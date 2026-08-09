Dông lốc đánh chìm tàu cá Quảng Ngãi, 4 ngư dân được cứu

Chiều tối 9-8, Đồn Biên phòng Bình Thạnh (BĐBP Quảng Ngãi) thông tin, một tàu cá Quảng Ngãi đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa bất ngờ gặp dông lốc, phá nước và chìm tàu. Rất may, 4 ngư dân trên tàu được ứng cứu an toàn.

Tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa

Lúc 19 giờ ngày 8-8, Trạm kiểm soát biên phòng (Đồn Biên phòng Bình Thạnh) nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Nhu (61 tuổi, thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), là vợ của ông Bùi Thanh Sang (65 tuổi, chủ tàu QNg-90748 TS) về việc tàu gặp nạn.

Theo đó, khoảng 18 giờ 46 phút ngày 8-8, khi đang hành nghề câu mực trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tàu cá QNg-90748 TS bất ngờ gặp dông lốc mạnh, bị phá nước rồi chìm. Trên tàu lúc này có 4 ngư dân do ông Lê Văn Tờ (60 tuổi, cùng ở xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng.

Sau khi tàu chìm, 4 ngư dân được tàu cá QNg-95708 TS do ông Ngô Văn Mến (54 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng, đang hoạt động gần đó, phát hiện và cứu vớt an toàn.

Tàu cá QNg-90748 TS dài 17,5m, công suất 440CV, đăng ký nghề câu, xuất bến ngày 4-8 tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hải (Đồn Biên phòng Lý Sơn, Quảng Ngãi) đến ngày 8-8 thì gặp nạn.

NGUYỄN TRANG