Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) có 35 đồng chí nhận Huy hiệu Đảng dịp 7-11

Dịp 7-11-2025, toàn Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú có 35 đồng chí được nhận Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 60, 65, 80 năm tuổi Đảng.

Ngày 6-11, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11; họp mặt kỷ niệm 108 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2025).

Bí thư Đảng ủy phường phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 60 năm tuổi Đảng

Dịp này, toàn Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú có 35 đồng chí được nhận Huy hiệu 80, 65, 60, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Trong đó, nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có 7 đồng chí.

Có 5 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của từng đồng chí đối với Đảng, với nhân dân, với quê hương.

Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

"Đảng bộ và nhân dân phường Tăng Nhơn Phú luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn mà các đồng chí đã tích cực phấn đấu", Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú bày tỏ. Đồng thời mong muốn các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng hôm nay tiếp tục dìu dắt và là chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ đảng viên trẻ của Đảng bộ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người đảng viên đối với Đảng, đất nước và nhân dân.

Trước đó, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo Thành ủy, Thường trực Đảng ủy phường đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Tạ Đăng Siêu tại nhà riêng, đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 62, phường Tăng Nhơn Phú.

Tin liên quan Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Tạ Đăng Siêu

THU HƯỜNG