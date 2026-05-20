Đăng ký xét tuyển đại học năm 2026: Lưu ý mốc thời gian, chứng chỉ theo quy định

Chọn phương thức thích hợp

Từ nay đến ngày 20-6, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) mở cổng trực tuyến tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển đại học chính quy năm 2026 dành cho thí sinh trên toàn quốc. Năm 2026, nhà trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT; xét tuyển tổng hợp dựa trên nhiều tiêu chí gồm: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM, kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm học bạ THPT cùng các tiêu chí khác theo quy định của nhà trường.

Cán bộ tuyển sinh hướng dẫn học sinh lớp 12 của Trung tâm Giáo dục phổ thông (Trường ĐH Công thương TPHCM) khai hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Trong khi đó, ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển vào trường dành cho 2 phương thức: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển tích hợp. Thí sinh cần cung cấp minh chứng liên quan điều kiện tiếng Anh, tiêu chí cộng điểm theo quy định của trường, kết quả học tập THPT hoặc tương đương (mốc thời gian từ nay đến ngày 7-7). Riêng thí sinh diện xét tuyển thẳng nộp hồ sơ minh chứng đến hết ngày 20-6.

Tương tự, nhiều trường đại học phía Bắc như ĐH Bách khoa Hà Nội, các trường thành viên của ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cũng bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đến hết ngày 20-6. Các trường thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng các phương thức phổ biến là: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, xét học bạ THPT, chứng chỉ quốc tế, dựa vào kết quả thi ĐGNL, thi đánh giá tư duy…

Nhiều trường đại học tư thục như Trường ĐH Hòa Bình, Trường ĐH Đại Nam, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành…, tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển đến hết ngày 14-7 bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Tìm hiểu kỹ các yêu cầu

Theo ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, trong thời gian mở cổng đăng ký, thí sinh cần tạo tài khoản trên hệ thống tuyển sinh của trường, kê khai đầy đủ thông tin cá nhân và tải lên các minh chứng xét tuyển theo yêu cầu. Các loại hồ sơ minh chứng bao gồm: học bạ THPT, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (còn thời hạn), chứng chỉ quốc tế, giấy chứng nhận học sinh giỏi quốc gia, các giấy tờ ưu tiên khác theo quy định. Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý, có trường chỉ tiếp nhận hồ sơ minh chứng theo hình thức trực tuyến, có trường tiếp nhận cả hình thức trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện.

Với thí sinh diện xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH Công thương TPHCM lưu ý: không phải tất cả thí sinh diện này đều chắc chắn được nhận vào các trường khi đăng ký (năm 2026 cả nước có 151 thí sinh diện tuyển thẳng). Mỗi trường sẽ công bố ngành được tuyển thẳng, chỉ tiêu, điều kiện phụ và tiêu chí xét cụ thể cho từng ngành. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý tới thành tích chỉ có giá trị trong thời hạn nhất định, thường là 3 năm, tùy loại giải. Ngành đăng ký phải phù hợp với môn đạt giải hoặc lĩnh vực thành tích.

ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, cho biết, điều quan trọng nhất là thí sinh phải theo dõi sát thời hạn và yêu cầu hồ sơ. Đồng thời, nên chủ động chuẩn bị hồ sơ từ sớm, rà soát kỹ các thông tin cá nhân, ngành đăng ký, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cũng như các minh chứng kèm theo nhằm bảo đảm các dữ liệu này thống nhất với học bạ, giấy tờ tùy thân và thông tin trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Theo đại diện các trường đại học, sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ sơ tuyển, thí sinh nên lưu lại bản sao, biên nhận hoặc giấy xác nhận nộp hồ sơ. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi thông báo từ cơ sở đào tạo và các kênh chính thức của Bộ GD-ĐT để kịp thời cập nhật tình trạng hồ sơ, yêu cầu bổ sung, điều chỉnh trong suốt quá trình tuyển sinh năm 2026. Cùng với đó, thí sinh vẫn phải thực hiện các bước đăng ký xét tuyển, sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống bộ GD-ĐT từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, để thực hiện xét tuyển và lọc ảo theo quy định của GD-ĐT.

THANH HÙNG