Đảm bảo cấp nước an toàn cho TPHCM

Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức buổi họp nghe báo cáo tình hình thực hiện chương trình cấp nước an toàn tại các công ty, đơn vị trực thuộc.

Thời gian qua, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025, đảm bảo khả năng cấp nước an toàn cho TPHCM trong dài hạn, SAWACO đã nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo cấp nước an toàn, tiếp tục hoàn thiện và cập nhật chương trình cấp nước an toàn cho các nhà máy nước, đơn vị quản lý mạng lưới và các công ty cổ phần cấp nước.

Theo đó, chương trình đã được các nhà máy nước, đơn vị quản lý mạng lưới và các công ty cổ phần cấp nước thực hiện bám sát các nội dung công việc và các tiêu chí Ban Chỉ đạo đề ra.

Trong đó, chú trọng đến việc kiểm soát nguồn nước thô; kiểm soát hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch tại các nhà máy nước; đảm bảo an toàn trên tuyến ống truyền tải nước thô và mạng lưới cấp nước; xây dựng các kịch bản và thường xuyên cập nhật phương án ứng phó các sự cố trên mạng lưới, phương án điều tiết mạng lưới khi ngưng nước nhà máy và ngưng nước trên diện rộng; triển khai các phương án cấp nước khẩn cấp, lên kế hoạch điều tiết và đảm bảo an toàn cấp nước cho cụm cấp nước khu vực Thủ Đức, Tân Hiệp...

HẠNH NGUYÊN