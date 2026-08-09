Xã hội

Ngày hội “Áo trắng đến trường” mang niềm vui đến học sinh Tây Ninh

SGGPO

Trong hai ngày 8 và 9-8, Ngày hội “Áo trắng đến trường” lần thứ 11 năm 2026 đã diễn ra tại Tây Ninh, trao tặng nhiều phần quà, học bổng và hỗ trợ thiết thực cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

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Ngày hội “Áo trắng đến trường” tại Tây Ninh

Ngày hội do Đoàn Bệnh viện Ung Bướu, Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), Đoàn Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), Đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đoàn Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), Chi đoàn Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, Công ty TNHH MD Trường Thịnh và Công ty TNHH Weset English Center phối hợp tổ chức.

Chương trình nhằm thực hiện chủ đề năm 2026 “Tuổi trẻ TPHCM đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn” của Thành đoàn TPHCM, đồng thời kỷ niệm 25 năm Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Tại chương trình, đoàn trao tặng 500 áo trắng, 500 ba lô, 500 phần quà học tập và 2.000 lốc sữa, cùng 1.000 suất ăn miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Đoàn cũng trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập; trao 5 góc học tập cùng quà học tập và nhu yếu phẩm cho 5 học sinh.

Bên cạnh đó, đoàn tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí cho 400 lượt người dân; trao 400 phần quà nhu yếu phẩm; tổ chức cắt tóc miễn phí và gian hàng quần áo 0 đồng hỗ trợ người dân khó khăn.

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Đoàn trao áo trắng, quà học tập cho học sinh
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Đoàn trao góc học tập cho các học sinh khó khăn

Đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kà Kum và Đồn Biên phòng Tân Hà. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 300 triệu đồng.

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Các y bác sĩ trẻ khám phát thuốc - tư vấn sức khỏe miễn phí người dân
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Đoàn thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kà Kum
TIỂU TÂN

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