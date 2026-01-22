Văn phòng Quốc hội cho biết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 6 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đó là các nghị quyết sau:

Nghị quyết số 255/2025/QH15 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Theo đó, Quốc hội quyết định xây dựng tuyến cao tốc Đông - Tây kết nối Hà Nội và các vùng kinh tế với thủ đô Viêng Chăn (Lào), tạo động lực phát triển kinh tế vùng và đảm bảo an ninh quốc phòng. Quy mô đầu tư khoảng 60km đường bộ cao tốc tại tỉnh Nghệ An; vốn đầu tư khoảng 23.940,34 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Dự án khởi công năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2029.

Nghị quyết số 256/2025/QH15 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình nêu rõ, Quốc hội quyết định xây dựng cảng hàng không thông minh, xanh, phục vụ lưỡng dụng (kinh tế và quốc phòng), đặc biệt hướng tới phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Dự án đặt tại Bắc Ninh trên diện tích 1.884,93 ha; công suất đạt 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050; tổng mức đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng.

Nghị quyết số 114/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND.

Phạm vi giám sát bao gồm việc xây dựng chương trình giám sát hàng năm; thẩm tra các báo cáo; tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; tổ chức các phiên giải trình và giám sát chuyên đề.

Nghị quyết số 116/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về trách nhiệm của các cơ quan dân cử trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; trình tự giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Nghị quyết cũng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đơn thư liên thông giữa các cơ quan.

Nghị quyết số 117/2026/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về lễ phục, trang phục thường dùng theo mùa, cũng như phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo viện kiểm sát, kiểm sát viên, điều tra viên; quy định mẫu Giấy chứng minh Kiểm sát viên mới (kích thước 95mm x 62mm), có quốc huy và thông tin định danh cụ thể.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2026.

Nghị quyết số 118/2026/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng, cơ cấu các ngạch kiểm sát viên; theo đó tổng số kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân các cấp là 11.285 người (không tính Viện Kiểm sát nhân dân tối cao). Tổng số kiểm sát viên viện kiểm sát quân sự các cấp là 448 người.

Nghị quyết này cũng quy định trần tỷ lệ cho từng ngạch (cao cấp, trung cấp, sơ cấp) tại mỗi cấp kiểm sát và nêu rõ, việc điều động, sắp xếp phải đảm bảo đúng cơ cấu tỷ lệ quy định kể từ ngày 1-1-2029.

Toàn văn các nghị quyết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội tại địa chỉ www.quochoi.vn.

