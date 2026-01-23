Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Ngày 23-1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 25 ủy viên, trong đó 23 ủy viên chuyên trách, 2 ủy viên kiêm nhiệm.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV:

1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

4. Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

5. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

6. Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

7. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

8. Đồng chí Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

10. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

11. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

12. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

13. Đồng chí Đinh Văn Tường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

14. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

15. Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

16. Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

17. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

18. Đồng chí Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

19. Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

20. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

21. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

22. Đồng chí Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

23. Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 9-1991 – 3-1999:

Chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

● 4-1999 – 12-2005:

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

● 1-2006 – 8-2008:

Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

● 9-2008 – 10-2010:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

● 11-2010 – 4-2011:

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

● 5-2011 – 5-2012:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

● 6-2012 – 2-2015:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

● 2-2015 – 10-2015:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

● 10-2015 – 7-2016:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1-2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7-2016).

● 7-2016 – 12-2017:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn.

● 12-2017 – 12-2018:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn.

● 12-2018 – 8-2020:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1-2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

● 8-2020 – 4-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1-2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng.

● 4-2021 – 10-2022:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7-2021).

● 7-2022:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 2-2025:

Được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội.

● 5-11-2025:

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị và được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

PHAN THẢO- BẢO VÂN