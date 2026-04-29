TPHCM: Kết thúc giai đoạn 1 đăng ký tuyển sinh lớp 10 công lập

Về tình hình đăng ký nguyện vọng, hầu hết thí sinh đều đăng ký từ 2-3 nguyện vọng đối với lớp 10 thường và một trong hai loại hình lớp 10 chuyên hoặc lớp 10 tích hợp.
Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tới đây trong giai đoạn 2 (từ ngày 4 đến ngày 8-5), thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký nhưng chỉ được thêm, bớt, thay đổi thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng ở các loại hình đã đăng ký, không được đăng ký thêm loại hình chưa đăng ký ở giai đoạn 1. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ thực hiện thêm bài thi môn chuyên hoặc tích hợp.