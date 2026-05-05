Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học từ 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7

Sáng 5-5, Bộ GD-ĐT ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026, áp dụng thống nhất trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Năm nay, quy trình được số hóa hoàn toàn, yêu cầu thí sinh chủ động và chịu trách nhiệm cao hơn trong quá trình đăng ký.

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7

Quy trình chung cho tất cả thí sinh

Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quy định này áp dụng thống nhất, kể cả thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo. Việc xử lý nguyện vọng tập trung, nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Riêng với các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét các nguyện vọng từ 1 đến 5.

Mốc thời gian then chốt

Thời gian đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần nhưng phải hoàn tất trước hạn.

Ngay sau đó, từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21-8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh phải khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã cung cấp. Các nội dung về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ… cần được rà soát kỹ, có minh chứng đầy đủ.

Thí sinh cần sử dụng tài khoản được cấp để kiểm tra thông tin học tập trên hệ thống và kịp thời đề nghị điều chỉnh nếu phát hiện sai sót trước thời hạn quy định. Đối với thí sinh tự do chưa có tài khoản, việc đăng ký thông tin cá nhân để được cấp tài khoản phải hoàn thành từ ngày 1-5 đến 20-5.

Bảo đảm thuận lợi tối đa cho thí sinh

Để hỗ trợ thí sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo các trường THPT bố trí phòng máy tính có kết nối internet, đồng thời cử cán bộ trực hướng dẫn trong suốt thời gian tuyển sinh.

Đáng chú ý, việc xác nhận thông tin ưu tiên của thí sinh được thực hiện trên cơ sở kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp giảm yêu cầu nộp giấy tờ và hạn chế sai sót trong xác nhận thông tin.

Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026 Theo đó, kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026 có 151 thí sinh đang học lớp 12 năm học 2025-2026 tham gia dự thi. Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT thực hiện việc miễn thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 đối với các thí sinh trong danh sách theo quy định; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng thực hiện ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026 đối với các thí sinh này. Danh sách thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026 tại đây.

PHAN THẢO