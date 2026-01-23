Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ban hành ngày 22-1, sáng nay, 23-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng tại phiên làm việc chiều 22-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Buổi chiều, Đại hội XIV của Đảng diễn ra phiên bế mạc sau 5 ngày làm việc - rút ngắn 1,5 ngày làm việc so với dự kiến ban đầu. Theo thông lệ các kỳ Đại hội trước, tại phiên bế mạc sẽ công bố kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp ngày 22-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, ngày 22-1, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã được công bố tối 22-1.

ANH THƯ - PHAN THẢO