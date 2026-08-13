Đang giao lưu trực tuyến: Những lưu ý dành cho thí sinh sau khi biết điểm trúng tuyển

Đến 17 giờ ngày 21-8, nếu thí sinh không thực hiện xác nhận nhập học kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy kết quả. Ngoài việc xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh sẽ làm các thủ tục nhập học theo hướng dẫn của các trường; đồng thời những thí sinh chưa trúng tuyển cần tính toán, theo dõi sát thông tin xét tuyển bổ sung do các trường công bố từ ngày 22-8 đến tháng 12.
Nhằm thông tin, hướng dẫn thí sinh nắm rõ các thủ tục cần làm sau khi biết điểm chuẩn; những thông tin lưu ý về nhập học; nhu cầu ở ký túc xá, tìm nhà trọ; chính sách hỗ trợ - miễn giảm học phí; cảnh báo thông tin lừa đảo…; Báo SGGP tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Những lưu ý dành cho thí sinh sau khi biết điểm trúng tuyển” với sự tham gia của đại diện nhiều trường đại học tại TPHCM.
Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ sáng nay 13-8. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại www.sggp.org.vn.
Khách mời
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM
Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Th.S TRẦN THỊ HỒNG NƯƠNG, chuyên viên phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu, Trường ĐH Công nghệ TPHCM
Th.S LÊ PHƯƠNG KHANH, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến
Giao lưu với độc giả
Em thấy hai ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có gì đó na ná nhau. Vậy chương trình học có giống nhau hay không? Nếu thích làm hướng dẫn viên, chuyên gia đi tour, quản lý nhà hàng, khách sạn thì em nên học ngành nào trong 2 ngành này?
Chào Quý Thương!
Tại HUTECH, hai ngành này có điểm giao nhau vì đều thuộc lĩnh vực Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, nhưng định hướng nghề nghiệp khá khác nhau.
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thiên về tổ chức và vận hành các hoạt động du lịch như thiết kế tour, điều hành tour, hướng dẫn, chăm sóc khách du lịch, tổ chức sự kiện và các dịch vụ lữ hành. Vì vậy, nếu em thích làm hướng dẫn viên, chuyên gia tour, điều hành hoặc thiết kế chương trình du lịch thì nên ưu tiên ngành này.
Trong khi đó, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống tập trung nhiều hơn vào quản lý và vận hành nhà hàng, dịch vụ ăn uống, ẩm thực và F&B. Nếu em muốn phát triển theo hướng quản lý nhà hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống thì đây sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.
Đặc biệt, cả hai ngành hiện đều có chính sách học bổng lên đến 100% học phí toàn khóa, ưu đãi 5 triệu đồng khi nhập học sớm và vẫn đang nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung. Vì vậy, nếu em đang cân nhắc hai ngành này, đây cũng là thời điểm phù hợp để xem kỹ chương trình đào tạo, chính sách học phí - học bổng và hoàn tất lựa chọn của mình.
Trân trọng!
Thưa thầy, ngành Quản trị nhân sự có phải ra trường làm ở các vị trí như phòng tổ chức, phòng nhân sự ở các công ty, doanh nghiệp hay còn làm được những công việc nào, thưa thầy?
Chào Hải Yến!
Học Quản trị nhân lực không chỉ làm ở phòng Nhân sự hay phòng Tổ chức. Ngành Quản trị nhân sự đào tạo khá rộng về quản trị con người trong tổ chức, nên sau khi tốt nghiệp, em có thể bắt đầu ở nhiều vị trí như tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự, C&B (lương - thưởng - phúc lợi), quan hệ lao động, hành chính nhân sự, quản lý hiệu suất, văn hóa doanh nghiệp hoặc chuyên viên nhân sự tại doanh nghiệp.
Khi tích lũy thêm kinh nghiệm, em có thể phát triển lên các vị trí như chuyên viên/đối tác nhân sự, HRBP, trưởng nhóm hoặc quản lý nhân sự, thậm chí đi theo hướng tư vấn nhân sự, headhunter, đào tạo và phát triển tổ chức. Vì vậy, đây là ngành phù hợp với những bạn thích làm việc với con người, tổ chức công việc, giao tiếp, phân tích và xây dựng môi trường làm việc, chứ không chỉ đơn thuần là làm giấy tờ hành chính.
Đặc biệt, ngành Quản trị nhân sự tại HUTECH cũng có học bổng lên đến 100% học phí toàn khóa, cùng ưu đãi 5 triệu đồng dành cho thí sinh nhập học sớm theo chính sách tuyển sinh 2026. Đây cũng là một yếu tố em và gia đình có thể cân nhắc khi tính toán bài toán chi phí cho 3,5 năm đại học.
Trân trọng!
Em thấy có nhiều trường ĐH đang đào tạo y khoa, lĩnh vực sức khoẻ ngoài công lập, vậy đâu là những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một môi trường đào tạo Y khoa chất lượng hiện nay vậy ạ?
Chào em! Đúng là những năm gần đây có nhiều trường đại học ngoài công lập tham gia đào tạo khối ngành Sức khỏe và Y khoa. Việc mở rộng này giúp tăng thêm cơ hội học tập cho thí sinh, nhưng riêng với ngành Y, chất lượng đào tạo luôn là yếu tố sống còn vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người.
Để xây dựng được một môi trường đào tạo Y khoa thật sự chất lượng, dù là trường công hay trường tư, cần tập trung vào các yếu tố cốt lõi sau đây:
Thứ nhất là hệ thống bệnh viện thực hành và mô hình Trường - Bệnh viện. Y khoa là ngành học lâm sàng, sinh viên không thể giỏi nếu chỉ học trên lý thuyết. Một trường y chất lượng phải có liên kết chặt chẽ với các bệnh viện tuyến đầu, bệnh viện đa khoa lớn hoặc tự xây dựng bệnh viện thực hành riêng. Sinh viên cần được đi lâm sàng từ sớm, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và được các bác sĩ tại bệnh viện cầm tay chỉ việc.
Thứ hai là đội ngũ giảng viên và bác sĩ hướng dẫn lâm sàng. Ngành Y đòi hỏi tính truyền nghề rất cao. Trường cần có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa giỏi không chỉ để dạy lý thuyết trên lớp mà còn trực tiếp hướng dẫn sinh viên xử lý các ca bệnh thực tế. Giảng viên vừa giỏi chuyên môn vừa giàu kinh nghiệm lâm sàng mới truyền tải được cái tâm và cái tầm của người làm nghề.
Thứ ba là trung tâm mô phỏng lâm sàng hiện đại. Trước khi cho sinh viên thực hành trên người thật, trường phải có các phòng lab và trung tâm mô phỏng với mô hình, thiết bị y khoa tiên tiến. Điều này giúp sinh viên mổ phỏng dựng, luyện tập các thao tác cấp cứu, tiêm truyền, phẫu thuật cơ bản hàng trăm lần cho thật nhuần nhúng và chuẩn xác để hạn chế tối đa sai sót khi vào bệnh viện thực tế.
Thứ tư là chương trình đào tạo chuẩn hóa và kiểm định chất lượng. Chương trình học cần được xây dựng theo chuẩn năng lực bác sĩ y khoa, liên tục cập nhật theo y học hiện đại và được kiểm định bởi các tổ chức uy tín. Bên cạnh đó, việc hợp tác quốc tế hay trao đổi sinh viên cũng giúp môi trường học tập tiệm cận với chuẩn y khoa thế giới.
Thứ năm là môi trường rèn luyện y đức và tác phong chuyên nghiệp. Đào tạo Y khoa không chỉ dạy kiến thức chuyên môn mà còn phải rèn luyện bản lĩnh chịu áp lực cao, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử chuẩn mực với bệnh nhân cùng gia đình họ.
* Trong đợt xét tuyển bổ sung này, trường Đại học Văn Hiến vẫn xét tuyển theo 4 phương thức: xét tuyển bằng điểm thi THPT, xét tuyển bằng học bạ THPT, xét tuyển bằng điểm xét tốt nghiệp, xét tuyển bằng điểm Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM. Thí sinh 2008 vẫn phải tuân thủ các ngưỡng đầu vào, ngưỡng đảm bảo chất lượng được Bộ GD-ĐT quy định.
Ở đợt xét tuyển bổ sung này, trường Đại học Văn Hiến vẫn duy trì chính sách hỗ trợ 50% học phí HK1 và tặng thêm 2 triệu chi phí lưu trú và di chuyển đến ngày 16-8-2026 em nhé.
Các bạn xét đợt bổ sung, nhà trường vẫn sẽ sắp xếp cho các bạn học cùng với đợt 1, không có phân biệt hay học trước học sau gì hết nha em. Nên em yên tâm đăng ký và xét tuyển bổ sung em nhé
Thông tin về đợt xét và đăng ký xét tuyển bổ sung, em truy cập vào trang web: https://tuyensinh.vhu.edu.vn.
Em vừa trúng tuyển vào ngành Marketing của trường. Để học tốt ngành này em cần có sự chuẩn bị như thế nào, thưa cô?
Chào Minh Thái,
Trước hết, cô chúc mừng em đã trúng tuyển ngành Marketing của Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM). Để học tốt ngành này, cô nghĩ em nên chuẩn bị đồng thời cả tư duy sáng tạo và khả năng phân tích, bởi Marketing hiện nay không chỉ là quảng cáo hay truyền thông mà còn gắn rất nhiều với hành vi khách hàng, dữ liệu, công nghệ và chiến lược kinh doanh....
Trong chương trình, các em sẽ được học những nội dung như Marketing kỹ thuật số, nghiên cứu Marketing, hành vi khách hàng, quản trị thương hiệu, phân tích dữ liệu kinh doanh, trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, Marketing quốc tế, truyền thông Marketing…
Vì vậy, ngay từ năm nhất, em nên chú trọng rèn tiếng Anh, kỹ năng số, giao tiếp – thuyết trình, làm việc nhóm, đồng thời hình thành thói quen quan sát thị trường và tìm hiểu vì sao khách hàng lựa chọn một sản phẩm hay thương hiệu. Một số học phần của chương trình sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, nên ngoại ngữ tốt sẽ là một lợi thế rất lớn.
Điều quan trọng nhất là hãy chủ động trải nghiệm và thực hành, vì Marketing là ngành càng va chạm thực tế nhiều thì các em càng hiểu nghề và phát huy được khả năng của mình.
Thân chào và chúc em học tập thật tốt tại Trường nhé!
Thưa thầy! Trường có ngành Quản lý thể dục thể thao. Học ngành này có cần giỏi hay có năng khiếu thể thao hay không? Các cầu thủ, vận động viên thi đấu cho đội tuyển hay đạt đẳng cấp khu vực, đẳng cấp quốc tế có thể theo học dễ hơn hay không?
Chào bạn!
Ngành Quản lý thể dục thể thao HUTECH không đòi hỏi thí sinh phải giỏi thể thao hay có năng khiếu thi đấu chuyên nghiệp. Trọng tâm của ngành là đào tạo kiến thức và năng lực về quản lý, kinh doanh và kinh tế thể thao: từ tổ chức hoạt động, vận hành đơn vị thể thao đến phát triển các sản phẩm và dịch vụ thể thao.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong nhiều mô hình như quản lý phòng gym, fitness, yoga, tổ chức sự kiện và hoạt động thể thao ngoài trời, quản lý câu lạc bộ thể thao, kinh doanh dịch vụ thể thao, esport... Vì vậy, điều quan trọng hơn là có sự yêu thích, tư duy quản lý, khả năng tổ chức và giao tiếp.
Với các cầu thủ, vận động viên từng thi đấu cho đội tuyển hoặc đạt thành tích ở cấp khu vực, quốc tế, đây là một lợi thế rất tốt. Kinh nghiệm thực tế giúp các bạn hiểu sâu hơn về vận động viên, huấn luyện, thi đấu và hoạt động thể thao, từ đó khi học thêm về quản trị và kinh doanh có thể nhìn được bức tranh tổng thể của ngành thể thao. Tuy nhiên, đó là lợi thế chứ không phải điều kiện bắt buộc để theo học.
Đáng chú ý, ngành Quản lý thể dục thể thao tại HUTECH hiện vẫn còn xét tuyển bổ sung, có học bổng lên đến 100% học phí toàn khóa và ưu đãi 5 triệu đồng dành cho thí sinh nhập học sớm. Đây cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc với những bạn yêu thích thể thao nhưng muốn phát triển sự nghiệp ở phía quản lý và kinh doanh thể thao, thay vì chỉ thi đấu chuyên nghiệp.
Trân trọng!
Thưa thầy, em rớt đợt 1 vào Trường ĐH Công nghiệp TPHM ngành Điện – Điện tử. Ở đợt xét bổ sung em muốn đăng ký vào ngành này của trường vì em thấy trường có nhiều chính sách học bổng. Vậy giữa chọn ngành và chọn cơ hội trúng tuyển vào một trường đại học em nên ưu tiên yếu tố nào thưa thầy? Nhờ thầy tư vấn giúp. Em cám ơn ạ.
Chào em, điều đầu tiên và quan trọng đó là chọn ngành học, vì khi em chọn ngành học là em có sự đầu tư, tìm hiểu kỹ lưỡng và yêu thích. Vì chỉ có những yếu tố đó mới giúp em phát triển hơn trong ngành này và có thêm nhiều cơ hội trong tương lai.
Ở đợt 1, em không đỗ vào ngành Điện - Điện tử như nguyện vọng và muốn đăng ký vào ngành này của trường trong đợt bổ sung, xin tư vấn em như sau:
Trường Đại học Văn Hiến có 43 ngành học, trong đó có ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông và chính sách hỗ trợ 50% học phí HK1 và tặng thêm 2 triệu đồng chi phí lưu trú và di chuyển khi đến bổ sung tại trường.
Tuy nhiên, như ban đầu có thông tin đến em, việc lựa chọn ngành học là quan trọng nhất, sau đó đến chọn cơ sở đào tạo. Cảm ơn em vì đã yêu thích, tìm hiểu và lựa chọn trường Đại học Văn Hiến.
Ngay từ bây giờ, em có thể tìm hiểu thêm thông tin về đợt xét tuyển bổ sung, chính sách học phí và đăng ký xét tuyển bổ sung tại trang web:
https://tuyensinh.vhu.edu.vn/
Thưa cô, ngành hot và không hot là nhất thời hay là bất di bất dịch. Xin cô chia sẻ và gợi mở giúp em về vấn đề này để em có thêm động lực học tập tốt hơn ngành Hệ thống thông tin mà em đã trúng tuyển.
Chào Tuyết Nhung,
Theo cô, khái niệm ngành “hot” hay “không hot” chỉ mang tính thời điểm, vì nhu cầu nhân lực luôn thay đổi theo sự phát triển của kinh tế, công nghệ và thị trường lao động. Một ngành được quan tâm nhiều hôm nay chưa chắc sẽ giữ nguyên lợi thế trong vài năm tới. Ngược lại, những ngành tưởng như ít nổi bật lại có thể trở nên rất cần thiết khi xã hội xuất hiện những nhu cầu mới.
Với ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Trường Đại học Tài chính – Marketing, em sẽ được học ở một lĩnh vực có tính giao thoa giữa công nghệ, dữ liệu và hoạt động quản trị của tổ chức, doanh nghiệp. Khi chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, các đơn vị không chỉ cần người biết công nghệ mà còn cần người hiểu cách tổ chức và vận hành hệ thống thông tin để hỗ trợ quản lý, phân tích dữ liệu và ra quyết định.
Vì vậy, điều em nên quan tâm không phải là ngành của mình có đang “hot” hay không, mà là trong những năm đại học em sẽ tạo cho mình năng lực gì khác biệt. Nếu em học chắc chuyên môn, rèn tư duy phân tích, ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ và tích lũy trải nghiệm thực tế, thì cơ hội nghề nghiệp vẫn rất rộng mở. Cô mong em xem việc đã trúng tuyển ngành Hệ thống thông tin quản lý tại UFM là một điểm khởi đầu tốt và biến 3,5 năm tới thành quá trình xây dựng lợi thế cho chính mình.
Thương chúc em học tập và có những trải nghiệm thú vị tại mái trường UFM nhé!
Xin thầy cho em biết mức học phí của các ngành thuộc khối sức khỏe trong năm 2026? Mức học phí này có thay đổi hay giữ nguyên suốt khóa học?
Chào bạn!
Năm 2026, HUTECH chính thức đào tạo ngành Y khoa, ra mắt Trường Y và Khoa học sức khỏe, đồng thời triển khai học bổng 30% học phí toàn khóa dành cho thí sinh đăng ký xét học bổng trước ngày 25-8-2026 vào 4 ngành: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.
Cụ thể, mức học bổng tương ứng lên đến 288 triệu đồng toàn khóa đối với ngành Y khoa; Dược học 92 triệu đồng; Kỹ thuật xét nghiệm y học 75,6 triệu đồng và Điều dưỡng 71,4 triệu đồng. Học bổng được áp dụng trong toàn khóa, không yêu cầu điều kiện duy trì hằng năm, qua đó giúp giảm đáng kể chi phí học tập cho sinh viên.
Sau khi áp dụng học bổng 30%, mức học phí được công bố như sau:
- Y khoa: 28 triệu đồng/đợt × 24 đợt (toàn khoá).
- Dược học: 12,6 triệu đồng/đợt × 17 đợt (toàn khoá).
- Điều dưỡng: 11,9 triệu đồng/đợt × 14 đợt (toàn khoá).
- Kỹ thuật xét nghiệm y học: 12,6 triệu đồng/đợt × 14 đợt (toàn khoá).
Đặc biệt, HUTECH công bố học phí ngay từ đầu khóa và cam kết không tăng trong toàn khóa học. Ngoài mức học bổng 30%, thí sinh là con ruột hoặc anh/chị/em ruột của y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế hoặc đơn vị đào tạo lĩnh vực sức khỏe trên toàn quốc còn có thể được xét học bổng 35% học phí toàn khóa.
Như vậy, khi lựa chọn nhóm ngành Y và Khoa học sức khỏe tại HUTECH, phụ huynh có thể chủ động tính toán khá rõ tổng chi phí toàn khóa ngay từ đầu, an tâm hơn cho kế hoạch tài chính dài hơi cho những ngành đặc thù.
Lưu ý thêm: nếu như chưa xét tuyển ngành Y khoa tại HUTECH thì bạn cần tranh thủ đăng ký sớm, vì ngành học này chỉ còn 10 chỉ tiêu xét bổ sung.
Thông tin cùng bạn và chúc bạn thành công.
Trân trọng.
Thưa thầy, học đại học có giống học phổ thông không? Tân sinh viên cần xây dựng kế hoạch học tập như thế nào?
Chào Quốc Bính,
Học đại học khác rất nhiều với học THPT, một số khác biệt cơ bản là:
- Thời gian học tập theo lịch của từng học phần và thông thường mỗi tuần sinh viên chỉ lên lớp khoảng 6-7 ca học (2-3 tiết/ca), có nghĩa là sinh viên còn nhiều thời gian trống trong tuần.
- Sinh viên phải tự học và tự nghiên cứu nhiều hơn (tối thiểu gấp đôi thời gian lên lớp).
- Sinh viên phải tự quyết định và chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình.
- Môi trường học tập đa dạng,...
Chính vì vậy em cần lên lộ trình học tập ngay từ đầu khi bước chân vào giảng đường đại học, nên tham vấn GVCN để được hỗ trợ.
Chúc em thành công và có kết quả học tập tốt.
Xin cô cho biết học ngành Quản trị kinh doanh ra trường có thể trở thành nhà quả lý doanh nghiệp được hay không?
Chào bạn Lan Chi,
Học ngành Quản trị kinh doanh hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu trở thành nhà quản lý doanh nghiệp. Bởi trong quá trình học, các em được trang bị kiến thức khá toàn diện về quản trị, marketing, tài chính, nhân sự, vận hành, chiến lược kinh doanh cùng các kỹ năng như lập kế hoạch, tổ chức công việc, làm việc nhóm và ra quyết định.
Tuy nhiên, cô cũng muốn lưu ý rằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh không có nghĩa là ngay lập tức trở thành nhà quản lý. Thông thường, các em sẽ bắt đầu từ những vị trí nhân viên nghiệp vụ, sau đó tích lũy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo để từng bước phát triển lên các vị trí trưởng nhóm, trưởng bộ phận hoặc quản lý doanh nghiệp.
Vì vậy, nếu em xác định mục tiêu này từ sớm, bên cạnh việc học tốt chuyên môn, hãy tích cực rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, ngoại ngữ, công nghệ và đặc biệt là trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Đó sẽ là những nền tảng rất quan trọng để em tiến xa trên con đường quản trị sau này.
Thân chào và chúc em học tốt.
Em vừa trúng tuyển vào ngành Tâm lý học của trường. Để học tốt ngành này, em cần xây dựng kế hoach học tập như thế nào, thưa thầy?
Cảm ơn câu hỏi của em Nguyễn Hải Đăng, TPHCM và chúc mừng em đã trúng tuyển ngành Tâm lý học.
Để học tốt ngành này, theo thầy, em đừng đặt mục tiêu đơn giản là “học thuộc kiến thức”. Tâm lý học đòi hỏi em phát triển đồng thời kiến thức khoa học, kỹ năng làm việc với con người và khả năng thấu hiểu bản thân. Tại NTTU, sinh viên được rèn các kỹ năng như quan sát, lắng nghe, thấu cảm, phản hồi, đặt câu hỏi, sử dụng trắc nghiệm và phương pháp nghiên cứu tâm lý. Ngành hiện có hai hướng Tham vấn – Trị liệu và Tham vấn – Quản trị nhân sự.
Thầy gợi ý em xây dựng kế hoạch theo 4 nhóm việc:
- Học chắc kiến thức nền tảng: những môn cơ sở về tâm lý con người, tâm lý theo lứa tuổi, phương pháp nghiên cứu… cần học thật chắc, vì đây là nền móng cho các môn chuyên sâu sau này.
- Rèn kỹ năng mỗi ngày: đặc biệt là lắng nghe, quan sát, đặt câu hỏi và giao tiếp. Người học Tâm lý giỏi không phải là người nói nhiều mà trước hết phải là người biết lắng nghe.
- Tăng trải nghiệm thực tế: tham gia workshop, hoạt động cộng đồng, CLB, kiến tập và thực hành tại các trung tâm. Nhà trường có phòng tham vấn tâm lý và tổ chức các hoạt động kết nối với trung tâm, cơ sở tham vấn để sinh viên tiếp cận thực tế nghề nghiệp.
- Đầu tư ngoại ngữ và nghiên cứu: cố gắng đọc thêm tài liệu tâm lý bằng tiếng Anh, học cách đọc nghiên cứu khoa học và sử dụng công nghệ, AI như công cụ hỗ trợ học tập — nhưng luôn biết kiểm chứng nguồn.
Thầy đặc biệt lưu ý Đăng: học Tâm lý học không có nghĩa là sau vài học kỳ chúng ta đã có thể “đọc vị”, chẩn đoán hay trị liệu cho người khác. Đây là lĩnh vực cần kiến thức khoa học, chuẩn mực đạo đức, thực hành có giám sát và quá trình đào tạo nghiêm túc.
Nếu em duy trì được thói quen mỗi ngày đọc một chút – quan sát một chút – lắng nghe nhiều hơn – ghi chép và phản tư về những điều mình học, sau vài năm em sẽ thấy mình không chỉ trưởng thành về chuyên môn mà còn trưởng thành rất nhiều trong cách hiểu và làm việc với con người.
Và thầy muốn gửi Đăng một mục tiêu: đừng chỉ cố trở thành sinh viên Tâm lý học có điểm số cao, hãy trở thành một người có kiến thức vững, biết lắng nghe, tôn trọng con người và có trách nhiệm với những gì mình tư vấn. Đó mới là nền tảng để em đi xa với nghề.
Vừa qua con tôi có nhận email của trường thông báo trúng tuyển và yêu cầu đóng học phí chuyển khoản trước ngày 20-8. Tuy nhiên tôi gọi vào tổng đài của nhà trường thì được nhân viên nữ trao đổi là thông tin giả mạo. Vậy cháu lên trường làm thủ tục nhập học và đóng học phí cùng lúc hay sao thưa thầy?
Chào anh Tuấn,
Cảm ơn anh đã thông tin đến Nhà trường. IUH không gửi email đến thí sinh trúng tuyển cũng như không yêu cầu chuyển học phí trước ngày 20-8-2026. Nhà trường chỉ nhắn tin đến số điện thoại thí sinh đã khai báo trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT với nội dung thông báo kết quả trúng tuyển. Mọi thông tin chi tiết thí sinh cần đăng nhập và tra cứu trên website chính thức của Nhà trường tại địa chỉ: https://tuyensinh.iuh.edu.vn.
Ngoài ra, phụ huynh và thí sinh có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của Nhà trường trong giờ hành chính để được giải đáp thắc mắc.
Chúc anh và cháu thực hiện thành công các quy trình nhập học.
Em có đọc thông tin, năm 2026, thí sinh tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và Quảng Ngãi nhập học tại trường được hỗ trợ 15% học phí toàn khóa. Nhờ thầy thông tin rõ hơn về chính sách này, khi ra trường có được ưu tiên gì khi về làm việc tại những địa phương này không thưa thầy?
Chào em, đây là một trong những cam kết, chính sách mới của năm 2026, là một trong 6 cam kết của Nhà trường dành cho phụ huynh và thí sinh.
Gửi em thông tin cụ thể về 6 cam kết đồng hành cùng tân sinh viên:
Cam kết 1: Cam kết việc làm 100%
100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Sau 6 tháng tốt nghiệp, nếu chưa có việc làm, sinh viên sẽ được tiếp nhận làm việc tại doanh nghiệp của các doanh nhân thuộc Câu lạc bộ Doanh nhân Văn Hiến Hùng Hậu và hệ sinh thái các doanh nghiệp thuộc HungHau Holdings.
Cam kết 2: Học hết năm 2 sinh viên được thực tập có lương tại doanh nghiệp
Không đợi đến năm cuối khóa, sau khi hoàn thành năm học thứ 2, sinh viên đã có cơ hội được thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp có lương.
Cam kết 3: Thêm sự đồng hành để không một ai bị bỏ lại phía sau
Con/cháu của thương binh, bệnh binh; sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ được hỗ trợ giảm 25% học phí toàn khóa. Văn Hiến mong muốn sẻ chia một phần học phí với gia đình, để hoàn cảnh không trở thành rào cản trên hành trình chinh phục tri thức.
Cam kết 4: Một giảng đường - nhiều môi trường trải nghiệm
Với mạng lưới hơn 600 doanh nghiệp đồng hành, sinh viên Văn Hiến luôn được học tập tại nhiều môi trường làm việc thực tế. Từ giảng đường đến doanh nghiệp, từ kiến thức đến trải nghiệm Sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc ngay từ khi còn trên giảng đường.
Cam kết 5: Học bổng phát triển nguồn nhân lực địa phương
Đây là chương trình được triển khai linh hoạt theo từng địa phương mỗi năm, nhằm phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tài chính cho sinh viên tại các tỉnh thành. Thí sinh tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, Quảng Ngãi nhập học vào trường năm 2026 được hỗ trợ 15% học phí toàn khóa.
Cam kết 6: Không tăng học phí toàn khóa học
Để phụ huynh chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, chia sẻ và đồng hành với sinh viên trong suốt hành trình đại học, Văn Hiến cam kết không tăng học phí toàn khóa học.
Khi ra trường, cơ hội việc làm của các bạn được rộng mở, với chương trình đào tạo gắn liền với thực tế, thực hành thì việc các bạn sinh viên nói chung và các bạn sinh viên ở những khu vực này nói riêng sẽ có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc tại bất kỳ nơi nào, đặc biệt là ở các địa phương.
Với 6 cam kết của nhà trường, phụ huynh và thí sinh hoàn thành yên tâm khi chọn học tập, chọn Văn Hiến là nơi khởi đầu của tương lai.
Hiện tại Trường Đại học Văn Hiến đã công bố mức điểm chuẩn, các thông tin về nhập học năm 2026. Bên cạnh đó trường Đại học Văn Hiến đã mở cổng xét tuyển bổ sung cho năm 2026, quý phụ huynh và thí sinh quan tâm và xem chi tiết tại:
https://tuyensinh.vhu.edu.vn/
Thưa cô, xin cô cho lời khuyên tại sao dư luận cho rằng học ngành kinh tế ra khó xin việc nhưng thực tế nhóm ngành này luôn dẫn đầu về tỷ lệ đăng ký cũng như chỉ tiêu?
Chào Anh Tuấn,
Cô nghĩ chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này ở hai góc độ: nhóm ngành kinh tế có số lượng người học lớn nên mức độ cạnh tranh sau khi tốt nghiệp cũng cao, từ đó dễ tạo cảm giác là “khó xin việc”. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thị trường không có nhu cầu nhân lực, mà doanh nghiệp ngày càng yêu cầu sinh viên phải có năng lực thực chất, chứ không chỉ có bằng tốt nghiệp loại tốt là đủ.
Thực tiễn, phạm vi việc làm của nhóm ngành kinh tế rất rộng, từ doanh nghiệp, ngân hàng, tài chính, đầu tư, nghiên cứu, tư vấn đến các cơ quan quản lý nhà nước. Riêng chương trình đào tạo ngành Kinh tế của Trường Đại học Tài chính – Marketing cũng được thiết kế theo hướng ứng dụng, trang bị cho sinh viên kiến thức về phân tích kinh tế, chính sách, dữ liệu, dự báo, công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với nhiều vị trí việc làm khác nhau.
Vì vậy, việc nhóm ngành kinh tế vẫn thu hút nhiều thí sinh cho thấy đây vẫn là lĩnh vực có nhu cầu và cơ hội phát triển. Quan trọng là trong quá trình học, sinh viên phải chủ động tạo lợi thế cạnh tranh cho riêng mình bằng ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng phân tích, kinh nghiệm thực tế và khả năng thích ứng. Khi có những năng lực đó, cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn rất nhiều em nhé !
Thân chào và chúc em học tập thật tốt tại trường.
Thầy cho em hỏi, học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc thì khi ra trường, cơ hội việc làm có rộng mở không, thưa thầy?
Cảm ơn câu hỏi của em Vũ Quốc Bảo, phường Tân An, TPHCM.
Theo thầy, Ngôn ngữ Trung Quốc là một ngành có cơ hội việc làm khá rộng, bởi tiếng Trung không chỉ phục vụ công việc biên – phiên dịch mà còn được sử dụng nhiều trong thương mại, xuất nhập khẩu, sản xuất, logistics, du lịch, giáo dục và các doanh nghiệp có đối tác Trung Quốc...
Sau khi tốt nghiệp, em có thể lựa chọn nhiều vị trí như biên – phiên dịch viên; trợ lý, thư ký; chuyên viên đối ngoại; nhân viên xuất nhập khẩu – thương mại; nhân sự tại doanh nghiệp Trung Quốc hoặc doanh nghiệp Việt Nam có giao thương với thị trường Trung Quốc; hướng dẫn viên du lịch; giảng dạy tiếng Trung…
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chương trình được xây dựng theo hướng ứng dụng và thực hành, thời gian đào tạo hiện là 3,5 năm. Ngoài nghe – nói – đọc – viết, sinh viên còn được tạo điều kiện tham quan, thực tập tại doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhân sự tiếng Trung. Gần đây, sinh viên của ngành còn tham gia các chương trình trải nghiệm học tập tại Trung Quốc để tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ trong môi trường thực tế.
Tuy nhiên, thầy muốn lưu ý Bảo một điều: chỉ biết tiếng Trung thôi thì chưa đủ để tạo lợi thế lâu dài. Nếu em kết hợp tiếng Trung với một chuyên môn thứ hai như kinh doanh, xuất nhập khẩu, logistics, marketing, thương mại điện tử hoặc công nghệ, cộng thêm kỹ năng AI và giao tiếp tốt, giá trị của em trên thị trường lao động sẽ cao hơn rất nhiều.
Vì vậy, nếu Bảo yêu thích ngoại ngữ, thích giao tiếp và muốn làm việc trong môi trường doanh nghiệp quốc tế, thì Ngôn ngữ Trung Quốc là một lựa chọn rất đáng cân nhắc.
Em không đậu Nv1 vào ngành Đông phương học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM). Em tính đăng ký xé bổ sung vào ngành này của nhà trường. Tuy nhiên em hơi lo vì chưa rõ lắm mức học phí của nhà trường và liệu có thay đổi gì trong suốt khóa học hay không?
Chào em, ngành Đông phương học là một ngành học rất thu hút thí sinh mỗi năm. Tuy nhiên khi em yêu thích và lựa chọn ngành này tại Đại học Văn Hiến, em cứ yên tâm về mức học phí và các chính sách.
Thông tin đến em 6 cam kết mà nhà trường dành cho phụ huynh và thí sinh:
Cam kết 1: Cam kết việc làm 100%
100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Sau 6 tháng tốt nghiệp, nếu chưa có việc làm, sinh viên sẽ được tiếp nhận làm việc tại doanh nghiệp của các Doanh nhân thuộc Câu lạc bộ Doanh nhân Văn Hiến Hùng Hậu và hệ sinh thái các doanh nghiệp thuộc HungHau Holdings.
Cam kết 2: Học hết năm 2 sinh viên được thực tập có lương tại doanh nghiệp
Không đợi đến năm cuối khóa, sau khi hoàn thành năm học thứ 2, sinh viên đã có cơ hội được thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp có lương.
Cam kết 3: Thêm sự đồng hành để không một ai bị bỏ lại phía sau
Con/cháu của thương binh, bệnh binh; sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ được hỗ trợ giảm 25% học phí toàn khóa. Văn Hiến mong muốn sẻ chia một phần học phí với gia đình, để hoàn cảnh không trở thành rào cản trên hành trình chinh phục tri thức.
Cam kết 4: Một giảng đường - nhiều môi trường trải nghiệm
Với mạng lưới hơn 600 doanh nghiệp đồng hành, sinh viên Văn Hiến luôn được học tập tại nhiều môi trường làm việc thực tế. Từ giảng đường đến doanh nghiệp, từ kiến thức đến trải nghiệm Sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc ngay từ khi còn trên giảng đường.
Cam kết 5: Học bổng phát triển nguồn nhân lực địa phương
Đây là chương trình được triển khai linh hoạt theo từng địa phương mỗi năm, nhằm phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tài chính cho sinh viên tại các tỉnh thành. Thí sinh tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, Quảng Ngãi nhập học vào trường năm 2026 được hỗ trợ 15% học phí toàn khóa.
Cam kết 6: Không tăng học phí toàn khoá học
Để phụ huynh chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, chia sẻ và đồng hành với sinh viên trong suốt hành trình đại học, Văn Hiến cam kết không tăng học phí toàn khóa học.
Nên là em cứ yên tâm khi yêu thương, lực chọn học tập tại Đại học Văn Hiến em nhé. Hiện tại trường Đại học Văn Hiến đang mở xét tuyển bổ sung đến hết ngày 16-8-2026 với chính sách hỗ trợ 50% học phí HK1 và tặng 2 triệu cho chi phí lưu trú và di chuyển. Các bạn thí sinh đăng ký và theo dõi tại đây: https://tuyensinh.vhu.edu.vn.
Thưa cô, tân sinh viên khi nhập học cần lưu ý những thủ tục gì?
Chào em,
Đối với tân sinh viên, cô lưu ý các em cần thực hiện đầy đủ các bước từ xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành học phí, kê khai thông tin sinh viên, chuẩn bị hồ sơ đến nhập học trực tiếp và tham gia sinh hoạt công dân đầu khóa.
Đặc biệt, trong suốt quá trình nhập học, các em nên thường xuyên theo dõi hai kênh chính thức của Nhà trường: Cẩm nang số Hướng dẫn nhập học Tân sinh viên 2026 tại: hoatdong.ufm.edu.vn/nhaphoc26D.html và Hệ thống nhập học của Trường Đại học Tài chính - Marketing tại đường link: nhaphoc.ufm.edu.vn. Đây là những kênh cập nhật các hướng dẫn, thủ tục và thông tin cần thiết trong quá trình nhập học.
Tân sinh viên nên theo dõi thường xuyên, thực hiện đúng từng bước và đúng thời hạn để tránh bỏ sót những thủ tục quan trọng nhé.
Thân chào em và chúc em nhiều sức khỏe để học thật tốt.
Trong năm học 2026, nhà trường có những chương trình, chính sách học bổng gì cho sinh viên? Những điều kiện quy định như thế nào?
Chào Ngọc Châu,
Trong năm 2026, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) triển khai nhiều chương trình học bổng và chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích sinh viên nỗ lực học tập, rèn luyện, đồng thời đồng hành với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Có thể kể đến học bổng khuyến khích học tập, học bổng dành cho sinh viên chương trình tài năng… Bên cạnh đó, Nhà trường còn thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ học phí đối với những sinh viên thuộc diện được hưởng theo quy định.
Ngoài các chính sách của Nhà trường, sinh viên UFM còn có cơ hội tiếp cận nhiều chương trình học bổng do doanh nghiệp và các đối tác tài trợ, chẳng hạn như học bổng Lotte, học bổng Sacombank và nhiều chương trình khác được triển khai theo từng năm học.
Mỗi loại học bổng sẽ có điều kiện và tiêu chí xét riêng. Chẳng hạn, học bổng khuyến khích học tập chủ yếu căn cứ vào kết quả học tập, kết quả rèn luyện và các tiêu chí của từng học kỳ; học bổng dành cho sinh viên chương trình tài năng được xét theo các điều kiện riêng của chương trình; còn các chính sách hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ căn cứ vào đối tượng, hoàn cảnh thực tế và hồ sơ minh chứng theo quy định.
Để tìm hiểu cụ thể hơn, em có thể tham khảo Sổ tay sinh viên UFM tại: https://phongcongtacsinhvien.ufm.edu.vn/vi/quy-che-710/so-tay-sinh-vien
Cô cũng lưu ý em nên thường xuyên theo dõi website và các kênh thông tin chính thức của Nhà trường, vì mỗi chương trình học bổng sẽ có thời gian đăng ký, điều kiện và hồ sơ khác nhau. Nếu đáp ứng tiêu chí, các em nên chủ động chuẩn bị và nộp hồ sơ đúng thời hạn để không bỏ lỡ cơ hội.
Chào em và thương chúc em có một hành trình học tập thật nhiều trải nghiệm, đạt nhiều kết quả tốt tại UFM.
Thưa cô, KTX của trường có xét điều kiện hay tất cả sinh viên đều được vào ở?
Chào Trung Quân,
Cô xin phép thông tin đến em về ký túc xá của trường, không phải tất cả sinh viên đều được bố trí vào ở tại ký túc xá. Sinh viên có nhu cầu cần đăng ký theo thông báo của nhà trường, sau đó nhà trường sẽ xem xét và thông báo kết quả căn cứ vào khả năng tiếp nhận và các tiêu chí bố trí chỗ ở theo từng đợt cụ thể.
Đối với tân sinh viên trúng tuyển và nhập học khóa 26D, các em có thể đăng ký, theo dõi thông tin về nhập học, đăng ký ở tại Ký túc xá và các nội dung cần thiết khác tại đường link: https://hoatdong.ufm.edu.vn/nhaphoc26D.html
Trong trường hợp nếu không được bố trí ở tại ký túc xá, nhà trường cũng có các đầu mối hỗ trợ tư vấn, giới thiệu nhà trọ và hướng dẫn đi lại để sinh viên thuận tiện trong thời gian đầu nhập học một cách thuận lợi nhất, em hoàn toàn có thể an tâm nhé.
Chào em và chúc em học tập thật tốt tại trường.
Tôi có con vừa đậu ngành Quản trị kinh doanh. Để học tốt ngành này, cháu cần chú trọng những vấn đề gì, thưa thầy?
Chào chị Ngọc!
Tại HUTECH, ngành Quản trị kinh doanh có thời gian đào tạo 3,5 năm và theo thông tin tuyển sinh 2026, sinh viên được bố trí học tập theo cơ sở phù hợp với mong muốn bản thân (chọn Saigon Campus hoặc Thu Duc Campus để học tập); nhà trường cũng có môi trường học tập, hoạt động và trải nghiệm đa dạng.
Về tài chính, HUTECH áp dụng học bổng tuyển sinh 25%, 50% và 100% học phí toàn khóa; học phí khóa 2026 được công bố ổn định trong toàn khóa. Ngoài ra, 2.000 tân sinh viên nhập học sớm nhất còn được hưởng các chính sách ưu đãi nhập học sớm trị giá 5 triệu đồng.
Trở lại vấn đề chị quan tâm là về đào tạo. Quản trị kinh doanh là ngành khá rộng, vì vậy ngay từ năm nhất, cháu không nên chỉ tập trung học kiến thức môn học mà cần xây dựng 4 nhóm năng lực: tư duy kinh doanh, kỹ năng phân tích dữ liệu, giao tiếp - ngoại ngữ và trải nghiệm thực tế.
Đặc biệt, hiện nay doanh nghiệp ngày càng đề cao khả năng sử dụng công nghệ, phân tích dữ liệu và tư duy thích ứng… nên HUTECH cũng sẽ tập trung năng lực số, kỹ năng thuyết trình, tiếng Anh và tham gia các dự án, câu lạc bộ, hoạt động thực tế ngay từ sớm. Quan trọng nữa là xác định dần mình phù hợp với hướng nào trong quản trị kinh doanh như Marketing, kinh doanh, nhân sự, thương mại, logistics… để có sự tập trung sâu.
Thông tin cùng chị.
Trân trọng.
Thưa thầy, tôi có con vừa trúng tuyển vào trường. Tuy nhiên, tôi cũng thấy lo lắng cho cháu khi sống xa nhà. Vậy nhà trường có hỗ trợ như thế nào để cháu phòng ngừa những cạm bẫy, chiêu thức lừa đảo như đa cấp chẳng hạn?
Chào chị Mỹ Linh,
Chúc mừng Chị và cháu đã có kết quả trúng tuyển vào Trường. Hiện tại Nhà trường đang thực hiện các thủ tục nhập học cho tân sinh viên. Để tránh việc các đối tượng xấu lợi dụng, Chị nên tham vấn các kênh thông tin chính thức của Nhà trường tại website: https://tuyensinh.iuh.edu.vn.
Trước khi thực hiện các thao tác như chuyển tiền, cung cấp các thông tin cá nhân. Chị và cháu nên kiểm chứng lại để hạn chế việc sai sót.
Chúc cháu thành công và hẹn gặp cháu tại giảng đường IUH.
Em thấy ngành Truyền thông đa phương tiện năm nay khá hot với điểm chuẩn vượt qua ngành báo chí. Học ngành này là chuyên về kỹ thuật, máy móc của ngành truyền thông hay học những nội dung gì, thưa thầy?
Cảm ơn câu hỏi của em Đình Nhân đến từ Đồng Nai.
Nhiều bạn nghe tên ngành "Truyền thông đa phương tiện" thường nghĩ đây là ngành thiên về máy móc, thiết bị hay kỹ thuật truyền hình. Thực ra không phải như vậy. Đây là ngành giao thoa giữa truyền thông + sáng tạo nội dung + mỹ thuật + công nghệ số. Sinh viên vừa học cách xây dựng thông điệp, kể câu chuyện, vừa học cách biến ý tưởng thành các sản phẩm như hình ảnh, video, đồ họa, nội dung mạng xã hội và các sản phẩm truyền thông tương tác.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ngành này hiện có 3 hướng chuyên ngành: Kỹ thuật truyền thông đa phương tiện, Sáng tạo nội dung truyền thông số và Truyền thông doanh nghiệp.
Các em sẽ được tiếp cận khá rộng: viết và sáng tạo nội dung, quay phim – dựng phim, xử lý hình ảnh và âm thanh, thiết kế đồ họa 2D/3D, kỹ xảo, xây dựng thương hiệu, Digital Marketing, mạng xã hội, làm tin – phóng sự, tổ chức sự kiện, đồng thời sử dụng các phần mềm và thiết bị nghe nhìn để trực tiếp sản xuất sản phẩm.
Vì vậy, máy quay, studio, máy tính hay phần mềm chỉ là công cụ. Điều quan trọng hơn mà ngành đào tạo là khả năng tư duy nội dung, sáng tạo, kể chuyện và sử dụng công nghệ để truyền tải thông điệp đến công chúng.
So với Báo chí, có thể hiểu đơn giản thế này: Báo chí tập trung nhiều vào hoạt động báo chí, thu thập – xử lý và truyền tải thông tin; còn Truyền thông đa phương tiện mở rộng sang content creator, social media, video, thiết kế, quảng cáo, truyền thông doanh nghiệp, sản xuất nội dung số và các nền tảng mới. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm Content Creator, chuyên viên truyền thông, Digital Marketing, thiết kế đồ họa, quay dựng, sản xuất nội dung, quản trị mạng xã hội hoặc làm việc tại agency, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông.
Vì vậy, nếu Nhân là người thích sáng tạo, thích TikTok/YouTube, hình ảnh, video, viết nội dung, công nghệ và muốn tự mình tạo ra các sản phẩm truyền thông, thì đây là một ngành rất đáng để em cân nhắc. Và trong thời đại AI hiện nay, thầy cho rằng một bạn vừa có tư duy truyền thông, khả năng sáng tạo, vừa làm chủ công nghệ và AI sẽ có lợi thế nghề nghiệp rất lớn.
Em thấy trường có xét bổ sung ngành Điều dưỡng. Xin thầy thông tin chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ và các tiêu chí khác ạ?
Chào em, thông tin xét tuyển bổ sung ngành Điều dưỡng tại trường Đại học Văn Hiến như sau:
Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT: đạt từ 18 điểm trở lên cho tổ hợp 3 môn.
Xét tuyển học bạ THPT:
- Học lực khá lớp 12 trở lên và điểm thi THPT từ 16,5 điểm trở lên.
- Học lực khá lớp 12 trở lên và điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.
- Học bạ đạt 19 điểm và điểm thi tốt nghiệp THPT từ 16,5 điểm trở lên.
Trường Đại học Văn Hiến đang mở xét tuyển bổ sung đến hết ngày 16-8-2026, các bạn có thể đăng ký tại đây: https://tuyensinh.vhu.edu.vn.
Ngoài ra, các bạn còn được hỗ trợ 50% học phí HK1 và tặng thêm 2 triệu đồng chi phí lưu trú và di chuyển.
Tôi nghe các phụ huynh có con trúng tuyển các ngành kỹ thuật được học bổng của Nghị định 179 mà chạnh lòng vì con mình trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh. Vậy liệu đây có phải là thiệt thòi và liệu cơ hội việc làm sau này sẽ khó khăn không thưa thầy?
Chào anh Quốc Hoa,
Đúng là hiện nay Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên khối ngành kỹ thuật công nghệ và khoa học cơ bản theo tinh thần của Nghị định 179. Chính sách này nhằm thu hút thí sinh giỏi tham gia các ngành này (sau một thời gian dài các ngành này chưa được nhiều thí sinh quan tâm) để chuẩn bị cho nguồn nhân lực khoa học công nghệ phục vụ phát triển đất nước. Nhờ chính sách này mà trong năm 2026 số lượng thí sinh đăng kí vào lĩnh vực này tăng đáng kể.
Tuy nhiên, các lĩnh vực đào tạo khác vẫn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội cũng như thị trường việc làm sau khi tốt nghiệp; mỗi ngành nghề đào tạo nhất định. Do đó, Anh hãy yên tâm, ngành Quản trị kinh doanh vẫn có nhu cầu nhân lực rộng trong doanh nghiệp, với nhiều hướng đi như kinh doanh, marketing, nhân sự,…
Điều quan trọng không chỉ là ngành học, mà là trong thời gian con học đại học, con tích lũy được năng lực gì, đặc biệt là ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng số và kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, thay vì so sánh về học bổng, Anh hãy vui vì con đã trúng tuyển và đồng hành để con học tốt, phát huy đúng sở trường.
Chọn đúng ngành, có năng lực thì ngành nào cũng có cơ hội.
Chúc cháu thành công và hẹn gặp cháu tại giảng đường IUH.
Năm 2026, trường có những chính sách học bổng nào dành cho tân sinh viên, thưa thầy?
Cảm ơn câu hỏi của em Vũ Thanh Hà, TPHCM.
Năm 2026, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dành gói học bổng hơn 75 tỷ đồng cho sinh viên, với nhiều chính sách dành riêng cho tân sinh viên và mức hỗ trợ cao nhất có thể lên đến 100% học phí toàn khóa.
Một số chính sách nổi bật gồm:
- Học bổng Khuyến học: 2.000 suất dành cho tân sinh viên nhập học trước 15-9-2026; mức hỗ trợ theo chính sách công bố là 12 triệu đồng cho thí sinh trúng tuyển NV1, 10 triệu đồng cho các nguyện vọng còn lại, đồng thời tặng voucher ngoại ngữ 5 triệu đồng.
- Học bổng Tài năng và Nâng bước thủ khoa: có thể đạt 100% học phí toàn khóa đối với thủ khoa toàn trường hoặc thí sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc; thủ khoa cấp khoa và một số thành tích cấp quốc gia, cấp tỉnh có thể được hỗ trợ 50% học phí toàn khóa. Các học bổng toàn khóa có điều kiện duy trì về học tập và rèn luyện.
- Học bổng Doanh nghiệp: hỗ trợ 50% học phí toàn khóa cho sinh viên một số ngành như Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học; nữ sinh một số ngành kỹ thuật như ô tô, điện – điện tử, cơ điện tử, xây dựng, kiến trúc được hỗ trợ 30% học phí toàn khóa.
- Ngoài ra còn có Học bổng Tri ân, Tiếp sức vượt khó, Tự hào NTTU và Kết nối dài lâu, dành cho những nhóm đối tượng và hoàn cảnh khác nhau.
Đặc biệt, Nhà trường còn có chính sách dành cho học sinh giỏi, xuất sắc, với mức hỗ trợ học kỳ đầu căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ; mức cao nhất có thể lên tới 100% học phí học kỳ 1.
Thầy lưu ý Hà rằng mỗi sinh viên sẽ lựa chọn chính sách học bổng có giá trị cao nhất mà mình đủ điều kiện, chứ không cộng dồn tất cả các học bổng.
Vì vậy, khi làm thủ tục nhập học, em nên cung cấp đầy đủ điểm xét tuyển, thành tích học tập, giải thưởng và thông tin hoàn cảnh nếu thuộc diện ưu tiên để Nhà trường kiểm tra giúp em chính sách nào có lợi nhất. Thầy cũng khuyên các bạn đủ điều kiện hoàn tất nhập học sớm, vì một số chương trình có giới hạn số lượng suất và thời hạn áp dụng.
Nếu em học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô thì học tại Bình Thạnh hay Thủ Đức? Nếu học cơ sở Thủ Đức, em có được ở ký túc xá hay không, thưa thầy?
Chào Bình!
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô được học tập và thực hành chủ yếu tại Thu Duc Campus (ngay mặt tiền Khu Công nghệ cao TPHCM). Ở đây có không gian học tập hiện đại, hệ thống xưởng thực hành và các điều kiện phục vụ việc học tập, trải nghiệm chuyên môn của sinh viên ngành Ô tô nói riêng, các ngành đào tạo lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ nói chung.
Nếu em ở xa, chỗ ở cũng không cần quá lo lắng nhé! Khi nhập học, tân sinh viên sẽ được hướng dẫn các thông tin cần thiết để đăng ký chỗ ở, trong đó có Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM và các lựa chọn lưu trú phù hợp quanh khu vực Thu Duc Campus.
Đặc biệt, học tại Thu Duc Campus không có nghĩa là em chỉ trải nghiệm một cơ sở. Sinh viên HUTECH vẫn có thể tham gia các hoạt động phong trào, sự kiện, câu lạc bộ, chương trình giao lưu và trải nghiệm tiện ích tại các campus của trường. Như vậy, em vừa có môi trường học tập chuyên sâu cho ngành Ô tô, vừa có một đời sống sinh viên đầy đủ và năng động.
Chúc em sớm nhập học ở HUTECH và có những trải nghiệm sinh viên ấn tượng tại trường!
Trân trọng.
Em chào thầy Nhân. Thầy cho em hỏi thăm về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển vào trường Đại học Công nghiệp. Em muốn học xong năm 2 sẽ đăng ký đi nghĩa vụ quân sự có được không thầy? Nếu được thì thủ tục như thế nào ạ? Em cám ơn thầy.
Chào Minh Hải,
Nhà trường cho sinh viên bảo lưu kết quả học tập theo quy định chung của Quy chế đào tạo hiện hành. Theo đó, nếu em học xong năm 2 mà muốn tham gia nghĩa vụ quân sự thì được phép bảo lưu (nghỉ học tạm thời) tương ứng với thời gian em tham gia nghĩa vụ quân sự. Để tránh bị ảnh hưởng đến quyền lợi, trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự em nên làm đơn xin nghỉ học tạm thời kèm thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự em cần quay lại trường để làm đơn xin học lại.
Chúc em thành công và hẹn gặp em tại giảng đường IUH.
Học ngành Điều dưỡng của trường có thuận lợi để đi xuất khẩu lao động tại Đức hay Nhật Bản không, thưa thầy?
Cảm ơn câu hỏi của em!
Câu trả lời là có. Điều dưỡng là một trong những ngành có lợi thế nếu em xác định mục tiêu sau khi tốt nghiệp sẽ tìm cơ hội làm việc tại Nhật Bản hoặc Đức, bởi cả hai thị trường đều có các chương trình tiếp nhận nhân lực điều dưỡng/chăm sóc sức khỏe quốc tế. Tuy nhiên, thầy muốn các em hiểu đây không đơn giản là “xuất khẩu lao động”, mà có thể là con đường nghề nghiệp quốc tế của một người được đào tạo chuyên môn Điều dưỡng.
Với Nhật Bản, hiện có nhiều cơ chế tiếp nhận nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực điều dưỡng/chăm sóc, trong đó có chương trình Kỹ năng đặc định. Ở diện chăm sóc điều dưỡng, ứng viên thông thường cần vượt qua kỳ thi kỹ năng, đạt JFT-Basic hoặc JLPT từ N4, đồng thời phải vượt qua kỳ thi tiếng Nhật chuyên ngành chăm sóc điều dưỡng. (SSW) Nếu muốn phát triển theo hướng điều dưỡng viên được cấp phép tại Nhật, yêu cầu sẽ cao hơn và liên quan đến việc công nhận điều kiện dự thi cũng như kỳ thi quốc gia của Nhật. (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản).
Vì vậy, nếu Linh chọn học Điều dưỡng và đã có định hướng đi Nhật hoặc Đức, thầy khuyên đừng đợi đến năm cuối mới chuẩn bị. Ngay từ năm nhất, em nên tập trung ba việc: học thật chắc chuyên môn Điều dưỡng – đầu tư ngoại ngữ – tích cực thực hành và rèn kỹ năng chăm sóc người bệnh. Đối với Nhật thì học tiếng Nhật; nếu xác định Đức thì học tiếng Đức càng sớm càng tốt.
Một lợi thế nữa là kiến thức chuyên môn Điều dưỡng học tại đại học không chỉ giúp em tìm việc ở Việt Nam mà còn tạo nền tảng để đáp ứng các yêu cầu công nhận chuyên môn của nước tiếp nhận. Tuy nhiên, bằng tốt nghiệp tại Việt Nam không đồng nghĩa tự động được hành nghề điều dưỡng tại Đức hay Nhật, em vẫn phải đáp ứng các quy định về ngoại ngữ, công nhận văn bằng/chuyên môn, visa và điều kiện hành nghề của từng quốc gia.
Thầy thường khuyên sinh viên: nếu đã xác định mục tiêu làm việc ở Nhật hoặc Đức, hãy xem ngoại ngữ như “chuyên ngành thứ hai” của mình trong 4 năm đại học. Khi tốt nghiệp, em có cả bằng Điều dưỡng, năng lực thực hành và ngoại ngữ tốt thì cánh cửa nghề nghiệp quốc tế sẽ rộng hơn rất nhiều.
Xin thầy cho biết nhóm ngành Luật điều kiện xét bổ sung như thế nào thưa thầy?
Chào em, thông tin đến em về các điều kiện xét tuyển ngành Luật.
Ngành Luật, Luật Kinh tế mà nhà trường đang đào tạo và xét tuyển bổ sung vẫn áp dụng ngưỡng đầu vào, ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD-ĐT quy định như sau:
Xét tuyển bằng điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm ngưỡng là 20 điểm, không cộng ưu tiên đối với thí sinh ở khu vực 3.
Xét tuyển bằng học bạ THPT:
- Học lực Giỏi trở lên và điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn từ 18 điểm trở lên(trong tổ hợp môn thi, môn Văn, Toán trong tổ hợp đạt 6.0 trở lên), hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8.5 trở lên.
- Học bạ đạt từ 18 điểm trở lên và điểm thi Tốt nghiệp THPT đạt từ 18 điểm trở lên (trong tổ hợp môn thi, môn xét tuyển, môn Văn, Toán trong tổ hợp đạt 6.0 trở lên).
- Đánh giá năng lực đạt từ 600 điểm trở lên theo kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM tổ chức.
Trường Đại học Văn Hiến đang mở xét tuyển bổ sung đến hết ngày 16-8-2026, các bạn có thể đăng ký tại đây: https://tuyensinh.vhu.edu.vn/
Thưa thầy, em đọc báo thấy trường có xét tuyển bổ sung tất cả các ngành. Xin thầy chia sẻ cụ thể hơn về thông tin này.
Cảm ơn câu hỏi của em Trần Thanh Thúy Vy đến từ Đắk Lắk.
Đúng là Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang tạo cơ hội xét tuyển rộng cho thí sinh ở các ngành đào tạo của Nhà trường, trên cơ sở chỉ tiêu còn lại của từng ngành. Năm 2026, trường tuyển sinh 57 ngành với nhiều nhóm lĩnh vực như Sức khỏe, Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế – Quản trị, Luật, Ngôn ngữ – Xã hội, Nghệ thuật…
Điểm thuận lợi là các em có thể sử dụng nhiều phương thức xét tuyển như điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, phương thức xét tuyển tổng hợp hoặc các diện tuyển thẳng – ưu tiên xét tuyển theo quy định.
Tuy nhiên, thầy lưu ý “xét tuyển bổ sung tất cả các ngành” không có nghĩa là chỉ cần đăng ký là chắc chắn trúng tuyển. Các em vẫn phải đáp ứng ngưỡng đầu vào và điều kiện riêng của từng ngành. Đặc biệt, các ngành thuộc khối Sức khỏe, Pháp luật, đào tạo giáo viên hay các ngành có môn năng khiếu sẽ có những yêu cầu riêng theo quy định.
Vì vậy, nếu Thúy Vy chưa trúng tuyển ở đợt trước hoặc muốn tìm thêm một cơ hội vào đúng ngành mình yêu thích thì đợt xét tuyển bổ sung này rất đáng quan tâm. Em nên chọn ngành phù hợp với năng lực, kiểm tra kỹ điều kiện xét tuyển và đăng ký sớm, bởi xét tuyển bổ sung phụ thuộc vào số chỉ tiêu còn lại của từng ngành.
Thầy muốn nhắn các bạn một điều: chưa trúng tuyển ở đợt đầu không có nghĩa là cánh cửa đại học đã khép lại. Nếu còn chỉ tiêu và các em đáp ứng đủ điều kiện, vẫn còn cơ hội để lựa chọn ngành học phù hợp và bắt đầu hành trình đại học của mình.
Thưa thầy, nhà trường có xét tuyển bổ sung không? Nếu có xin thầy thông tin về thời gian, chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển? Em cám ơn thầy.
Chào em, hiện nay trường Đại học Văn Hiến đã có thông tin xét tuyển bổ sung cho 43 ngành học, thời gian áp dụng đến ngày 16-8-2026.
Trong đợt xét tuyển bổ sung này, trường Đại học Văn Hiến vẫn xét tuyển theo 4 phương thức: xét tuyển bằng điểm thi THPT, xét tuyển bằng học bạ THPT, xét tuyển bằng điểm xét tốt nghiệp, xét tuyển bằng điểm Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM. Thí sinh 2008 vẫn phải tuân thủ các ngưỡng đầu vào, ngưỡng đảm bảo chất lượng được Bộ GD-ĐT quy định.
Ở đợt xét tuyển bổ sung này, trường Đại học Văn Hiến vẫn duy trì chính sách hỗ trợ 50% học phí HK1 và tặng thêm 2 triệu chi phí lưu trú và di chuyển đến ngày 16-8-2026 em nhé.
Thông tin về đợt xét và đăng ký xét tuyển bổ sung, em truy cập vào trang web: https://tuyensinh.vhu.edu.vn.
Thưa thầy, hiện nay những ngành học nào của trường, sinh viên có cơ hội đi lao động tại Nhật Bản? Điều kiện để xuất khẩu lao động như thế nào, thưa thầy?
Cảm ơn câu hỏi của em Nguyễn Huy Du, TP.HCM.
Hiện nay, cơ hội sang Nhật Bản làm việc sau khi tốt nghiệp khá rộng, đặc biệt với sinh viên các nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ như Kỹ thuật xây dựng, Cơ khí, Cơ điện tử, Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin; bên cạnh đó là một số lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng và dịch vụ tùy theo chương trình tuyển dụng và loại visa. Riêng năm 2026, NTTU đã có chương trình phối hợp doanh nghiệp Nhật tuyển sinh viên năm cuối, sinh viên mới tốt nghiệp và cựu sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng sang Nhật làm kỹ sư đúng chuyên ngành.
Thầy muốn phân biệt một chút: với sinh viên đại học, chúng ta không nên chỉ hiểu là “xuất khẩu lao động”. Mục tiêu tốt hơn là học một chuyên ngành tại trường, chuẩn bị tiếng Nhật và sau khi tốt nghiệp ứng tuyển sang Nhật làm kỹ sư, chuyên viên hoặc nhân sự có chuyên môn. Ngoài ra, Nhật Bản còn có diện Kỹ năng đặc định (Specified Skilled Worker) cho nhiều lĩnh vực đang cần nhân lực.
Về điều kiện, sẽ tùy doanh nghiệp, ngành nghề và loại visa. Nếu đi theo diện kỹ năng đặc định, về nguyên tắc người lao động phải đạt kỳ thi năng lực tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng của lĩnh vực tương ứng, sau đó có hợp đồng với doanh nghiệp tiếp nhận và hoàn thành thủ tục tư cách lưu trú tại Nhật.
Còn với sinh viên muốn sang Nhật làm việc đúng chuyên môn sau đại học, thầy khuyên ngay từ năm nhất nên chuẩn bị 3 yếu tố: học tốt chuyên ngành, học tiếng Nhật và tích lũy kỹ năng nghề nghiệp/thực tập. Tiếng Nhật càng tốt thì cơ hội lựa chọn doanh nghiệp, công việc và khả năng phát triển nghề nghiệp càng cao.
Vì vậy, nếu Huy xác định mục tiêu “học đại học tại Việt Nam – sau đó sang Nhật làm việc”, em hoàn toàn có thể lựa chọn ngành ngay từ đầu theo định hướng này. Trong đó, khối Kỹ thuật – Công nghệ là một hướng rất đáng quan tâm, vì Nhà trường đã có những kết nối tuyển dụng kỹ sư sang Nhật làm việc đúng chuyên môn.
Cho em hỏi về ngành Công nghệ Chế tạo máy ạ. Em cần phải chuẩn bị như thế nào để học tốt; và sau này môi trường làm việc của ngành có thể mở rộng ra như thế nào; có những khó khăn nào trong thời gian ở đại học và sau khi tốt nghiệp ạ, em cảm ơn thầy!
Chào Thành Nhân,
Chúc mừng em đã trúng tuyển vào ngành Công nghệ chế tạo máy. Để học tốt ngành này, em cần chuẩn bị các bước như sau:
- Trước hết là ổn định chỗ ở (nếu là sinh viên ở các tỉnh thành khác ngoài thành phố HCM).
- Theo dõi kế hoạch học tập của mình trên cổng thông tin sinh viên của Nhà trường.
- Tham dự đầy đủ các buổi học và tập trung học tập ngay từ đầu học kì.
- Tìm kiếm các CLB phù hợp để tham gia sinh hoạt.
- Tham vấn GVCN thường xuyên để được hỗ trợ.
Chúc em thành công và hẹn gặp em tại giảng đường IUH.
Xin thầy cho biết các chính sách học bổng, miễn giảm học phí dành cho đối tượng sinh viên khó khăn trong năm 2026 của nhà trường?
Chào bạn!
Bên cạnh chỉ tiêu, ngành học và môi trường đào tạo, việc tìm hiểu và tính toán kỹ học phí và các chính sách học bổng trước khi quyết định là điều quan trọng. Xác định đây là yếu tố giúp gia đình chủ động hơn về tài chính trong suốt quá trình học đại học, cũng như nhằm mục đích khuyến học, khuyến tài, HUTECH cũng đã ban hành nhiều chính sách học bổng quan trọng.
Trước hết là chính sách học bổng tuyển sinh trị giá 25%, 50% và 100% học phí toàn khóa dành cho các ngành Kỹ sư, Cử nhân, Kiến trúc sư, Bác sĩ thú y (học bổng này có áp dụng điều kiện duy trì theo chuẩn hiện hành). Riêng nhóm ngành Y khoa và Khoa học sức khỏe có học bổng 30% học phí toàn khóa và không áp dụng điều kiện duy trì (các thí sinh là con ruột, anh chị em ruột của cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế trên cả nước được áp dụng học bổng 35% học phí toàn khóa).
Ngoài ra, thí sinh có thành tích học tập xuất sắc trong học tập, rèn luyện, phong trào; các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể xem xét thêm các chính sách Học bổng Tài năng, Tiếp sức trên website hutech.edu.vn để đăng ký, xét duyệt với các hạn mức đến 100% học phí toàn khoá học.
Ngoài học bổng, HUTECH cũng có nhiều "quyết sách" đặc biệt dành cho Khoá 2026 như: cam kết cố định học phí suốt khoá học, tặng ưu đãi 5 triệu đồng khi là 2.000 thí sinh nhập học sớm nhất… Tôi cho rằng, đây là cách đồng hành thiết thực, giúp các bạn thí sinh thêm an tâm, tự tin để học tập tại trường trong thời gian dài, thí sinh có thể cân nhắc chọn HUTECH cho đợt nhập học, xét bổ sung hiện tại.
Trân trọng.
Thưa thầy, xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa và Răng hàm mặt ngoài điểm xét tuyển cần đạt những tiêu chí nào, thưa thầy?
Cảm ơn câu hỏi của em Ngô Quang Huy đến từ Tây Ninh.
Đối với Y khoa và Răng – Hàm – Mặt, đây là hai ngành thuộc nhóm sức khỏe có điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào cao. Vì vậy, khi xét tuyển bổ sung, ngoài việc đạt mức điểm xét tuyển của Nhà trường, em còn phải đáp ứng các điều kiện đầu vào theo quy định.
Cụ thể, nếu xét bằng học bạ hoặc kết quả đánh giá năng lực, thí sinh phải đáp ứng một trong hai nhóm điều kiện: học lực cả năm lớp 12 xếp loại Tốt và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 20 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,5 trở lên. (NTTU)
Riêng về mức điểm nhận hồ sơ học bạ năm 2026, Y khoa và Răng – Hàm – Mặt từ 23 điểm. Nếu xét bằng kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM, mức nhận hồ sơ là 650 điểm đối với Y khoa và 600 điểm đối với Răng – Hàm – Mặt.
Nếu em xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, Nhà trường thực hiện theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng cho nhóm ngành sức khỏe.
Thầy cũng lưu ý Huy một điểm quan trọng: đạt ngưỡng nhận hồ sơ chưa đồng nghĩa chắc chắn trúng tuyển. Ở đợt bổ sung, Nhà trường sẽ xét theo chỉ tiêu còn lại của từng ngành và xét từ điểm cao xuống thấp. (NTTU)
Vì vậy, nếu Huy đang quan tâm Y khoa hoặc Răng – Hàm – Mặt, em nên chuẩn bị đồng thời điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp và điểm xét tốt nghiệp để Nhà trường kiểm tra và tư vấn phương thức nào có lợi nhất cho em.
Em muốn đăng ký xét bổ sung bằng điểm học bạ vào ngành Xã hội học. Điểm trung bình 3 năm THPT của em là 7,1 điểm. Trường xét điểm trung bình của ba năm học hay xét từng môn trong tổ hợp, thưa thầy?
Cảm ơn câu hỏi của em Hồ Thanh Loan, Trường THPT Lê Trọng Tấn, TPHCM.
Với phương thức xét học bạ năm 2026 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nhà trường không lấy điểm trung bình chung 3 năm THPT là 7,1 rồi nhân lên để xét, mà sẽ xét điểm trung bình của từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong cả 3 năm lớp 10, 11 và 12. Cụ thể, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 năm của 3 môn trong tổ hợp, cộng điểm ưu tiên nếu có. (NTTU)
Đối với ngành Xã hội học, thuộc nhóm các ngành còn lại, ngưỡng nhận hồ sơ học bạ năm 2026 hiện được Nhà trường công bố là từ 18 điểm trở lên theo thang điểm 30; đồng thời thí sinh tốt nghiệp năm 2026 cần đáp ứng điều kiện chung về tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo quy định. (NTTU)
Vì vậy, điểm trung bình chung 3 năm của em là 7,1 thì cơ hội xét tuyển là khá tích cực, nhưng thầy chưa thể kết luận chỉ dựa vào con số 7,1. Em cần xem điểm cụ thể của 3 môn thuộc tổ hợp mà em chọn để xét ngành Xã hội học.
Ví dụ, nếu điểm trung bình 3 năm của ba môn trong tổ hợp lần lượt là 7,0 + 7,2 + 7,1 = 21,3 điểm, thì em đã vượt mức nhận hồ sơ 18 điểm.
Do đang xét đợt bổ sung, thầy khuyên Loan nếu thực sự yêu thích ngành Xã hội học thì nên đăng ký sớm, vì việc xét tuyển còn phụ thuộc vào chỉ tiêu còn lại của ngành.
Thưa thầy, ngành Quan hệ công chúng ra trường làm được những vị trí công việc nào?
Cảm ơn câu hỏi của em Lê Trọng Nghĩa đến từ Đồng Tháp.
Ngành Quan hệ công chúng (PR) hiện nay có phạm vi nghề nghiệp khá rộng, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến thương hiệu, truyền thông số và hình ảnh trên mạng xã hội.
Sau khi tốt nghiệp, em có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như chuyên viên PR – truyền thông, chuyên viên truyền thông nội bộ, chuyên viên quan hệ báo chí, tổ chức sự kiện, quản trị thương hiệu, sáng tạo và quản trị nội dung, Social Media, Digital Marketing, xử lý truyền thông và khủng hoảng, hoặc làm việc tại các công ty truyền thông, quảng cáo, agency. Khi có kinh nghiệm, em có thể phát triển lên các vị trí Trưởng nhóm/Trưởng phòng Truyền thông – Marketing, PR Manager, Brand Manager hoặc tự xây dựng agency, dự án truyền thông riêng.
Điểm thú vị của ngành này là không chỉ học để “làm PR”. Các em được phát triển đồng thời khả năng viết, giao tiếp, xây dựng nội dung, tổ chức sự kiện, tư duy thương hiệu, làm việc với báo chí và các nền tảng truyền thông số.
Thầy cũng lưu ý rằng trong giai đoạn AI phát triển rất nhanh, nghề truyền thông không mất đi mà đang thay đổi cách làm. Những bạn biết kết hợp chuyên môn PR với AI, sản xuất nội dung số, video, dữ liệu và Digital Marketing sẽ có lợi thế rất lớn khi bước vào thị trường lao động.
Vì vậy, nếu Nghĩa là người thích giao tiếp, sáng tạo, viết lách, tổ chức hoạt động, làm nội dung và thích môi trường năng động, thì Quan hệ công chúng là một ngành rất đáng để em cân nhắc.
Thưa cô, để học tốt đại học, tân sinh viên cần phải xây dựng kế hoạch học tập như thế nào?
Chào Hưng,
Để học tốt ở đại học, điều quan trọng nhất là các em cần chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho từng học kỳ, thay vì chờ đến kỳ thi mới bắt đầu học. Ngay khi có thời khóa biểu, em nên sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc lên lớp, tự học, làm bài tập và các hoạt động khác.
Ở chương trình đại học, thời gian tự học rất quan trọng, vì vậy các em nên hình thành thói quen chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn lại kiến thức sau mỗi buổi học và hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ. Đồng thời, hãy đặt mục tiêu vừa sức cho từng học kỳ và thường xuyên theo dõi kết quả để điều chỉnh kế hoạch khi cần.
Cô cũng khuyến khích các em dành thời gian tham gia hoạt động học thuật, câu lạc bộ và rèn luyện kỹ năng, nhưng cần cân đối sao cho việc học vẫn là nhiệm vụ ưu tiên. Có một kế hoạch rõ ràng và duy trì được tính kỷ luật ngay từ năm nhất sẽ giúp các em học tập hiệu quả hơn trong suốt quá trình đại học.
Cô xin gửi lời chúc mừng đến em đã trúng tuyển vào Trường Đại học Tài chính - Marketing, thương chúc em học tập thật tốt tại giảng đường đại học nhé!
Thưa thầy, mức học phí hiện nay của nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ của trường khoảng bao nhiêu? Mức học phí này giữ ổn định suốt khóa hay có thay đổi?
Thầy chia sẻ để em và phụ huynh dễ hình dung nhé. Học phí trung bình của nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hiện khoảng 42–46 triệu đồng/năm, tùy từng ngành và số tín chỉ đăng ký. Ví dụ, Công nghệ kỹ thuật ô tô khoảng 42,4 triệu/năm, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử khoảng 42,4 triệu/năm, Cơ điện tử khoảng 42,8 triệu/năm, Kỹ thuật cơ khí khoảng 45,6 triệu/năm. (Tuyển Sinh NTT)
Điểm mà phụ huynh và các em có thể yên tâm là Nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt toàn khóa học. Như vậy, mức học phí đã công bố sẽ được giữ ổn định, giúp gia đình chủ động dự trù tài chính và không phải lo học phí tăng theo từng năm. (Tuyển Sinh NTT)
Ngoài ra, năm 2026 Nhà trường có nhiều chính sách học bổng; một số ngành kỹ thuật còn được hỗ trợ 50% học phí toàn khóa, và nữ sinh ở một số ngành kỹ thuật được hỗ trợ 30% học phí toàn khóa nếu đáp ứng điều kiện của chương trình. (Tuyển Sinh NTT)
Vì vậy, khi tư vấn, thầy thường khuyên các em đừng chỉ nhìn con số học phí niêm yết, mà nên tính mức thực đóng sau học bổng và các chính sách hỗ trợ. Với nhóm Kỹ thuật – Công nghệ, mức chi phí thực tế có thể giảm đáng kể.
Cho em hỏi học phí ngành Truyền thông đa phương tiện sau khi áp dụng học bổng còn khoảng bao nhiêu 1 năm? Và mỗi năm có tăng không ạ?
Chào bạn Phương Loan!
Với ngành Truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, theo thông tin nhà trường đang công bố, học phí trung bình khoảng 43,6 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, các em cần phân biệt giữa học phí niêm yết và số tiền thực tế phải đóng sau khi được hưởng học bổng nhé.
Trong mùa tuyển sinh 2026, nhà trường có nhiều chính sách học bổng. Chẳng hạn, chương trình dành cho thí sinh đăng ký sớm có mức hỗ trợ lên đến 17 triệu đồng nếu trúng tuyển ở NV1; ngoài ra, còn có các chính sách học bổng khác như 20%, 30%, 50%, 100% học phí toàn khoá nếu đạt đủ điều kiện học tập trong năm. Ngoài ra trong quá trình học nếu đảm bảo các điều kiện học tốt các bạn còn có cơ hội nhận được các chính sách học bổng khuyến học, học bổng doanh nghiệp nhằm giúp hỗ trợ các em có một lộ trình học được đảm bảo.
Bên cạnh chính sách học bổng hấp dẫn cho từng đối tượng sinh viên, tân sinh viên, một điểm nổi bậc nữa là Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ cam kết không thu học phí trong suốt khoá học. Học phí thực tế phụ thuộc vào số tín chỉ, học phần mà sinh viên đăng ký.
Khi làm thủ tục nhập học, cán bộ tư vấn sẽ hỗ trợ thông tin cho các bạn về mức miễn giảm tuỳ theo ngành học, nên bạn yên tâm nhé.
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dành 2.000 suất học bổng cho tân sinh viên nhập học trước ngày 21-8-2026 với giá trị 12 triệu đồng đối với thí sinh trúng tuyển bằng nguyện vọng 1 và 10 triệu đồng đối với các nguyện vọng còn lại. Ngoài khoản hỗ trợ học phí học kỳ đầu tiên, sinh viên còn được tặng voucher học tiếng Anh trị giá 5 triệu đồng tại Trung tâm Ngoại ngữ của trường.
Đặc biệt, đối với các thí sinh trúng tuyển và nhập học tại trường ở các nguyện vọng 1 – 2 – 3 sẽ được tặng học bổng trị giá 2 triệu đồng học phí học kỳ 2. Vì vậy, các bạn đã đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, hãy nhanh tay xác nhận nhập học để được hưởng những ưu đãi cao nhất nhé.
Khi xét bổ sung và trúng tuyển, em có được hưởng các chính sách học bổng, chính sách hỗ trợ tân sinh viên như các bạn trúng tuyển đợt 1 không, thưa thầy?
Có em nhé. Thí sinh trúng tuyển ở đợt xét tuyển bổ sung vẫn là tân sinh viên chính thức của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và vẫn được xem xét hưởng các chính sách học bổng, hỗ trợ dành cho tân sinh viên, miễn là đáp ứng đúng điều kiện của từng chính sách.
Riêng năm 2026, Nhà trường có 2.000 suất học bổng dành cho tân sinh viên nhập học trước ngày 15-9-2026, với mức 12 triệu đồng cho nguyện vọng 1 và 10 triệu đồng cho các nguyện vọng còn lại, kèm voucher ngoại ngữ 5 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều học bổng theo thành tích, hoàn cảnh, ngành học…
Vì vậy, xét bổ sung không có nghĩa là mất quyền lợi. Tuy nhiên, một số học bổng có giới hạn về thời gian nhập học, số lượng suất hoặc thứ tự nguyện vọng, nên em trúng tuyển thì nên hoàn tất thủ tục nhập học sớm để đảm bảo quyền lợi tốt nhất.
Các em cứ yên tâm đăng ký xét tuyển bổ sung. Nhà trường luôn cố gắng tạo điều kiện và đồng hành để tân sinh viên có cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp ngay từ khi nhập học.
Thưa cô, khi đi học có nên làm thêm để phụ giúp gia đình trang trải về tài chính. Nhờ cô cho lời khuyên về vấn đề này?
Chào Nhung!
Cô nghĩ sinh viên có thể đi làm thêm nếu điều kiện gia đình cần hỗ trợ, và đây cũng là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, việc học vẫn phải được đặt ở vị trí ưu tiên, đặc biệt trong năm nhất khi các em đang làm quen với môi trường và phương pháp học đại học.
Nếu đi làm thêm, em nên chọn công việc có thời gian linh hoạt, môi trường an toàn, phù hợp với lịch học và nếu có thể thì liên quan đến ngành nghề để vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm. Quan trọng là không nên vì làm thêm mà ảnh hưởng đến việc học, sức khỏe và các hoạt động cần thiết ở trường.
Bên cạnh đó, nếu gặp khó khăn về tài chính, các em cũng nên chủ động tìm hiểu các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, học bổng và các chương trình hỗ trợ sinh viên của Nhà trường để có thêm nguồn hỗ trợ phù hợp.
Thân chào và chúc em học tập thật tốt tại Trường Đại học Tài chính – Marketing!
Em vừa trúng tuyển ngành Quản lý kinh tế. Để học tốt ngành này em cần có sự chuẩn bị như thế nào, thưa cô?
Chào em Tình,
Trước hết, cô chúc mừng em đã trúng tuyển ngành Quản lý kinh tế của Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM). Đây là ngành học đòi hỏi người học vừa có nền tảng về kinh tế, vừa có khả năng phân tích, quản lý và ra quyết định.
Trong chương trình, các em sẽ học từ Kinh tế học vi mô, vĩ mô, Toán kinh tế, Thống kê kinh tế, Kinh tế lượng đến Phân tích và dự báo kinh tế, Chính sách kinh tế, Quản lý nhà nước về kinh tế, Thẩm định dự án đầu tư… nên khả năng tư duy logic, đọc hiểu số liệu và phân tích vấn đề sẽ rất quan trọng. Chương trình cũng trang bị các nội dung về năng lực số, trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh và tiếng Anh trong kinh doanh. Vì vậy, nếu chuẩn bị tốt những nền tảng này thì em sẽ thuận lợi hơn trong quá trình học.
Bên cạnh kiến thức, cô nghĩ điều quan trọng là em cần hình thành thói quen học chủ động: thường xuyên theo dõi các vấn đề kinh tế – xã hội, tập đặt câu hỏi "vì sao", "chính sách này tác động như thế nào", mạnh dạn trao đổi với giảng viên và tham gia các hoạt động nghiên cứu, học thuật, thực tế doanh nghiệp. Đồng thời, hãy rèn luyện sớm các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian và tự học.
Em không cần tạo áp lực phải giỏi ngay từ năm nhất, quan trọng nhất là xây chắc nền tảng, học đều từng học kỳ và từng bước xác định lĩnh vực mình quan tâm. Khi có kiến thức, kỹ năng và tinh thần chủ động, em sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghiên cứu – tư vấn cũng như doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Thân chào và chúc em học tốt tại UFM nhé !
Nhờ thầy cho lời khuyên dành cho thí sinh trong quá trình lựa chọn ngành nghề trong đợt xét tuyển bổ sung này?
Chào Thùy Dương!
Hiện tại, một số trường đại học (trong đó có HUTECH) đã có thông tin xét tuyển bổ sung. Để gia tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần lưu ý một số điểm sau đây:
1. Lưu ý về chỉ tiêu xét tuyển: Một ngành có mức điểm phù hợp nhưng chỉ tiêu còn rất ít thì cơ hội chưa chắc cao. Ưu tiên những ngành còn chỉ tiêu thực tế, điều kiện xét tuyển rõ ràng và phù hợp với điểm của thí sinh.
2. Ưu tiên chọn những ngành đam mê, thật sự phụ hợp với sở trường, đam mê và điểm số của bản thân: Nếu ngành yêu thích đã hết chỉ tiêu hoặc điểm quá cao, hãy mở rộng sang ngành gần, cùng nhóm lĩnh vực, cùng định hướng nghề nghiệp. Đây là lúc cần linh hoạt: chọn một ngành phù hợp để vẫn đi đúng hướng hơn là chọn một ngành mà biết cơn hội trúng tuyển quá thấp.
3. Chốt chọn môi trường đại học thật sự phù hợp: Xem kỹ chương trình đào tạo, môi trường học tập, cơ sở vật chất, phương thức học, vị trí trường, khả năng thực hành và cơ hội việc làm. Một lựa chọn tốt phải phù hợp cả với năng lực, sở thích và định hướng của thí sinh.
4. Phân tích kỹ bài toán học phí: Đừng để “đậu đại học” trở thành áp lực tài chính sau khi nhập học. Thí sinh cần hỏi rõ học phí dự kiến toàn khóa, chính sách cố định/tăng học phí, các khoản phí khác, học bổng và ưu đãi nhập học. Với gia đình có ngân sách giới hạn, đây là tiêu chí quan trọng ngang với điểm chuẩn.
5. Kiểm tra học bổng - ưu đãi ngay trong đợt bổ sung: Có những chính sách chỉ áp dụng trong thời gian hoặc số lượng nhất định, vì vậy thí sinh nên hỏi cụ thể mình còn được hưởng chính sách nào, điều kiện ra sao và thời điểm xác nhận. HUTECH hiện cũng công bố chính sách học bổng/tuyển sinh riêng, thu học phí thành từng đợt, cam kết cố định suốt thời gian học cho khóa 2026.
Một thông tin lưu ý riêng cho các thí sinh xét tuyển vào HUTECH: hiện thông báo xét tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu cho các ngành đại học chính quy năm 2026 và nhận đăng ký đến hết ngày 25/8/2026. Vì vậy, khi đã xác định được ngành - trường - phương thức phù hợp, nên hoàn tất hồ sơ sớm thay vì tiếp tục chờ đợi.
Thông tin cùng Thùy Dương!
Thưa thầy, con gái tôi vừa trúng tuyển ngành Điện – Điện tử của trường. Cháu thì vui nhưng vợ chồng tôi không vui lắm vì nữ mà học mấy ngành này có vẻ không có phù hợp. Xin thầy chia sẻ thêm liệu lựa chọn này của cháu chúng tôi nên ủng hộ hay khuyên cháu nên chuyển ngành?
Chào Chị Hạnh,
Trước hết thay mặt Nhà trường chúc mừng cháu và gia đình Chị. Ngành Điện, điện tử của IUH năm có điểm trúng tuyển rất cao. Ở IUH, ngành này cũng có rất nhiều nữ sinh đang theo học. Đây cũng là ngành có chính sách học bổng dành cho nữ sinh, chính vì vậy Chị và cháu không cần phải lo lắng.
Bên cạnh đó, nữ sinh học ngành này sau khi tốt nghiệp có cơ hội việc làm cũng như học tập lên các bậc cao hơn rất tốt. Chị và cháu yên tâm làm thủ tục nhập học nhé.
Chúc cháu thành công và hẹn gặp cháu tại giảng đường IUH.
Thưa thầy, em thấy hệ thống giáo dục của Hùng Hậu có một số trường cao đẳng và trung cấp. Với quy định mới về liên thông hiện nay, sinh viên – học sinh trung cấp, cao đẳng có thể học liên thông lên đại học Trường ĐH Văn Hiến hay không? Trong đó, những ngành nghề nào có thể liên thông và điều kiện như thế nào thưa thầy?
Chào em, hiện nay trong hệ sinh thái Đại học Văn Hiến có các trường thành viên như trường Đại học Văn Hiến, trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế, trường Trung cấp Vạn Tường, trường trung cấp Y - Dược Vạn Hạnh. Hiện các thí sinh vẫn liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hoặc cao đẳng lên đại học bình thường.
Trong đó có các ngành như sau:
- Kế toán
- Ngôn ngữ Anh
- Ngôn ngữ Nhật
- Quản trị khách sạn
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật điện tử – Viễn thông
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Với điều kiện là các thí sinh đã tốt nghiệp các trình độ này, đăng ký xét tuyển tại trường Đại học Văn Hiến. Sau khi đăng ký sẽ được hướng dẫn các thủ tục còn lại.
Đặc biệt, trường Đại học Văn Hiến cùng với trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn và trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế thiết kế chương trình Đại học 2 giai đoạn dành cho thí sinh, 2 năm đầu học tại trường cao đẳng, sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp giai đoạn 2 lên Đại học Văn Hiến. Với những chính sách hấp dẫn, thí sinh sẽ có 2 tấm bằng, cùng với cơ sở vật chất và trải nghiệm sinh viên đều được hỗ trợ như sinh viên Văn Hiến.
Em có thể tìm hiểu thêm về liên thông, chương trình Đại học 2 Giai đoạn cùng với các chương trình bậc học tại trang web:
https://tuyensinh.vhu.edu.vn
Thưa thầy, khi tham gia xét bổ sung các em cần lưu ý những vấn đề gì? Liệu có mặc cảm gì giữa trúng tuyển đợt 1 và trúng tuyển bổ sung không thưa thầy?
Chào Quang Sơn,
Khi xét tuyển bổ sung, thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp theo yêu cầu và mốc thời gian của cơ sở đào tạo. Hồ sơ thường gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi ĐGNL (nếu có), kết quả các kỳ thi khác (nếu có), học bạ THPT, các chứng chỉ tiếng Anh (nếu có), các thành tích nổi bật khác (nếu có) và căn cước công dân. Thí sinh cần lưu ý mốc thời gian của từng cơ sở đào tạo.
Chúc em thành công và hẹn gặp em tại giảng đường IUH.