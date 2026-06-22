Mùa mưa bão kèm theo nhiều hình thái thời tiết cực đoan nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống cây xanh đô thị. Các đơn vị quản lý cây xanh trên địa bàn TPHCM đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp khác, nhằm bảo vệ cây xanh cũng như sự an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân.

Công nhân cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao cây xanh trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Hiểm nguy chực chờ

Dù việc cắt tỉa, hạ độ cao cây xanh được các địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên và liên tục, tuy nhiên mùa mưa hàng năm vẫn có hàng ngàn cây xanh bị tét cành, gãy nhánh, gãy đổ. Theo thống kê của Công ty cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, mùa mưa năm 2025 trên địa bàn các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng và xã Long Sơn xảy ra gần 1.000 trường hợp cây xanh, cành nhánh bị gãy đổ.

Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa cho biết, trên địa bàn các phường: Tam Long, Bà Rịa, Long Hương có 26.470 cây xanh các loại, trong đó phổ biến là dầu, me tây, lim xẹt, bằng lăng, giáng hương… Nguyên nhân cây xanh gãy đổ thường do mưa kéo dài trong nhiều ngày khiến nền đất yếu, khi gặp gió lớn, cây dễ bị gãy đổ. Tại các xã Kim Long, Châu Đức… ngay từ đầu mùa mưa 2026, hàng loạt cây xanh bị mưa gió làm gãy đổ ngổn ngang, gây mất điện, cản trở giao thông.

Ở khu vực trung tâm TPHCM, thời gian vừa qua cũng xảy ra tình trạng cây xanh ngã đổ. Điển hình là vụ cây phượng cao khoảng 20m ngã xuống khu tập thể dục tại công viên 23-9 (phường Bến Thành) ngày 16-6. Tại đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng vào chiều 14-6, một cây bồ đề cổ thụ bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè bẹp cabin xe tải đang lưu thông.

Chủ động ứng phó

Theo ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, nhằm đảm bảo an toàn cây xanh mùa mưa bão năm 2026, sở đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý công viên, cây xanh lập kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên đường phố, công viên để đốn hạ, trồng thay thế những cây bị sâu bệnh, già cỗi, nghiêng có khả năng gãy đổ gây nguy hiểm.

Trong đó, chú trọng đặc biệt những cây có hệ rễ bị xâm hại do việc thi công các công trình, như: công trình nâng cấp vỉa hè, cấp thoát nước, điện lực, viễn thông. Đối với các đơn vị quản lý giao thông, cần xác định các tuyến giao thông huyết mạch và có nguy cơ cây xanh gãy đổ gây cản trở giao thông để có phương án bố trí cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Ông Đỗ Lượng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, hàng ngàn cây xanh trên địa bàn quản lý đã được cắt tỉa, giảm tải tán lá; nhiều cây cổ thụ và cây có tán lớn tại các khu vực đông dân cư được lắp đặt hệ thống cọc chống, giằng néo kỹ thuật nhằm tăng khả năng chống chịu trước tác động của thời tiết cực đoan.

Đối với gần 700 cây cổ thụ, công ty duy trì kiểm tra định kỳ tối thiểu hai lần mỗi tháng. Không chỉ dựa vào kinh nghiệm thực tế, đơn vị còn ứng dụng nhiều thiết bị hiện đại như: flycam, búa kiểm tra độ rỗng thân cây và máy nội soi chuyên dụng để đánh giá tình trạng bên trong thân cây, qua đó phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

Bên cạnh những giải pháp kiểm tra, xử lý cây xanh tránh gãy đổ vào mùa mưa bão, Sở NN-MT cũng đã chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai như xây dựng phần mềm giám sát thiên tai TPHCM. Ông Trần Nhân Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở NN-MT) thông tin, TPHCM hiện đang xây dựng phần mềm giám sát thiên tai, dự kiến đưa vào vận hành tháng 9 năm nay. Theo đó, các thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai cũng được thông tin liên tục trên website ban chỉ huy phòng thủ dân sự và ứng dụng di động để chính quyền kịp thời điều hành, người dân dễ dàng cập nhật.

Khu vực TPHCM trước đây đã phát triển 54,04ha mảng xanh, trồng mới và cải tạo hơn 42.500 cây xanh. Còn tại khu vực phía Đông thành phố, hiện có khoảng 140.000 cây xanh các loại, phân bố ở hầu hết các tuyến đường, công viên, điểm công cộng, công sở thuộc 30 xã, phường.

THANH HIỀN - QUANG VŨ