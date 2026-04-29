Phường tiên phong số hóa thông tin trường lớp

Đầu tháng 4-2026, UBND phường Hòa Hưng đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử trường học tại địa chỉ https://truonghoc.phuonghoahung.com. Đây là địa phương đầu tiên tại TPHCM triển khai cổng thông tin về giáo dục nhằm giúp phụ huynh trên địa bàn dễ dàng tra cứu thông tin trường lớp, theo dõi lịch tuyển sinh và đăng ký nhập học trực tuyến cho con em.

Đủ dữ liệu, dễ chọn trường

Trước mỗi kỳ tuyển sinh đầu cấp, những thông tin phụ huynh thường quan tâm nhất là quy mô bán trú, chỉ tiêu tuyển sinh và các loại hình lớp học của từng trường. Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 do UBND phường Hòa Hưng tổ chức vào cuối tháng 3-2026, các nội dung này thu hút sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6.

Phụ huynh tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 do UBND phường Hòa Hưng (TPHCM) tổ chức

Chị Ngọc Lan (nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám) cho biết, con trai chị chuẩn bị vào vào lớp 6. Do hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối, không thể sắp xếp đưa đón con vào buổi trưa nên có nhu cầu cho con học bán trú tại trường. Tuy nhiên, chị chưa có nhiều thông tin về việc tổ chức bán trú trên website của trường.

Trường hợp khác, anh Hoài Phong (phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1) rất muốn tìm hiểu sớm thông tin từng trường có các chương trình gì, có bao nhiêu lớp để gia đình lựa chọn... Tuy nhiên, theo anh Phong, lâu nay phụ huynh đăng ký tuyển sinh chủ yếu dựa trên phân tuyến (khi còn địa giới hành chính quận, huyện) hoặc khoảng cách từ nhà đến trường (xét tuyển theo bản đồ GIS trong năm học này). Sau khi có danh sách trúng tuyển, phụ huynh mới đến trường nộp hồ sơ và được thông báo các loại hình lớp học để lựa chọn, đăng ký. Điều này khiến phụ huynh rơi vào thế bị động trong việc chọn trường, khó đảm bảo sự phù hợp với nhu cầu học tập và điều kiện sinh hoạt của gia đình.

Những nhu cầu thông tin trên của chị Lan, anh Phong và nhiều phụ huynh khác tại phường Hòa Hưng đã được giải quyết khi địa phương hoàn thành Cổng thông tin điện tử trường học. Nền tảng này tích hợp đầy đủ thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, lịch sử phát triển của từng trường cùng các chương trình, dịch vụ giáo dục và chỉ tiêu tuyển sinh theo từng loại hình lớp học; đồng thời cung cấp số điện thoại, email hỗ trợ tư vấn.

Cổng thông tin cũng tích hợp bản đồ số, giúp phụ huynh xác định quãng đường từ nhà đến trường. Bên cạnh đó, thông qua kết nối với hệ thống tuyển sinh của thành phố, nền tảng này cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM; hỗ trợ tra cứu kết quả tuyển sinh và cho phép đăng ký nhập học trực tuyến, lựa chọn chương trình, dịch vụ ngay từ đầu năm học.

Giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp

Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, thông tin, toàn phường hiện có 14 trường công lập (gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường THCS) và 20 trường ngoài công lập với nhiều cấp học. Mạng lưới trường lớp được phân bổ tương đối đồng đều, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em người dân trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để địa phương xây dựng và vận hành cổng thông tin tuyển sinh tập trung, giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận, so sánh và lựa chọn trường phù hợp cho con em.

Đầu tháng 9-2025, phường Hòa Hưng đã ra mắt trang Web Học liệu số phường Hòa Hưng (https://hoclieusohoahung.edu.vn/) và trang YouTube “Học liệu số Hòa Hưng”. Đến nay, đã có gần 1.000 video bài giảng được đăng tải với gần 600 lượt đăng ký và 40.000 lượt sử dụng, tạo phong trào học tập sôi nổi trên địa bàn.

Đưa ra khuyến nghị để phụ huynh sử dụng thông tin hiệu quả, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hòa Hưng, cho rằng, với cấp THCS và THPT, thông tin về chương trình học là căn cứ quan trọng khi đăng ký xét tuyển, do việc học mang tính tiếp nối giữa các bậc. Trong khi đó, ở bậc mầm non và tiểu học, yếu tố môi trường học tập, điều kiện chăm sóc và sự phù hợp với thể trạng, khả năng thích ứng của trẻ cần được ưu tiên. Vì vậy, bên cạnh việc tham khảo thông tin trên cổng thông tin trực tuyến, phụ huynh nên trực tiếp đến tham quan trường để có đánh giá đầy đủ trước khi đăng ký, qua đó hạn chế tình trạng phải chuyển trường sau khi nhập học.

“Thao tác trực tuyến có thuận lợi là tiết kiệm thời gian đi lại của phụ huynh, tuy nhiên sau khi bấm nút xác nhận thì rất khó chỉnh sửa vì hệ thống đã cập nhật thông tin. Vì vậy, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi thao tác trên hệ thống”, ông Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

THU TÂM