TPHCM: Kết thúc giai đoạn 1 đăng ký tuyển sinh lớp 10 công lập

17 giờ chiều 28-4, Sở GD-ĐT TPHCM đã đóng cổng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 giai đoạn 1. Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TPHCM, trong thời gian đăng ký ở giai đoạn 1 (từ ngày 22 đến ngày 28-4), hệ thống không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, không có trường hợp điều chỉnh do sai sót thông tin cá nhân của thí sinh.

Về tình hình đăng ký nguyện vọng, hầu hết thí sinh đều đăng ký từ 2-3 nguyện vọng đối với lớp 10 thường và một trong hai loại hình lớp 10 chuyên hoặc lớp 10 tích hợp.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tới đây trong giai đoạn 2 (từ ngày 4 đến ngày 8-5), thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký nhưng chỉ được thêm, bớt, thay đổi thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng ở các loại hình đã đăng ký, không được đăng ký thêm loại hình chưa đăng ký ở giai đoạn 1. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ thực hiện thêm bài thi môn chuyên hoặc tích hợp.

