Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

Hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tầng lớp nhân dân TPHCM, người Việt Nam ở nước ngoài gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Các đại biểu đoàn TPHCM dự Đại hội XIV của Đảng

Ông ĐINH VĨNH CƯỜNG, người Việt Nam ở Nhật Bản, Chủ tịch tập đoàn 365Group:

Kỳ vọng đột phá về chính sách thu hút trí thức kiều bào

Những định hướng lớn được nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là việc lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển, là một bước đi rất đúng và rất kịp thời. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, quốc gia nào làm chủ được công nghệ lõi, dữ liệu, AI và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thì quốc gia đó sẽ có lợi thế bền vững.

Ông Đinh Vĩnh Cường

Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đây vừa là cơ hội, vừa là lời hiệu triệu rất mạnh mẽ. Hiện nay, đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài đang làm việc tại các trung tâm công nghệ lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Hàn Quốc, Singapore… trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, năng lượng mới, công nghệ sinh học, logistics thông minh, tài chính số. Nếu có đủ cơ chế phù hợp để kết nối, thu hút và tạo điều kiện cho họ đóng góp, thì đây là một “nguồn lực chiến lược” cực kỳ quý giá cho Việt Nam.

Kỳ vọng lớn nhất của tôi đối với Đại hội XIV của Đảng là sẽ có những quyết sách rất cụ thể và đột phá về chính sách thu hút nhân tài và trí thức kiều bào. Ví dụ như cơ chế đãi ngộ cạnh tranh quốc tế đối với chuyên gia cao cấp trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, năng lượng, công nghệ số; thủ tục pháp lý đơn giản, minh bạch để kiều bào về nước làm việc dài hạn, tham gia điều hành doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là chính sách cho phép kiều bào tham gia các dự án trọng điểm quốc gia theo mô hình “đặt hàng – đồng hành – chia sẻ lợi ích”, chứ không chỉ dừng ở vai trò tư vấn.

Về kết nối đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, theo tôi cần xây dựng các “mạng lưới trí thức Việt toàn cầu” theo từng lĩnh vực chuyên sâu, có đầu mối điều phối rõ ràng, có cơ sở dữ liệu chuyên gia và cơ chế kết nối thường xuyên với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong nước. Không chỉ mời về dự hội thảo, mà cần tạo thành các nhóm dự án cụ thể, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thành quả.

Là một kiều bào đang trực tiếp tham gia kết nối đầu tư, công nghệ và nhân lực chất lượng cao về Việt Nam, tôi rất tin tưởng rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra một giai đoạn mới, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển khoa học – công nghệ và kinh tế tri thức của đất nước.

PSG-TS BÙI QUỐC BẢO, người Việt Nam ở Pháp:

Khoa học công nghệ – động lực trung tâm cho phát triển

Từ góc nhìn của một giảng viên, nhà nghiên cứu từng làm việc nhiều năm ở nước ngoài và nay gắn bó lâu dài với Việt Nam, tôi rất quan tâm đến các định hướng của Đảng tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nhất là về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn lực trí thức, trong đó có đội ngũ người Việt Nam ở nước ngoài.

PGS-TS Bùi Quốc Bảo

Theo tôi, để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực trung tâm cho phát triển, cần đầu tư mạnh mẽ và bài bản hơn cho hạ tầng nghiên cứu, đặc biệt là máy móc, trang thiết bị. Hiện nay, trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật và công nghiệp, phần lớn thiết bị đều phải nhập khẩu, không chỉ có chi phí cao mà còn gặp nhiều khó khăn khi cần sửa chữa, cải tiến hay tối ưu hóa.

Bên cạnh các lĩnh vực công nghệ cao thường được nhấn mạnh với mục tiêu “đi tắt, đón đầu”, tôi cho rằng các ngành cơ bản, nền tảng của sản xuất và công nghiệp hóa như công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo máy và các ngành công nghiệp phụ trợ cần được chú trọng đúng mức. Trên thực tế, mọi ngành công nghệ cao đều cần hệ sinh thái công nghiệp đi kèm. Khi các ngành nền tảng này chưa phát triển, khoa học công nghệ rất khó đi vào chiều sâu và gắn chặt với sản xuất. Theo tôi, cần đơn giản hóa thủ tục và mạnh dạn trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các nhà khoa học có uy tín, từ việc lựa chọn nhân sự tham gia nghiên cứu đến chủ động sử dụng nguồn kinh phí. Khi được tin tưởng và trao quyền, các nhà khoa học sẽ phát huy tốt hơn năng lực và trách nhiệm của mình.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh rõ việc lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực trung tâm cho phát triển đất nước. Nếu các chính sách đầu tư, cơ chế quản lý và sử dụng nhân lực được đồng bộ hóa theo tinh thần này, tôi tin rằng đội ngũ trí thức trong và ngoài nước sẽ có thêm niềm tin và động lực để đồng hành lâu dài, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng HD (phường Tam Long, TPHCM):

Nỗ lực đổi mới, góp phần phát triển đất nước

Là một doanh nghiệp nhỏ đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại TPHCM, chúng tôi cảm nhận rất rõ không khí phấn khởi và niềm tin của người dân cả nước trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng. Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là nơi gửi gắm kỳ vọng về những chủ trương, chính sách thiết thực hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Nguyễn Văn Hùng

Chúng tôi mong rằng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những định hướng rõ ràng, ổn định môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ chuyển đổi số và tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ có thể phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động. Với niềm tin đó, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ chúng tôi luôn đồng hành, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

ÔNG ĐINH MINH HIỂU, công nhân Công ty TNHH Găng tay y tế Xanh (KCN Bàu Bàng):

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, chăm lo người lao động

Tôi từ Quảng Bình vào TPHCM làm công nhân đã 11 năm, từng làm việc tại nhiều doanh nghiệp sản xuất khác nhau. Quá trình gắn bó lâu dài với môi trường lao động giúp tôi thấu hiểu những khó khăn, mong muốn chính đáng của công nhân hiện nay. Dù đang tham gia hoạt động công đoàn cơ sở, tôi vẫn là một công nhân trực tiếp lao động sản xuất mỗi ngày, nên tôi hiểu rõ những trăn trở ấy.

Ông Đinh Minh Hiểu

Bên cạnh kỳ vọng Đại hội lựa chọn được những cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh để dẫn dắt đất nước phát triển bền vững, tôi mong Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, thiết thực hơn nữa nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đối với đội ngũ công nhân lao động.

Tôi mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các chương trình phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện để công nhân dễ dàng tiếp cận, có nơi an cư, từ đó yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tôi mong các cấp, các ngành sớm triển khai thêm những giải pháp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho công nhân, nhất là quan tâm đến chính sách dành cho lao động nữ, lao động nữ nghỉ thai sản và những người có thâm niên làm việc lâu năm.

NGÔ BÌNH - TÂM TRANG - TRÚC GIANG