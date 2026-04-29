Mức biến động chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của các trường THPT tại TPHCM

Bảng thống kê chi tiết biến động chỉ tiêu lớp 10 công lập sẽ hỗ trợ phụ huynh và học sinh so sánh thực tế quy mô tuyển sinh năm học 2026–2027 với năm học trước tại từng trường THPT trên toàn thành phố.

Đối với khu vực 1 (TPHCM cũ):

Năm học 2026-2027, khu vực 1 chỉ có 2 trường giảm chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước là Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic giảm 10 chỉ tiêu và Trường Trung học thực hành (thuộc Đại học Sư phạm) giảm 30 chỉ tiêu.

Còn lại tất cả các trường THPT đều giữ ổn định hoặc tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước. Trong đó, trường THPT Phước Kiển dẫn đầu số lượng chỉ tiêu tăng thêm so với năm học trước với 375 chỉ tiêu tăng thêm.

Kế đến là ba trường THPT gồm: THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Võ Trường Toản và THPT Hồ Thị Bi, mỗi trường tăng 315 chỉ tiêu.

Bảng liệt kê biến động chỉ tiêu ở khu vực 1:

Đối với khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ):

Trường THPT Nguyễn An Ninh là trường duy nhất giảm chỉ tiêu so với năm học trước (giảm 20 chỉ tiêu), còn lại tất cả các trường đều giữ ổn định hoặc tăng chỉ tiêu so với năm học trước.

Trong đó, Trường THPT Thái Hòa dẫn đầu số lượng chỉ tiêu tăng thêm so với năm học trước với 365 chỉ tiêu tăng thêm.

Bảng liệt kê biến động chỉ tiêu ở khu vực 2:

Đối với khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ):

Trường THPT Phú Mỹ là trường duy nhất giảm chỉ tiêu so với năm học trước (giảm 21 chỉ tiêu), còn lại tất cả các trường đều giữ ổn định hoặc tăng chỉ tiêu so với năm học trước.

Trường THPT Nguyễn Huệ dẫn đầu danh sách chỉ tiêu tăng thêm với 225 chỉ tiêu tăng so với năm học trước.

Bảng liệt kê biến động chỉ tiêu ở khu vực 3:

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm học 2025-2026, tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS toàn thành phố tăng gần 43.000 học sinh so với năm học trước. Trong đó, khu vực 1 (TPHCM trước đây) tăng nhiều nhất với hơn 27.000 học sinh, kế đến khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) tăng hơn 8.000 và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây) tăng hơn 7.000 học sinh.

Nếu thực hiện sĩ số 45 học sinh/lớp thì hệ thống các trường THPT công lập ở cả 3 khu vực chỉ tiếp nhận 103.739 học sinh, đạt tỷ lệ 61% tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS.

Nhằm tăng thêm chỗ học lớp 10 công lập, vừa đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội vừa duy trì tỷ lệ hơn 70% học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 công lập như các năm trước, Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo các trường THPT công lập rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đề xuất nhu cầu sửa chữa, mua sắm trang thiết bị để tăng khả năng tiếp nhận học sinh lên hơn 118.000 chỉ tiêu, đảm bảo tỷ lệ hơn 70% học sinh lớp 9 tiếp tục vào học lớp 10 công lập.

THU TÂM