Cân nhắc kỹ tổ hợp xét tuyển ngành Y

Mùa tuyển sinh đại học (ĐH) năm nay có khoảng 30 trường ĐH đào tạo ngành Y khoa công bố tổ hợp xét tuyển. Đáng chú ý, chỉ có 4 trường xét tuyển duy nhất tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) cho ngành Y khoa, gồm: Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.

Các trường còn lại, đa số sử dụng từ 3 tổ hợp xét tuyển trở lên, cao nhất 12 tổ hợp. Bên cạnh tổ hợp truyền thống B00 thì tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), D08 (Toán, Sinh, tiếng Anh) được nhiều trường sử dụng xét tuyển. Đặc biệt, một số trường sử dụng các tổ hợp có môn Ngữ Văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ để xét tuyển.

Giáo dục ĐH đang trong quá trình chuyển mình, mức độ cạnh tranh đầu vào gay gắt. Việc đa dạng hóa tổ hợp xét tuyển có thể giúp các trường tiếp cận nhiều nhóm thí sinh. Bên cạnh đó, trong tiến trình hiện đại hóa y tế, vai trò của ngữ văn hay lịch sử đang được định nghĩa lại theo hướng thực dụng hơn. Chẳng hạn, đối với ngành Y học cổ truyền, việc am hiểu lịch sử văn hóa là chìa khóa để tiếp cận nhiều tri thức quý. Với ngành Tâm thần học, ngữ văn chính là công cụ thấu cảm người bệnh. Đặc biệt, khi trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng phổ biến trong các lĩnh vực, có cả ngành Y, thì khả năng viết prompt (câu lệnh yêu cầu AI phản hồi) với tư duy ngôn ngữ mạch lạc sẽ giúp người sử dụng dễ dàng tiếp cận dữ liệu…

Tuy nhiên, ngành Y dược không giống nhiều ngành khác. Đây là ngành gắn liền với sức khỏe và tính mạng của con người. Do đó, mọi đổi mới trong tuyển sinh đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Công tác tuyển sinh có thể linh hoạt, nhưng không đồng nghĩa với buông lỏng, có thể đổi mới nhưng phải căn cứ trên nền tảng cốt lõi. Không phải ngẫu nhiên mà các trường đào tạo y khoa hàng đầu cả nước trung thành với tổ hợp Toán, Hóa, Sinh. Thiết nghĩ, đối với ngành học đặc biệt này, Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế cần tiến tới xác lập một khung tiêu chuẩn chặt chẽ hơn so với các quy định hiện hành.

KHÁNH CHI