Tổng Bí thư Tô Lâm: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất

PHAN THẢO - BẢO VÂN