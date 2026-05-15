Mở rộng cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên

Ngày 15-5, Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) phối hợp cùng Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), trực thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tổ chức hội thảo với chủ đề “Lựa chọn nghề nghiệp làm việc tại Nhật Bản”.

Sự kiện thu hút hàng trăm sinh viên các ngành cơ điện – điện tử, cơ khí, tự động hóa, công nghệ kỹ thuật và Nhật Bản của LHU tham dự nhằm tìm hiểu môi trường làm việc, xu hướng tuyển dụng và lộ trình phát triển sự nghiệp tại “đất nước mặt trời mọc”.

Tại hội thảo, các chuyên gia từ JETRO đã cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách lưu trú, các yêu cầu về kỹ năng chuyên môn cũng như nét đặc thù trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản. Trong bối cảnh xứ sở hoa anh đào đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, nhu cầu tuyển dụng nhân lực quốc tế chất lượng cao, đặc biệt là khối ngành kỹ thuật, đang trở thành cơ hội vàng cho sinh viên Việt Nam.

Ông Ngô Mậu Phong, đại diện Công ty Nipro Việt Nam (doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị y tế và lọc máu), đã chia sẻ chuyên đề sâu về công nghệ sản xuất quả lọc thận nhân tạo. Qua đó, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn quy trình sản xuất công nghệ cao và tiêu chuẩn làm việc nghiêm ngặt của các tập đoàn đa quốc gia.

Chương trình còn có sự góp mặt của kỹ sư Cao Ngọc Mạnh – cựu sinh viên LHU hiện đang làm việc tại Nhật Bản. Những chia sẻ về trải nghiệm thực tế, từ quá trình học tập, nghiên cứu đến khi thích nghi với đời sống công nghiệp tại Nhật, đã truyền động lực mạnh mẽ cho các bạn sinh viên cuối khóa.

Theo PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, việc hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế như JETRO là mắt xích quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực hội nhập cho người học.

“Nhà trường không chỉ dừng lại ở việc đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng tạo ra các kênh kết nối trực tiếp với doanh nghiệp ngoại. Điều này giúp sinh viên định vị bản thân và chuẩn bị sẵn sàng các kỹ năng cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường lao động toàn cầu ngay sau khi tốt nghiệp”, PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh nhấn mạnh.

Hội thảo lần này tiếp tục khẳng định định hướng chiến lược của LHU trong việc tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng mạng lưới thực tập và cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho các đối tác Nhật Bản trong tương lai.

PHÚ NGÂN