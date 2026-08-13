Đang giao lưu trực tuyến: Những lưu ý dành cho thí sinh sau khi biết điểm trúng tuyển

Chào em! Đúng là những năm gần đây có nhiều trường đại học ngoài công lập tham gia đào tạo khối ngành Sức khỏe và Y khoa. Việc mở rộng này giúp tăng thêm cơ hội học tập cho thí sinh, nhưng riêng với ngành Y, chất lượng đào tạo luôn là yếu tố sống còn vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người.

Để xây dựng được một môi trường đào tạo Y khoa thật sự chất lượng, dù là trường công hay trường tư, cần tập trung vào các yếu tố cốt lõi sau đây:

Thứ nhất là hệ thống bệnh viện thực hành và mô hình Trường - Bệnh viện. Y khoa là ngành học lâm sàng, sinh viên không thể giỏi nếu chỉ học trên lý thuyết. Một trường y chất lượng phải có liên kết chặt chẽ với các bệnh viện tuyến đầu, bệnh viện đa khoa lớn hoặc tự xây dựng bệnh viện thực hành riêng. Sinh viên cần được đi lâm sàng từ sớm, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và được các bác sĩ tại bệnh viện cầm tay chỉ việc.

Thứ hai là đội ngũ giảng viên và bác sĩ hướng dẫn lâm sàng. Ngành Y đòi hỏi tính truyền nghề rất cao. Trường cần có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa giỏi không chỉ để dạy lý thuyết trên lớp mà còn trực tiếp hướng dẫn sinh viên xử lý các ca bệnh thực tế. Giảng viên vừa giỏi chuyên môn vừa giàu kinh nghiệm lâm sàng mới truyền tải được cái tâm và cái tầm của người làm nghề.

Thứ ba là trung tâm mô phỏng lâm sàng hiện đại. Trước khi cho sinh viên thực hành trên người thật, trường phải có các phòng lab và trung tâm mô phỏng với mô hình, thiết bị y khoa tiên tiến. Điều này giúp sinh viên mổ phỏng dựng, luyện tập các thao tác cấp cứu, tiêm truyền, phẫu thuật cơ bản hàng trăm lần cho thật nhuần nhúng và chuẩn xác để hạn chế tối đa sai sót khi vào bệnh viện thực tế.

Thứ tư là chương trình đào tạo chuẩn hóa và kiểm định chất lượng. Chương trình học cần được xây dựng theo chuẩn năng lực bác sĩ y khoa, liên tục cập nhật theo y học hiện đại và được kiểm định bởi các tổ chức uy tín. Bên cạnh đó, việc hợp tác quốc tế hay trao đổi sinh viên cũng giúp môi trường học tập tiệm cận với chuẩn y khoa thế giới.

Thứ năm là môi trường rèn luyện y đức và tác phong chuyên nghiệp. Đào tạo Y khoa không chỉ dạy kiến thức chuyên môn mà còn phải rèn luyện bản lĩnh chịu áp lực cao, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử chuẩn mực với bệnh nhân cùng gia đình họ.

* Trong đợt xét tuyển bổ sung này, trường Đại học Văn Hiến vẫn xét tuyển theo 4 phương thức: xét tuyển bằng điểm thi THPT, xét tuyển bằng học bạ THPT, xét tuyển bằng điểm xét tốt nghiệp, xét tuyển bằng điểm Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM. Thí sinh 2008 vẫn phải tuân thủ các ngưỡng đầu vào, ngưỡng đảm bảo chất lượng được Bộ GD-ĐT quy định.

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