Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tối 22-1, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (bao gồm chính thức và dự khuyết).

Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: QUANG PHÚC
Tối 22-1, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, chiều 22-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (chính thức)

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (dự khuyết)

PHAN THẢO - ANH THƯ

